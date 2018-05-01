「高牆總會變土壤」：知名建築師黃聲遠獲「總統創新獎」，卻曾被搜索、還需借錢發薪水

獎勵創新最高榮譽的「總統創新獎」，昨（4月30日）在總統府大禮堂舉行頒獎典禮。而建築師黃聲遠發表得獎感言時，當著總統蔡英文的面，以「寫給女兒的一封信」道出台灣建築界面臨的問題，甚至透露，自己雖然是名建築師，但也曾被搜索、調查。

總統府昨日舉辦第3屆總統創新獎頒獎典禮，本屆得獎者共計4名，包含團體組「台達電子」及「霹靂國際多媒體」，個人組則由「一般個人組」黃聲遠（田中央聯合建築師事務所），與「青年組」吳庭安（春池玻璃實業有限公司）共2名分別獲獎。

其中，「田中央」事務所創始人黃聲遠，突破都市的建築設計，以自然元素將建築、人、生活、地景融合為一，讓建築誘發人與人之間的連結，除了設計出如雲門劇場、幾米廣場、羅東文化工廠等知名空間，他的設計理念更成為台灣首位受邀到東京六本木的 Gallery MA（曾展覽過如安藤忠雄、伊東豊雄、SANAA等知名日本建築師的藝廊）辦建築展的建築事務所，也獲邀至芬蘭、愛沙尼亞、捷克、波蘭等地巡迴展出。

黃聲遠發表得獎感言時表示，今天（30）他的女兒小米剛好分發到成大職能治療系。他把寫給小米的這封信，現場朗讀給總統蔡英文聽。

〔黃聲遠給女兒的信全文〕

今早的宜蘭非常美麗，溼溼的田間小徑，伴著草香，有股天然的好心情。

原來，我已經和妳們一樣愛上下雨。

從小，妳和妹妹就常要我帶妳們去「很大的地方」，芒草、大海，升起的大月亮；

喜歡妳們很帥的在雨中撐傘騎腳踏車回家，喜歡去各種車站接送，路上聽大家閒聊窗外變化的風景；喜歡同事們跳水衝浪，貼心照顧被丟進田中央院子的小狗；喜歡陪五歲的妳跳舞、踩進湧泉、在燒雜草的煙中旋轉，10年後，一起去凱道見證學運，一起學習，在對的時間，做勇敢的改變。

終於，妳就要上大學了，追上一直陪伴、來自各地的大哥哥大姐姐。

多年來，他們帶我看到不同的世界、體會和未來的溝通方式；教會我珍惜、教會我練習說再見；教會我愛上人人都該互相平等對待，也讓媽媽和我有機會自然做到：從小就把妳們當大學生來交朋友，尊敬妳們的智慧，放鬆的歡慶生命交集。

18年來，你和妹妹也教會我很多，包括如何做一個「在地人」。用身體活在連續的當下，看見、聽見，而且大方分享。

在歐洲，我們終於平等的交到了很多朋友，透過各國之間友好的「建築博物館互助系統」，避開被孤立，分享台灣的美好。

只是他們不得不驚訝：台灣至今沒有建築美術館，「你們的審美和認同如何累積？台灣是怎麼做到讓孩子們，甚至未來的公務員覺得美好家園的重要？」

其實他們還不知道，台灣連以前做好的公共空間，都沒有能「好好養護」的文化。

那天，看妳申請大學，跳過選填建築的時候，我竟然有鬆了一口氣的感覺⋯

我已經55歲了，還得常常向已經有各種病痛的爺爺奶奶借錢發薪水。

好笑的是設計公共工程，不只得先幫國家融資，面對一次又一次「就算承辦人員有心，卻一不小心又抄到舊條款」的惡夢，堅持不放棄，是不願讓承受越來越多文書規定的青年徹底失望、甚至不願意再進場。

小米呀小米，能夠「批判近利、反省未來」的公共建築，永遠是全世界人民據以相信「自己可以做主」的心理基礎；聽見別人的聲音，超越被框住的夢想。完全忘掉自己、奮力一搏的那一刻，我們才有機會從本質中「創新」。

而我最要好的朋友們，包括妳的媽媽，都仍在社會最需要的時候奮不顧身。

我們都曾被調查，我們都曾被搜索，親愛的小米，當他們衝進家門的時候，我知道你不會哭。我們選擇不只站在高牆的另一邊，而且決心把事情做好。高牆有一天會變成土壤，有一天會變成支持你們的肩膀。

最近很多優秀的建築師又開始想要選進地方公會，開始改革自己，令人期待。

不是所有的事都源起於公家，在每一個角落努力，我相信從理想出發的政府，一定不會忘掉初衷。

好羨慕妳和丰禾國中時每天可以從田埂裡走一段路回家，稻浪中，擺動雙手，總是有不同的阿嬤會送菜給妳們。

親愛的小米，在妳離開家鄉獨立飛翔的時刻，請不要忘記，幸運做為台灣人永遠的堅持：

生而自由，和風一樣自由，和雨一樣自由，和野草一樣的自由。 做和不做，都是我們自己的決定。

建築師黃聲遠留學美國耶魯大學，他自1994年移居宜蘭，從土地與生活出發展開他的創作生涯。他所主持的「田中央工作群」擺脫建築學院派的框架，匯集了在地的年輕學子，從環境理解出發，創造出屬於宜蘭在地的空間環境。

黃聲遠過去也曾獲得中華民國傑出建築師獎項、日本「吉阪隆正賞」（第一位非日籍建築師獲獎）。田中央工作群也兩度代表台灣參與威尼斯建築雙年展。

公共工程「惡夢」，建築界改革聲浪浮上檯面

而黃聲遠在頒獎典禮上的一席話，長期關注設計界議題的「設計發浪」也在臉書上表示，黃聲遠在信中提到的設計公共工程惡夢，應該也是所有拿台灣政府標案為台灣社會做設計的設計師，共同的心聲。

「設計發浪」感嘆，是什麼樣的環境，讓我們能培養出這樣一位，連出過許多普立茲克建築獎建築師的日本，都想跨海邀去展覽的台灣建築師？而又是什麼樣的環境，讓這位建築師經營如此捉襟見肘、甚至還曾被檢調搜索、最後看到子女選擇建築以外的科系不是覺得惋惜，而是鬆一口氣？

而為了改善台灣建築界惡劣的執業和發展環境，包括政府採購法的嚴格限制、不合理的最低標等規定，近日一批青壯派建築師也發起「改革啟動 開放公會」，將在近期舉行的台北市建築公會第18屆理監事選舉，角逐25個席次。

《Yahoo 奇摩》報導，台灣建築師面臨執業環境的不合理對待，造成台灣公共工程施工品質低落，建築、景觀等設計產業難以發展。而縣市政府的國際招標案，又限制國內建築師單獨投標資格，規定須和國外建築師合作，讓本土建築師淪為監造角色。

要投入選舉的建築師呂欽文日前就在臉書上直指，現有的建築師公會已無法承擔任何社會發展的寄望，期待具有理念的建築師們能夠覺醒，為健全社會環境，盡一份心力。

而與黃聲遠同獲「總統創新獎」的，還有以重視環保與綠能，長期致力綠建築推廣的「台達電子」、以「越在地，越國際」將布袋戲推向國際的「霹靂國際多媒體」、以及善用文化與設計，每年超過十萬噸之玻璃回收，成為循環經濟與產業文創化之推手的「春池玻璃」研發長吳庭安。

Photo Credit: 總統府

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核稿編輯：楊之瑜