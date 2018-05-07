《注意力商人》：戈培爾利用廣播，讓納粹主義成為「政治宗教」

文：吳修銘（Tim Wu）

戈培爾的注意力計畫

1933年，希特勒被任命為德國總理之後不久，便著手成立國民教育與宣傳部，協助他征服德國人的思想，新成立的部門由他的忠誠中尉，當時三十六歲的約瑟夫．戈培爾博士帶領。認真說起來，戈培爾比希特勒更懂得如何擄獲以及運用大規模的注意力。

德意志第三帝國注意力計畫的核心是一個相對簡單的想法：擴大希特勒演講的影響力，進而影響整個德國。畢竟，希特勒透過演講把原本只有五十五名成員的政黨變成納粹運動，並對全世界構成威脅。希特勒的演講內容為注意力計畫提供了精神面的素材，而國民教育與宣傳部的技術挑戰在於，如何把這場觸及至多幾十萬忠誠黨員的集會，擴展至影響全國八千萬的人民。在以往的獨裁統治政權，群眾注意力的上限是以場地的實際規模來定義——所以慶祝勝利的遊行或大規模集會已經是戶外活動的極限。不過，宣傳部發現，只要透過廣播和電影便可擺脫實體場所的限制，同時掌握數百萬人的集體注意力。

迎頭趕過模仿對象

戈培爾並非第一個提出廣播可以這樣使用的人。在1920年代和1930年代，已經有一些國家依靠廣播來促進民族團結和靈感。正如在其他宣傳領域一樣，英國在廣播的運用也是先驅：1920年代，英國廣播公司（BBC）是當時世界上最先進的國營廣播系統；到1924年，英國廣播公司首先開始廣播英王喬治五世的演講——更早於患有口吃的英王喬治六世使用廣播，號召人民對德意志第三帝國宣戰。同樣，列寧的政權在共產黨革命後不久，就接手俄羅斯電台，還把莫斯科電台變成1930年代世界上最強大的廣播電台，其主要的目的是發動海外革命。至於發明廣播電台的美國，除了偶爾有總統爐邊談話之外，廣播系統仍掌握在私人手中，主要的用途是廣告。

1933年的德意志第三帝國比英國落後，或許比蘇聯還落後，但在許多方面迅速追趕，並超越了模仿對象，從某方面來說，德國借用了蘇聯和西方國家的技術。跟蘇維埃政府一樣，德國的宣傳部全權負責廣播節目的所有細節，獨自審核所有的內容。身為首席節目製作人的戈培爾決定，打造民族共同體的正確方法並不是冷冰冰的演講，而是以輕鬆的音樂娛樂作為開場，中間穿插政治資訊代替廣告，偶爾播放重大消息——像是希特勒或戈培爾的演講，稱為「全國時刻」。正如西方注意力商人所學到的，戈培爾也了解到，加一點糖可以讓藥比較容易入口。透過這種方式，讓納粹的中心思想成為每一個德國人日常生活的一部分。

全國時刻

美國學者馬克斯．勒納（Max Lerner）在1933年寫道，德國宣傳部顯然大量借鏡美國經驗，「民主國家……發展出廣告、強勢銷售、華麗的新聞、廣播和電影等技術，把同一個刻板印象烙印在數以百萬的大腦上……獨裁政權對民主的最大打擊是他們讚揚了我們的方法，把我們最珍貴的說服技術和認為群眾好騙的輕視心理，加以發揚光大。」簡而言之，第三帝國掌握了1910年代的宣傳活動和1920年代廣告手法的教訓，並在自己的國家善加運用這些技巧。

為了實現將廣播節目傳送到所有人民的目標，該部門引進了「國民收音機」，一般的工人階級也買得起，並大力推銷這台收音機：到了1942年，德國的廣播觀眾從450萬戶，增加到1600多萬戶。在廣播的普及率方面，納粹德國已經可以與英美相提並論，國家領導人也享有和《阿莫斯和安迪秀》同等的親密管道，能夠進入民眾的家中。

然而德國廣播有一項特色勝過NBC和CBS。民眾可以不理睬廣播節目，或是可以關機；甚至可以選擇聽國外的電台節目。針對這些問題，德國宣傳部的解決方法是成立一支廣播哨兵隊，由納粹黨的忠誠分子組成，分派到每個鄰里或公寓社區，確認居民正在收聽。正如帝國廣播負責人歐根．哈達莫夫斯基（Eugen Hadamovsky）所寫，廣播哨兵隊是黨和國家之間的「活橋樑」，創造了「廣播與聽眾之間的真人接觸」，若有人膽敢尋求其他的資訊來源，哨兵隊還會稟報給上層。

德國廣播部門把最大的心力都投注在「全國時刻」，就像本章開頭所說的，整個國家暫停手邊的活動，廣播哨兵隊會把人全都叫到收聽室。這樣類似宗教儀式的聚會並非偶然，而是有意模仿「在教會中敬拜的完全體驗」。一直有人在爭論，納粹主義是否構成「政治宗教」。當然，按照政治宗教的理論，納粹主義確實試圖取代現有的路德教會，乃至天主教徒的精神權威。如果要用一般大眾所能接受的方法來達到這個目的，其中主要的手段之一是強迫大家要定時和義務地收聽節目，正如宗教一直要求教友要有共享注意力。

