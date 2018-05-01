抗議台大遴委會「不開會」又「拒絕解散」，法律系教授沈冠伶請辭遴選委員

教育部上周駁回台大校長管中閔的聘任案，要求退回初審程序，台大校長遴選委員會表示，若教育部沒有合理的理由，絕不重啟遴選，與教育部對立的姿態甚明。不過，遴委委員之一、台大法律系教授沈冠伶，今天（5月1日）發表聲明，指遴委會「拒絕重啟」的聲明，毫無代表委員會的正當性，她並說，現階段鄰委會拒絕開會、不履行法定義務，因此宣布辭去遴選委員一職。

（中央社）台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日駁回遴選結果。台大校長遴選委員會昨天表示，若無合法理由，不會重啟遴選。

不過，台大校長遴選委員會委員、台大法律系教授沈冠伶今天發表聲明指出，台大遴委會在未經委員事先同意下，於27日發布聲明稿，事後又在極短時間內要求委員回應而未經充分討論，縱然獲過半數委員同意，但面對此重大議題，顯然不符合會議決議的正當程序，何況聲明稿中無「拒重啟遴選」此結論，毫無代表委員會意見的正當性。

沈冠伶指出，遴選會委員就台大校長遴選一事，為依法令行使職務的公務員，受主管機關監督，如遴選會既不開會，又拒絕解散，且不履行法定義務，日後可能成為監察院彈劾的對象，畢竟國立大學非法外之地，不能概以大學自治為推託之辭而免除法律責任。



沈冠伶表示，由於遴選會現階段已表示拒絕召開會議，致使她難能行使遴選的法定職務，謹在此宣布辭任遴選委員一職，並將於今天向台大代理校長暨校務會議主席提出辭呈，並以聲明表達沉痛和遺憾。

遴選駁回後：台大將開臨時校務會議、自主聯盟呼籲「有風骨的人勿參選」

而針對台大遴選委員會拒絕重啟，教育部長吳茂昆昨日則回應，大學校長是遴選、不是選舉，遴選要經過審慎的資格審查，找出最合適、最理想的人選，不是像一般民粹的選舉，教育部有權替人民把關，但從來沒有干預大學自主。若遴委會決定不重啟遴選，台大應召開校務會議來討論這件事。

不過，教育部近日因管中閔聘任案，與台大雙方不斷隔空交火，吳茂昆原訂以中央研究院院士身分，今天下午受邀到台大物理系演講，也於昨日晚間臨時取消。



吳茂昆今天上午上廣播節目「蔻蔻早餐」談台大校長遴選爭議，結束後被媒體問及為何取消台大活動，吳茂昆說，網路有消息說他去（台大）的話，「有人會不讓他出去」，主辦單位台大擔心會出事，才取消活動。



台大則在網路上解釋，經審慎評估現場秩序維護所需的人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷。為避免因偶發的秩序狀況，影響正常教學研究，才宣布取消活動。

而反對教育部以政治力介入校園，由4000多名台大師生校友組成的「台大自主行動聯盟」，今天也在台大校內傅鐘前舉行記者會，要求台大校長遴選會不要重啟遴選作業程序，並發表四項訴求，包括了立即依法發聘（管中閔任校長一職）；行政院長賴清德公開道歉，並依法追究相關失職人員；台大校長遴選會不得重啟遴選作業程序；每個有風骨的知識分子皆應拒絕參與2次遴選。

而為力挺大學自主，有台大師生在臉書社團發起「為台大而戰遊行活動」，號召全校師生於5月4日下午罷課21分鐘、宣讀罷課宣言，還要向代理校長郭大維遞交陳情書。

而台大校方也將於5月12日召開臨時校務會議，討論如何因應校長遴選結果被駁回一事。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜



