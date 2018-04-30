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2018/04/30, 健康
【插畫】斷指別扔掉，「冰存、止血、就醫」還有救
蠢羊與奇怪生物
我們想讓你知道的是
如果不幸遇到斷指的意外，必須掌握「冰存」、「止血」、「就醫」三個關鍵步驟，第一時間記得先將將斷掉的手指裝進塑膠袋內，並置於冰水中盡速送至醫院，只要保持得宜，都有可能接得回去，不必落得無指的下場。
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近來「斷指」的事件頻傳，許多錯誤的處理方式透過媒體報導，啼笑皆非之餘，也讓人為受傷的人覺得惋惜。
一般而言，帶有肌肉的組織在室溫下通常會在六小時內壞死，但若將其保持在4℃的環境下，則可延長為12小時，只要盡快送醫，透過顯微手術都有很大的機會可以接回。
如果不幸遇到斷指的意外，必須掌握「冰存」、「止血」、「就醫」三個關鍵步驟，第一時間記得先將將斷掉的手指裝進塑膠袋內，並置於冰水中盡速送至醫院，而且千萬別用水或酒精沖洗或浸泡斷肢，以免增加手術的困難度，最重要的是，千萬別把切斷的手指扔掉，只要保持得宜，都有可能接得回去，不必落得無指的下場。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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