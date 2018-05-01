當希望消失時：連環爆炸、不明槍殺攻擊，10名記者在同一天死於阿富汗

4月30日上午，阿富汗首都喀布爾的軍機要地夏希達拉克區（Shash Darak），發生的兩起自殺爆炸。一名機車炸彈客先是在阿富汗國安局大樓外自爆，透過騷亂吸引記者、軍警前往現場後，再由另一名混入人群的「假記者」炸彈客，引爆身上的炸彈。

《BBC》報導，第1起爆炸是由機車炸彈客發動，大約15分鐘後，有大批群眾和記者聚集在現場，此時突然又發生第2次爆炸。

目前已知26死、49傷，死者中還包括了9名國內外的新聞工作者：

《法新社》駐阿富汗攝影中心主任馬萊（Shah Marai）

阿富汗Tolo News記者1名

阿富汗Mashal TV記者2名

阿富汗1TV攝影師與記者各1名

阿富汗Radio Azadi記者3名

「伊斯蘭國阿富汗分支」已出面坦承犯下連環爆炸案。而在同一時間，一位服務於BBC阿富汗頻道的記者，也在阿富汗東南邊境，遭到「不明槍手」擊殺——24小時內，10名記者接連殞命，這也是國際新聞圈內，近年來最黑暗的一日。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，這是2001年塔利班政府倒台以來，針對媒體所發起死傷最嚴重的單一攻擊行動。記者們紛紛表達強烈悲痛，其中許多人上推特發文向罹難記者致哀。

The @AFP photographer Shah Marai was among 26 people killed by suicide bombs in Kabul on Monday. Here is some of his best work https://t.co/ykP10KMVkN — The Times of London (@thetimes) 2018年5月1日

這些攻擊事件，凸顯出新聞從業人員在阿富汗戰亂肆虐下的危險處境。隨著死灰復燃的塔利班組織加強作戰行動，同時伊斯蘭國（IS）也擴展地盤，阿國暴亂與日俱增。

「IS想透過在阿富汗媒體圈中，製造恐懼來壓制阿富汗的新聞自由。他不希望相關活動的真相被報導出來，試圖迫使媒體，以自己的歪曲版本取代。」加拿大皇家軍事學院和加拿大部隊學院的教授沃爾特·多恩（Walter Dorn）告訴《美國之音》。

阿富汗記者安全委員會（AJSC）指出，自2001年（阿富汗戰爭開打）以來，至少有80名記者和媒體工作人員在該國喪生，而僅在2017年就有20多名記者死亡。

當希望消失時

《中央社》報導，馬萊在1996年塔利班掌權當年加入《法新社》，起先當司機，並兼職拍照，曾報導2001年美國入侵阿富汗等新聞。



2002年他成為全職的特約攝影記者，慢慢晉升為駐地首席攝影記者。2015年，他在公司簡介中表示：「我自學攝影，所以一直在尋求改進。現在世界各地都可以看到我的照片。」

「當我擊敗對手，拍到總統、其他人，或是炸彈攻擊現場最棒的照片，那就是我最美好的回憶。」他身後留下6個孩子，包括剛出生的女兒。

The Photography of Shah Marai https://t.co/EzBHLtPoDy — Financial Times (@FT) 2018年4月30日

《CNN》報導，馬萊在2016年時寫下，1998年，他開始在塔利班統治下，為法新社擔任攝影師。

他說塔利班討厭記者，所以他總是非常謹慎，一直確保在外出時穿上傳統的衣物，並將相機藏在手上的圍巾裡。他說塔利班的限制，使得工作極其困難 - 他們禁止拍攝所有的生物，無論是男性，還是動物。

馬萊寫著，在美國2001年出兵阿富汗之後，塔利班曾短暫消失，不過在2004年，塔利班回來了，他們開始散佈，就像病毒一樣。然後襲擊在喀布爾開始，特別針對外國人經常光顧的地點。