注意力與自由

納粹政權強制要求人們注意力的極端做法，迫使我們思考有關控制個人注意力與人類自由之間的關係。就拿最基本的自由來說，也就是可以在甲和乙之間選擇的自由，例如要選巧克力或香草。

當權者限縮個人自由最直接和明顯的方式是限制、阻止或禁止某些選擇——例如，沒有巧克力。舉例來說，國家可能會禁酒，例如美國曾經這麼做過，至今還有一些伊斯蘭國家持續這項禁令；同樣地，有些國家可能會宣布某些政黨為非法，或禁止某些人求取公職。但是這種方法過於粗魯與侵擾，也不夠完美，不過任何需要強制執行的限制都是如此。因此在人民有所選擇前就予以干預，是更有效的做法，與國家之間的摩擦就會降低，只是這樣必須耗費更大的努力，那就是全面控制人民的注意力。

自由的定義指的不僅是我們能有多少「選項」，還包括我們意識到有哪些選擇。意識有兩個層面。第一是概念性的：如果你不知道一件事情，例如你不知道有巧克力冰淇淋這種東西，就無法要求這種東西，更不用說會因為內心有這份渴望而產生受到壓迫的感覺；第二個意識層面來自於我們在概念上知道有那些東西之後，並且可以開始把它們當成真正的選項。即使我知道到人類已經能上外太空，但在維珍銀河公司（Virgin Galactic）開始安排商用太空旅遊的航班之前，個人可以上太空的這個想法，仍是僅止於概念而已。

取代自由的群體意識

也就是說，希特勒不只是推銷一種選擇，他要宣揚的是關於國家的未來願景。為了成功推銷，消息必須是完整的、一致的，沒有一點縫隙或弱點。希特勒所說的國家必須「持續地為自己的真理服務」，因為「一旦有機會認同其他稍有不同的見解，就可能對自己的既有權利產生懷疑」。在這個計畫中，不存在有其他的觀點，例如其他的選項，個人的目標和想法全部被歸結於整體的目標和想法，如此才能建立所謂的「民族共同體」。

納粹宣傳部藉由全面控制人民的注意力，推銷新的信仰，這種信仰給予人的不是選擇權，而是更大的榮耀，並奉獻出自己。「革命有兩種方法，」戈培爾在1933年寫道，「一是可以用機關槍對付對手，直到他認清擁有機關槍的人具有優勢地位，這是最簡單的方法；另外也可以藉由精神革命來轉化整個國家，這樣不會摧毀對手，而是說服他們。」戈培爾所說的並非是用論點成功說服別人，而是要完全取代個人思想以及所有和群體目標牴觸的衝動。正如戈培爾所說：「我們希望用包含全體人民的群體意識來取代自由的思想。」

相關書摘 ►《注意力商人》：當客製化廣告變成「體貼」的跟蹤狂

書籍介紹

本文摘錄自《注意力商人：他們如何操弄人心？揭密媒體、廣告、群眾的角力戰》，天下雜誌出版

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作者：吳修銘（Tim Wu）

譯者：黃庭敏

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作者吳修銘（Tim Wu）是新生代網路與媒體思想家，哥倫比亞大學法學教授、美國聯邦貿易委員會顧問，擅長結合政治、經濟、社會的視角，深入剖析科技對文化與生活的衝擊，他提出「網路中立性」（Net Neutrality）的創見，出版為《誰控制了總開關》一書，是網路與傳播界的重要概念。《科學人》雜誌評選他爲2006年五十大風雲人物、名列2007年哈佛大學最有影響力的百大畢業生。

這本書，吳修銘把焦點放在跟我們每一個人都更切身的注意力交易，注意力商人的崛起，對社會造成了哪些改變。

誰是注意力商人？

從過去到現在，參與媒體、廣告、行銷、節目、到今日投入網路、社群的人，都是注意力商人的一員。時代、行業或許有別，但是他們的專業都是設法創造能夠吸引更多目光的內容，不論是聳動的標題或是免費的影音，抓住我們的注意力後，再把我們轉賣給其他業主，變現獲利。

注意力人人都有，什麼時候成了產業？

吳修銘梳理近200年的媒體發展，告訴你第一份依賴廣告收益的報紙誕生時，注意力產業就成形了。書中用四個屏幕把從報紙到手機的發展分成四個階段，生動的故事分析從海報、報紙到今日手機、社群，不同時代、如何用不同方式來吸引眾人。若你就是注意力商人，該如何進一步思考新的商業模式。

為什麼需要了解注意力產業？

注意力影響我們的意識、決定我們的消費、型塑我們的生活型態。我們多數人是在未經同意的情況下被動接收資訊，只會在被注意到的訊息中做選擇，讓商業分分秒秒剝削我們的注意力。五花八門的注意力產業競相爭取我們清醒時刻的注意力，雖然我們可能換得娛樂與便利，但是卻也讓注意力商人高度介入我們的生活。

資訊爆炸，注意力愈來愈稀缺，是眾相爭奪的新貨幣。

注意力商人不會消失，只會不斷推陳出新。

認清注意力商人的手法，知道自己何時正在被影響、被出賣，是現代公民必備的常識。

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九