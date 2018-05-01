斷交！多明尼加難抵中國「天文數字」金援誘惑，台灣邦交國只剩19個

台灣拉美友邦多明尼加，今（5月1日）宣布和我國斷交、改與中國建交，外交部長吳釗燮稍早也證實此事，表示中國再度以鉅額金額，誘騙多明尼加與我國中斷77年的外交關係。而隨著多明尼加的斷交，我國邦交國目前僅剩19個，來到史上最低。

多明尼加《重音電子報》（Acento）當地時間4月30日報導，多國政府表示他們與台灣斷交，並與中華人民共和國建立關係。

多明尼加官員解釋說，多明尼加政府只承認「一個中國」，即中華人民共和國，因此承認台灣是該國的一部分。而通過這一決定，多明尼加將與台灣這個在經濟上最支持多明尼加的國家之一，正式斷交。

該國在宣布與中國建交的聲明中表示：「我們決定要和中華人民共和國建立外交關係，堅信此決定對我國的未來有非常正面影響。」

República Dominicana rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, establece relaciones con la República China y la reconoce cono una sola nación. pic.twitter.com/MsLFdu1M15 — LeoHerasme (@LeoNOTICIAcom) 2018年5月1日

多明尼加官方認為，如今中國已是世界第二大經濟體，又是多國進口物資的第二大貿易夥伴，多年前就已有不少企業和商會呼籲，應締結正式外交關係。中國與多明尼加每年有高達20億美元（約600億台幣）的貿易額，是加勒比海地區（Caribbean）第二大的中國貿易夥伴。

多明尼加政府在記者會上表示，「感謝台灣多年對我方的援助、建設和支持，但為了長遠的未來著想，與中國建交對區域更加友好！」

中國開「天文數字」支票，多明尼加中止與台77年外交

外交部今日上午9點召開記者會，外交部長吳釗燮證實，今天早上台北時間7點收到正式的斷交通知。

吳釗燮表示，中國繼去年6月挖走中華民國在中美洲的友邦巴拿馬後，再度以鉅額金額，誘騙多明尼加與我國中斷77年外交關係。為維護國家主權獨立與尊嚴，中華民國政府即日起終止與多明尼加的外交關係，全面停止雙邊合作與援助計劃，撤離大使館與技術團人員。

吳釗燮表示，外交部之前就掌握多明尼加在2016年兩度與中國大陸商談建交的情資，並兩度前往該國懇談，希望維持住邦誼。2017年外交部前部長李大維7月訪問多明尼加，8月與10月外交部政次劉德立再度訪多國；今年2月中華民國與多國才簽署備忘錄，但我方發覺雙邊關係停滯，已把多國列為高度警戒邦交國。

吳釗燮指出，中國動輒以巨額金額挖走我國邦交國，並打擊台灣國際參與，粗暴行徑我國感到不齒，並強調此作為已經嚴重傷害台灣人民感情，中國承諾給多明尼加的金額是天文數字 ，是台灣所無法承諾的，「台灣也絕不進行金錢外交」。

吳釗燮也提到，中國多次以金錢誘惑我邦交國，但雙方建交後並沒有實踐諾言。中國慣用經濟方式影響政治，發展中國家與中國交往要注意「以債養債」的陷阱。

台灣和多明尼加1941年4月9日建交，斷交後中華民國邦交國數目只剩19國。

亞太地區：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國

非洲地區：布吉納法索、史瓦濟蘭

拉丁美洲及加勒比海地區：薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、貝里斯、巴拉圭、聖克里斯多福吉尼維斯、聖露西亞、聖文森

歐洲地區：教廷梵蒂岡

總統府稍早也發出新聞稿，表示自2016年底以來，外交與國安團隊密切關注我國與多明尼加外交關係，全力投入各種努力，穩固兩國邦誼。對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。

總統府強調，台灣有能力也樂意協助友邦，但反對金錢外交。未來政府也絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴。

中國：北京將成為多明尼加的好朋友

而中國務委員兼外交部長王毅，今日則在北京與多明尼加外長瓦嘉斯（Miguel Vargas Maldonado）簽署聯合公報。王毅在簽署聯合聲明時說，多明尼加中止與台灣關係、與中國建交，符合國際法。他還指出，北京將成為多明尼加的好朋友。

雙方聯合公報指出，根據兩國人民的利益和願望，決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

多明尼加共承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。多明尼加共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係。

中華人民共和國政府對多明尼加共和國政府的上述立場表示讚賞。將根據1961年「維也納外交關係公約」規定和國際慣例，儘早與多國互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。

多明尼加共和國位於加勒比海，首都聖多明哥，面積4萬8442平方公里，人口約1048萬人，主要信奉天主教，官方語言為西班牙語。

為鞏固邦交，台灣2月才贈多明尼加10.6億台幣軍備

台灣與多明尼加建交以來，曾為多明尼加提供多項援助，包含台灣最著名的農技團，將多國提升為中美洲的稻米出口國，並投入大量金錢振興當地觀光產業，還興建特殊兒童照顧中心，都獲得當地人民讚揚。

另外，為穩住邦交國多明尼加，我國月前決定祭出高達10億台幣的軍備援贈外交，根據《詹氏防衛網》（Janes Defense）報導，包括了捐贈兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件，價值3,500萬美元（新台幣10.6億元），透過敦睦艦隊將物資送抵多國。

《聯合報》報導引述外交部向立法院作出的解釋，指出2017年6月巴拿馬斷交案後，我與亞太、非洲、拉美及加勒比海各友邦關係陸續出現不同程度挑戰，「中」方持續透過邀訪、獎學金及援貸合作等作法對我外交施壓，為強化邦交，外交部將國防部汰除的悍馬車捐給多明尼加，進行反恐、強化社會治安，以及推動人道救援工作。

報導指出，這批悍馬車已於今年2月26日，由我駐多明尼加大使館與多國防部辦理捐交儀式。而據了解，這批悍馬車維修檢整費用、教學費用以及2年份備品，還有隨著敦睦艦隊送抵當地的運費，總共7369萬元。

外交部也在今日記者會上表示，已捐贈出去的軍備，會循相關管道處理，外交部將會負全責。

去年巴拿馬、今年多明尼加，台灣拉美友邦出現「外交地震」

而在記者會上，有媒體詢問，中國連連朝台灣拉丁美洲邦交國開刀，其他中南美洲的國家，像是鄰近的海地，是否會受到連帶影響？

外交部長吳釗燮表示，中南美洲仍是友邦最多、外交部花最多心血在鞏固的區域，未來將持續建立政府與政府、人民與人民的關係，讓人民感受到，台灣是真正在幫助這些國家。而海地總統近日也安排，將出訪台灣，台灣與海地的關係應不致受影響。

國民黨立委許毓仁今天也在臉書發文說，去年丟了一個巴拿馬邦交國，今年再掉一個多明尼加，動機也清楚，中國要在世衛大會WHA前再給台灣下馬威。許毓仁指出，以現在中國大陸的強勢，我們在國際上跟他們比金援不可能，他們會繼續拔樁，並表示「走了多明尼加，下一個會是誰？」

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核稿編輯：楊之瑜