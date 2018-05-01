【五一勞動節】比「茶葉蛋」漲價還慢的基本工資，能一次漲足28000嗎？

今天是國際五一勞動節，為了反擊「勞基法修惡」，勞工團體選在凱達格蘭大道上發起大遊行，除了要求公投退回《勞基法》之外，勞團也公開了20年的物價與薪資調幅，可見平均薪資與物價成長幅度落差相當大，薪水只漲了一點點，甚至比茶葉蛋、肉燥麵的漲幅還小。

包括了醫護工會、高教工會、電資工會、全產總等等來自台灣各地工會共同發起的「2018五一遊行」，今日中午在總統府前的凱達格蘭大道集會，一路遊行至立法院。

《自由時報》報導，遊行出發前，全場參與人員在現場主持人帶領下，脫下帽子、閉上雙眼默哀，為日前在桃園敬鵬工廠惡火中殉職的5位消防員、2位外籍移工默哀；也為日前因疲勞駕駛駕車撞上而死亡的國道警察和卡車駕駛默哀，更為無數因為工作而失去寶貴生命的受僱者默哀。

《苦勞網》報導，勞權會執行長王娟萍說，最近頻傳過勞死和重大職災意外，包括景山貨運駕駛連續工作22天、導致疲勞駕駛釀成的悲劇，以及敬鵬大火導致五名消防員和兩名泰籍移工枉死，她沉痛表示，這些勞工、移工、警消人員都是對社會有功勞的勞動者，政府卻放任過勞和職災的發生，「這是標準的政府無能，害死勞工。」

首要訴求：公投退回越修越惡的《勞基法》

今年的五一遊行，遊行主題為「反過勞、拼公投、要加薪、爭勞權」，勞團特別提出六大訴求：

還七天國假、反過勞修惡、制定防災假 基本工資一次漲足新台幣2萬8000元，各業工人爭取每年加薪10% 勞保年金維持現制 保障公共服務受僱者勞動權利 擴大工會組織率、保障工會活動權 監督事業單位治理，勞工董事法制化

勞團的首要訴求是「連署公投」，是因不滿日前通過修法的《勞基法》，因而號召全民連署「勞權公投」，要廢除今年初立法院通過的《勞基法》修法條文。

《新頭殼》報導，針對勞基法第二度修法，勞工團體已正式發動兩項「勞權公投」，分別為廢除《勞基法》改惡版本、以及拿回七天國定假日，讓全國包括公教人員在內所有受僱者，一年均享19天國定假日。

勞團指出，此項公投案已通過中選會第一階段審查，目前正在全台各地進行大規模連署，根據最新回報，已經接近5萬名民眾連署。遊行現場也會在凱道兩側設置連署攤位，方便參與遊行民眾直接連署。

《中央社》報導，五一行動聯盟發言人林名哲受訪表示，目前鬆綁七休一的行業雖然沒有很多，但很可能是因為年底要選舉，若選舉完後，可能會大舉開放七休一，呼籲民眾多參加公投連署，目標要在七月底之前收到30萬份的連署。

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反低薪：20年來薪資調漲還不如茶葉蛋、肉燥麵

這次遊行的訴求不僅針對過勞，還針對勞工薪資的不合理制度。

《ETtoday》報導，林名哲表示，台灣勞工過去20年來的薪資，跟物價指數比起來，薪水幾乎是「聞風不動」，因此這次前往立院，第一目標就是希望勞工基本工資能提升一次漲到2萬8千元，讓勞工有基本能力因應物價的提升，減輕生活負擔。

林名哲表示，也期許接下來三年，各行各業的勞工每年都能加薪10%，希望 透過加薪的方式，至少追上過去20年不斷提昇的物價。

根據主計處、國發會、勞動部等相關統計，從2007至2016十年間，台灣國民生產毛額（GDP）漲幅達28%，物價指數漲幅9%。同期間，公教調薪幅度僅6%，受僱勞工「經常性薪資」僅成長8%。

《苦勞網》報導，高教工會秘書長陳政亮表示，過去20年來，統一肉燥麵一包從8塊漲到18塊，茶葉蛋一顆也從5元翻倍為10元，物價上漲20.92%，房價更一路飆升，然而勞工平均薪資卻形同沒漲，同時間資本家的獲利卻有120%的成長，相當不公平，呼籲政府和企業調升薪資，讓勞工分得經濟成長的果實。

遊行隊伍在兩點出發，沿途向台北市民高喊口號，宣傳訴求，近四點左右抵達終點立法院。勞團也在立院前施放狼煙，反教育商品化聯盟成員謝毅弘表示，五一的信念與行動將會用「勞權公投」的方式延續下去。

而回顧《勞基法》修法過程，主辦單位也整理各界當時對於「過勞」的驚人語錄，排行五大幹話王，包括曾說過「勞團都是放錄音帶」的立委邱議瑩、聲稱「台灣沒有過勞死」的彰化縣活力旺企業協會榮譽理事長蕭明仁、認為「企業會自律」的前勞動部長林美珠、以及說「薪水太少當成做功德」的行政院長賴清德，與總統蔡英文說過的，「勞工是我心中最軟的一塊」。

勞團六大訴求、勞動部承諾其中兩項

針對勞團的訴求，勞動部今天下午也發布新聞稿回應，不過仔細檢視內容，勞動部僅在「低薪問題」、「擴大工會組織」2項目，給予正面回應。

低薪部份，勞動部表示正在研訂《最低工資法》並與各界討論，等到獲得共識後入法，讓制度更為健全。而在《最低工資法》入法之前，勞動部也說，每月基本工資已自2016年以來，2年來調整2次，由20,008元提升到2018年1月1日實施的22,000元，今年第3季也將召開會議檢討基本工資。此外，勞動部也已在進行《工會法》修法方向評估作業，並訂定各項補助措施，協助勞工籌組工會。

而在公投退回《勞基法》上，勞動部認為，本次《勞基法》修正秉持安全與彈性，並有多重把關具體保障勞動權益；勞保年金則先就制度面作必要性微幅調整，草案已送立法院審議；勞工董事法制化則因涉及《證券交易法》、《公司法》等相關法令修訂，須再凝聚社會共識。

《中央社》報導，勞動部長許銘春則透過公關發表感言指出，整個遊行過程，她與勞動部同仁都很關心、瞭解，勞工朋友的心聲與建議勞動部都聽到，包括調薪、防止過勞，以及擴大團結權等議題，這些也都是勞動部政策的方向，會朝該方向努力。

《中國時報》報導，至於勞團指出，醫師與教師一直未納入《勞基法》，教師、教保員、社工、警消等工作環境惡劣，這種公共服務以利潤為導向，剝削受僱者的方式必須改變，應讓公共服務者一體適用《勞基法》，禁止公部門勞動派遣。此點訴求，勞動部並未回應。

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核稿編輯：楊之瑜