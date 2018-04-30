偏門未必是壞事︰一位人類學畢業生的求職路

「人類學系很小，我們和學長學姊都比較熟絡。當時覺得只是在香港讀書眼界不夠開闊，所以有點想去exchange。有一位學姊去了一年日本，她和我說，不如你都去試下啦，踏出圈子、學下新東西。」鼓勵之下，Charlotte踏上了交換之旅。

「那時是中大第二年辦韓國交流，還是很新鮮的。我那時想，台灣好像太近，日本很多人去，那不如就特別點，去韓國啦！」當年恰逢韓日世界杯，「我就覺得，好得意喔這個國家，比賽的時候球員很投入、觀眾也很投入，很有spirit。之前可能會覺得日本韓國很相像，但去到才發現，他們的語言、文化到人們的性格，其實都有頗大差異。」

本科畢業之後，Charlotte還想繼續深造，但又覺得香港的研究型碩士的學術路線未必適合自己，於是重返韓國，升讀碩士。「那時其實很少香港人去韓國讀書，有人去學韓文，做銷售、導遊，但是讀碩士的人很少。」Charlotte在碩士階段修讀韓國研究，也是一個頗為特別的選擇。「其實很多人，尤其是亞洲的同學，會選擇比較實用的學科……但是我覺得，難得有機會去到韓國，最有條件深入認識當地文化，那不如就去盡力啦！」

這種探索精神，或許也得益於人類學帶來的養分。「其實我讀中學時，學校裡的人都是比較靜的，我剛剛入大學的時候也是這樣。如果繼續沿用以往的模式，可能會一直這樣下去吧。」然而入到人類學系，發現裡面什麼人都有，而且大家對不同事物的接受程度很高、看問題很open-minded。

「我的畢業專題研習（FYP）的指導老師是麥高登教授（Prof. Gordon Mathews）, 我發覺他什麼都有興趣研究，可以用一種輕鬆、開通的態度去看不同的人和事。漸漸地，和同學、老師相互影響，看到大家走的路，不僅僅是考慮所謂現實因素，也會希望學到新的東西，那種開闊的眼界是很重要。我想人類學也改變了我，令我沒有那麼拘束、拘謹，更加能夠去探索不同的事、接觸不同的人。」

後來的Charlotte變得很「貪心」︰「我這個人好奇心很大，什麼都想試一下。」從韓國回港之後，找到第一份工作的經歷就相當有趣︰當時Charlotte很想見識一下機場的運作，於是自行寫信到一間韓資的航空公司，問他們請不請人。「其實蠻好笑的，我寄出信之後，就有人通知我去面試，其實我連面試什麼職位都不知道！去到和他們用韓文交談，之後他們就通知我被錄取了。」

其後，Charlotte又轉職到另一間韓資的公司。「當時懂韓文的人不多，所以我到韓國公司工作是比較直接的︰韓國公司相對傾向於聘請懂韓文的人，而且對能有自己的語言溝通的人可能會較為信任。」

「之後再找工作我就沒有特意和韓文扯上關係，都是很隨心地，見到有地方請人就試一下。」其後，Charlotte先後在領事館和政府部門工作。「我沒有一個特定的方向、一個固定的path一路向上爬。有時想這樣，有時又覺得那樣比較適合自己，一直跳跳跳。」看似每份工作都很不一樣，但其實回過頭想，中間也是有所聯繫的。「我第一份工做地勤，其實我發現，我後來的工作都在不同程度上和客戶服務有關。因為我自己是很怕悶的、希望能和人打交道，所以比較喜歡這種特性的工作。」

談到人類學的同學可能會有的職業發展焦慮，Charlotte說︰「我想也是要有平常心。就算讀BBA，其實也是一個較為general的科系，將來未必想做business，或者很清楚自己想走business的具體什麼方向。無論讀什麼科目，同樣需要摸索，不試過你不知道。

Charlotte笑言，她曾經試過，有人正正是因為見到人類學這個專業而讓她去面試，面試的時候還忍不住很好奇地問︰「其實你這科是讀什麼的？」，所以「偏門」也未必是壞事。「如果一開始沒有很清晰的職業目標，那麼可以按照自己的興趣和直覺去嘗試，如果真的是合適的，累積的經驗就可以幫助到之後的發展。未必第一步就成功，但你先行出第一步，或許就可以慢慢走出一條適合自己的路。」

本文獲授權轉載，原文見香港中文大學人類學系Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