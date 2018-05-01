【插畫】北韓都走向國際了，偏偏有人想著走向中國

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根據《美國之音》的報導，專家認為北韓簽署和平條約而後可能與美建交，整個朝鮮半島就成了南北韓與美國的局，中國則被邊緣化，「走向國際」的局勢也越來越明朗。

中華民國因為經過了雪崩式斷交，不被國際承認為國家，因為這樣的自卑和焦慮，怕被邊緣化，怕沒有朋友，所以很喜歡講國際觀。但很多人的眼中的國際觀就是「中國或成最大贏家」、「中國才是活路」等等，這樣子的國際觀，真的聽聽就好。

中國經濟是利大於敝的市場嗎？全世界都已經掀牌給答案了，反倒一堆人在那邊瞎起鬨，問說蔡英文什麼時候要去見習近平？奇怪了，怎麼不問蔡英文什麼時候要跟川普見面？南韓北韓可以是獨立對等的國家，為何台灣中國不行？

►兩韓大和解背後，保有核武的金正恩是最大贏家？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航