2014年，英國、美國等西方部隊撤兵阿富汗後，當地生活變得更加不安全。

An #Afghan man who lost his father in a gunmen #attack weeps at the main gate of the Karte #Sakhi shrine in #Kabul; #AFP pic.twitter.com/paotGZitDm — shahmarai (@shahmarai) 2016年10月12日

〔馬萊2016年所攝，阿富汗喀布爾的什葉派聖地薩基清真寺（Sakhi Shrine）遭到槍手攻擊，一名失去父親的阿富汗男子，在大門前默默流淚〕

我不敢帶我的孩子散步。我的五個孩子，他們多半的時間都待在房子裡面。每天早晨，當我回到辦公室，或是每天晚上回家的時候，我想到的都是可能被裝上炸彈的汽車，或是從人群中出來的自殺炸彈客。

我不能冒這個險，所以我們不出門。我記得我的朋友和同事薩達爾，他的妻子，女兒和兒子在一家旅館外出時遇害，只有他的小兒子倖免於難。

馬萊的好友與同事，《路透社》攝影記者索布哈尼表示，當炸彈爆炸時，他就站在馬萊旁邊。

「當時我們為了拍到更好的照片，站得比較高，當我聽到一聲巨響，並在地上看到他時，我嚇傻了，我簡直不敢相信。」

遭受輕傷的索布哈尼說。

「他是一位非常出色的攝影師 - 是最棒的攝影師 - 他也是一個非常好的人。」

AFP photographer Shah Marai killed in Kabul blast https://t.co/vsHXtHaSd2 — eNCA (@eNCA) 2018年4月30日

喀布爾警方發言人史塔尼克賽（Kabul Hashmat Stanikzai）表示，兩起爆炸案相隔僅數分鐘，第2起爆炸是鎖定趕抵現場採訪第一起爆炸的媒體記者而來。



他說：「炸彈客偽裝成記者，在人群中把自己給引爆。」



阿富汗內政部表示，死亡人數可能還會增加。

美國防部長：他們攻擊記者，只是想散播恐懼

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，聖戰士在阿富汗攻擊記者，是因為他們勢力衰弱，想要博取更多新聞報導，以重挫阿富汗10月投票前的選舉程序。

馬提斯說，「這是那些無法在投票箱贏得勝利的人的慣常伎倆—他們轉而投擲炸彈。」馬提斯表示，希望明年能將派出一支能力更強的阿富汗部隊，使當地的暴力事件下降。

不過美國情報官員私下表示，儘管在美國進行了廣泛的訓練和支持，絕大多數阿富汗部隊無法防止塔利班，重新奪回他們在阿富汗戰爭後失去的領土。

10月大選即將登場，阿富汗選民登記中心成最新攻擊目標

阿富汗首都喀布爾一個選民登記中心在今年4月22日遭自殺炸彈客攻擊，造成至少57人死亡、119傷。一名炸彈客步行接近選民登記中心發動攻擊，當時官員正核發身分證給登記參加大選的選民，死者都是平民，包括婦女與兒童。

2018年4月22日，阿富汗喀布爾的一名自殺炸彈客，攻擊當地一個選民登記中心。｜Photo Credit: AP/達志影像

阿富汗將於今年10月20日舉行國會大選，而新一輪的阿富汗總統選舉，則計畫在2019年展開。不過，不定期發動恐攻的IS和塔利班都反對選舉，希望在阿富汗建立嚴苛的伊斯蘭統治模式。

阿富汗當局在全國各地設立選民登記中心，為延宕已久、將於10月登場的國會選舉作準備，各界早就擔心這些選民登記中心可能成為攻擊目標。而選民登記作業在本月展開後，已傳出數起攻擊，目的顯然是要干擾選舉準備工作。

許多選民沒有身分證，必須到選民登記中心領取，除非數以百萬計選民的登記作業能在冬天來臨前完成，10月的選舉幾乎篤定得推遲到明年。



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核稿編輯：楊之瑜