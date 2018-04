約旦撤下我國國旗，外交部譴責中國「傷害台灣人民，並不會讓中國變偉大」

28日,台灣派代表參加在約旦舉辦的「第14屆國際城市節」,佈置在台灣攤位的中華民國國旗卻遭主辦單位扯下,外交部向中國表達抗議,並表示「中國外交官員傷害台灣人民,並不會讓中國變偉大」。但外交部也提到約旦自去年起,遭中國施壓,要求我方駐約旦辦事處改名為「台北經濟文化辦事處」。

29日,國際合作發展基金會外派約旦的華語教師黃玉慧在臉書貼文表示,自己代表台灣參加「第14屆國際城市節」(14th International City Festival),卻目擊台灣攤位的中華民國國旗遭扯下。

黃玉慧在臉書表示,這次國際城市共20多個國家參展,中國也派人參加,台灣與中國的攤位被安排的的很近。活動開始後,一名約旦主辦方女性工作人員突然上前,撤下牆面上的中華民國國旗,台灣攤位的工作人員試圖奪回卻失敗,雙方在拉扯中還踩到國旗。

黃玉慧寫道,約旦工作人員還說「我是應中國要求而來的,如果不照辦會被他們殺掉」,她也試著努力阻擋,但最後國旗還是被撤下來了。期間,還有不少中國人來到台灣攤位前徘徊,甚至教叫囂。

不過黃玉慧說,「但他們也很奇怪,看得到台灣國旗,看不到這張貼在我們攤位柱子前的阿拉伯文告示『台灣使館』」活動結束後,後黃玉慧向主辦單位要求留下「台灣使館」的標示牌,黃玉慧表示,「你們撤得了旗幟,撤不了我身為台灣人的決心。」

(中央社)外交部今(30)日證實此事,外交部發言人李憲章表示,駐約旦代表處受邀於28日參加「第14屆國際城市節」,駐處事前已向主辦單位充分說明並確認台灣與中方共同參展、國旗懸掛方式等細節。

李憲章告訴中央社記者,活動當天,駐約旦代表楊心怡與各國使節共同迎接主持活動的約旦皇室莎娜公主(Princess Sana Asem)後,「因中方施壓,主辦單位要求我方移除展區內大幅國旗及桌上型小幅國旗」;楊心怡立即向主辦單位表達強烈抗議,現場雙方一度互有拉扯,雖然最終仍遭移除大幅國旗,但「我方仍堅決保留桌旗」。

外交部指出,楊心怡在台灣攤位接待莎娜公主參觀後,為抗議主辦單位屈從中方無理要求,即先行離場以表達不滿,但仍與現場同仁保持密切聯繫,以掌握會場動態。

同時,李憲章表示,中國外交部門近來強力打壓台灣駐外館處各項工作,繼近期脅迫約旦政府,施壓台灣駐約旦代表處更名後,又「染指純文化性的交流活動」,這只會引起台灣人民憤怒,「重傷兩岸的和平與發展,讓兩岸距離更為遙遠」。

李憲章說,外交部對此嚴正表示,中國外交官員傷害台灣人民,並不會讓中國變偉大;「要讓中國偉大,只有認真看待中華民國獨立存在的事實、友善對待台灣人民」。對中國外交部門在海外的惡行,外交部除感到不齒,「並再予嚴厲譴責」。

外交部28日也證實,約旦政府自去年中起,受中國外交部門強力施壓,要求駐約旦代表處更名,駐處雖持續爭取維持原名,約旦政府終不敵中方壓力,近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處」(Commercial Office of the Republic of China(Taiwan)更名為「台北經濟文化辦事處」(Taipei Economic and Cultural Office)。駐處更名後功能不受影響。

我國駐約旦辦事處已經更名為「台北經濟文化辦事處」。

Photo Credit: 截圖自我國駐約旦代表處官網

在中國打壓下,駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林等代表處陸續在去年改名,駐奈及利亞代表處於今年1月改名。這些國家與台灣無邦交,原本代表處的名稱有中華民國或台灣,都已改成台北。

核稿編輯:楊之瑜