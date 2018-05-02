48年前那驚天動地的一槍：424刺蔣案

在48年前的4月23日、在隔日那驚天動地的一槍之前，紐約市的一隅，黃文雄、鄭自才跟賴文雄三人在安靜地聚在一起，共同面對一個困難的抉擇：明天，誰開槍？

誰要開槍，刺殺蔣經國。

良久，沒有人說話，因為誰都知道這一槍的後果跟嚴重性。

「不如就我來吧。」鄭自才先開了口，他是這次行動的主要策劃者跟發起者。如果我不做，誰做？他心裡這麼想著，但這時，卻聽見黃文雄的聲音：

「你有妻有子，還是交給我吧。」

面對輕則數十年的徒刑，重則可能現場被射殺，在鄭自才的自告奮勇之後，在可以安靜地保命也不會有人責怪的情況下，黃文雄仍舊選擇挺身而出。

當然，還有另一個不用說白的原因，鄭自才的妻子，就是黃文雄的親妹妹，黃晴美。

當晚，三人決定，隔日由黃晴美將槍藏在隨身包包中，在紐約廣場飯店前再交給黃文雄行刺，這，就是著名的「424刺蔣案」。

1970年，美國正值反越戰跟黑人民運風起雲湧之際，但台灣卻是完全相反，自由中國、文星雜誌相繼被禁，民間反抗團體完全噤聲，蔣經國則按照父親蔣介石的安排，一步步做到了行政院副院長，順勢接班已成必然，蔣家在台灣的獨裁統治似乎永無天日，就是在這樣的背景之下，鄭自才決定行刺蔣經國，試圖藉蔣經國之死，中斷蔣家在台父傳子的穩定統治，再利用國民黨內忙著爭奪權力之時，為台灣民主運動、為台灣獨立運動留下一絲空間。

1970年4月24日，鄭自才負責假意在飯店門口發放傳單，吸引安全人員注意，而黃文雄和黃晴美兄妹則偽裝成一對情侶，緩緩地往行刺地點前進，在多年後黃文雄寄給友人的信中，曾回憶起當時的情景：

這幾天常常想起在Plaza Hotel南邊的巷子和旅社亭仔脚南端交角，她從皮包裡拿出槍來交給我那一幕。她抱了我一下，抬頭看著我說：I love you。動作鎮定而自然，臉上也看不出悲傷，只有我親她的前額時，才看到她的眼角有一滴閃亮的淚珠。然後，我就得轉身走了，因為蔣經國的車隊，已經來到了中央公園另一端的轉角⋯⋯

至今，我想不起有那一句 I love you，比黃晴美對黃文雄說的這一句用情更深。

Photo Credit: 林浩生 @ CC BY-SA 4.0 鄭自財（左）與黃文雄（右）於2018年1月13日（蔣經國死亡三十週年日）在臺北市舉辦《刺蔣：鄭自才回憶錄》著作發表會後

當蔣經國從座車中出來時，身邊圍繞著大批紐約警察、維安人員以及示威群眾，黃文雄趁亂混入人群，在蔣經國即將穿越旋轉門進入飯店的前一刻，黃文雄從人群中竄出，用台語大喊：「我們是台灣，在這裡清算我們的血債冤仇！」

但，在他開槍的同時，紐約市警已經扣住了他的手腕，子彈從蔣經國頭上20公分差差擦過打在旋轉門的玻璃上，警察隨即將一擁而上，而在一旁鄭自才見狀立刻衝上前去營救，其實，在諸多警力包圍下，即使衝上去又能做什麼呢？但他沒有時間考慮這些，這一次，在可以安靜地保命也不會有人責怪的情況下，換鄭自才選擇不顧自身安危地挺身而出。

紐約市警抽出警棍，迎面就是一棍劃破鄭自才的臉，當場血流如注，隔天報紙上都能見到他血流滿面的照片與黃文雄堅毅的面容。同時，一旁的黃文雄也被警方壓倒在地，但他仍奮力試圖掙脫，不是為了逃跑，而是為了不要像犯人、不要像犯了錯一樣地被壓制，他仰天高喊的字句，至今仍在我們心中迴盪：

Let me stand up like a Taiwanese！（讓我像台灣人一樣昂首挺立！）

事後，他們各被美國法院判定暫以美金10萬及11萬交保，兩人決定棄保逃亡，黃文雄前輩於1996年偷渡回台，後接受扁政府邀請出任國策顧問，但在「全民指紋建檔」一案中，黃對扁政府侵犯隱私的作為感到不滿，雖然透過大法官釋憲後指紋建檔暫緩，但黃文雄仍不戀棧權位，他辭去了國策顧問一職，全心投入台灣人權運動之今。

鄭自才前輩先後因此案在美國、瑞典、英國坐牢，又在偷渡回台後遭國民黨逮捕，1993年出獄，於今年初發表自傳《刺蔣：鄭自才回憶錄》，但自傳的結尾，卻停在他從美國假釋出獄準備重新出發的1974年底。「然而，另一場始料未及的人生轉折，就在前方等待我的到來⋯⋯」，他指的，是回到瑞典後和黃晴美因想法不合離異的故事，在某次的專訪中，記者問他是否會把這個故事說完，他搖搖頭說：「回憶太痛苦了，不會再寫了，對刺蔣案有交代就好，其他就是私人的事情了。」

而全程參與刺蔣的策劃、並親手將武器交給黃文雄的黃晴美前輩，則在今年1月30日上午10時，平靜地在瑞典逝世，她在鄭自才潛逃瑞典的數個月後，便攜子女移居瑞典團聚，鄭被引渡回美國服刑，她則獨自撫養子女成年，對此她不但無怨無悔，還表示獨自謀生讓她成為「更完整的女性，一個更完整的人」，胞兄黃文雄稱她是「天生的女性主義者」。除此之外，她雖長居瑞典，仍終生心繫母語存亡，除了學習研究母語書寫之外，並不時投稿捐款，與李江却台語文教基金會來往甚密。

資料來源：台灣獨立聯盟、《刺蔣：鄭自才回憶錄》、鏡週刊《刺客餘生》系列專訪、黃文雄專文《雖小猶強 — 我的鬥士妹妹》

按：鄭自才自傳中與常見紀錄不同，書中黃文雄喊的是：Let me stand up like a man.

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航