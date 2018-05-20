有品有閒系列文（七）：UNIQLO的高貴，只因做到了「有閒」

「有閒」這種有閒情逸致的概念，總是可以讓我們聯想到自己平時消費不起的那些名牌服飾和包包、高貴的飲品或是完全沒有接觸的藝術品等等，但其實無論一個人的消費水準有多少或是他的職業有多平凡，我們每個人都嘗試從我們熟悉的生活水準中找到些有閒的要素。

在任何的消費市場當中，消費交易的不只是物質上的交換，更必須要有精神上的價值才會容易成交。假設兩個相同的商品，唯一不同的只有包裝的好壞，許多時候我們在不知道商品品質的情況下，我們不可避免的會選擇包裝比較漂亮的那一個，因為我們總是認為那個商品比較「有閒」，就算連價格親民的平價服飾也不可避免的有此元素。

台灣過去就是紡織王國，自己產的衣服當然不少，在傳統市集或是夜市中，當年可以看到的衣服都出自台灣工廠，而後慢慢地開始出現了平價服飾品牌，在那個我已經幾乎遺忘的時代中，有hang ten、giordano、baleno、bossini以及到今天都還有一席之地的NET。前幾個品牌曾經非常暢銷，幾乎大街小巷的人都穿，但隨著全球化的腳步越來越快，許多更國際化、產量更大的平價服飾品牌進駐之後，除了NET以外的品牌幾乎都被一一打垮，再也不復當年的盛況。

現在台灣有許多大型平價服飾進駐，像是UNIQLO、ZARA、H&M、GAP、FOREVER 21，加上原本就在台灣深耕的NET、MANGO和無印良品，只要人在商圈幾乎就一定看得到這幾家品牌駐點，當然這幾家的定位和品質不盡相同，但為了營造品牌價值，那就不可避免的需要創造出更多的有閒精神價值。

平價服飾的有閒，凡事都與「浪費」脫不了關係。從店面地租是否高昂、店面的大小、外部整體性的視覺感受、店面空間是否太過妥善運用、地板使用的材質是否昂貴、衣服陳列的方式、是否有充足的人力隨時整理服飾、店面裝潢的整體性、員工的素質等等，這些與商品本身無關的要素做得越好，就越能顯示其附加價值，也更能彰顯品牌的價值。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋

在上述的這些品牌當中，整體感受做得最好的就是UNIQLO，其水準甚至超越了定價水準高於自己的無印良品或是MANGO。更不用提其他價位相同的其他品牌了，甚至有些品牌打從心底就沒有想要經營品牌，到了今天還是以賣商品當做自己的主要訴求，把品牌價值的成本降到趨近於0當然也是一種策略，但我們先來聊聊UNIQLO的做法。

想想我們所進去過的所有UNIQLO，都必定帶有白色的主視覺牆面、仿木超耐磨地板和寬敞的空間當作自己的門面。裡面的員工穿著規定的鮮豔制服、清晰可見卻不過於顯眼的售價標示、簡單整齊的服裝陳列，請切記這些都與我們所購買的商品本身沒有任何關係，可是當UNIQLO願意花心思在上面的時候，卻會增加我們對於品牌的認同度。

陳列衣服的方式有很多種，我們在平價服飾看到最多的就是兩種，一種是折好放置於平台上，而另一種是用衣架吊在桿子上。我們先談論將衣服摺好陳列在平台上的做法，需要注意的特點大概可以分成以下幾個。

平台本身浪費的空間是否夠多

單一平面的平台浪費的空間當然比有複數層數的平台來的浪費，放在單一平台上的衣服當然也是較為主打的商品。

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平台載具本身的外觀材質

以大眾對於材質的觀念來說，木質比玻璃好，而玻璃又比不銹鋼來得佳，這沒有甚麼道理，單純就是成本上的高與低，越高的我們覺得越好，當然也代表著越浪費。

衣服陳列的方式以及是否整齊

單疊衣服是否為同一商品，以及尺寸是否有標示清楚? 衣服與衣服之間是否有空間，是否擺放得過於擁擠，以及衣服即便在營業期間有人不斷拿起試穿，是否仍然能夠維持整齊的樣貌，畢竟有足夠的人力可以整理空間也是一種浪費。

以這三點來思考UNIQLO的做法，就會發現UNIQLO單一平面的平台不少，並且上面擺放的商品彼此之間也留有空間，但複數層面的平台幾乎不存在，當UNIQLO選擇用這種方式陳列的時候，會將層數提高到與天花板齊高，雖然增加了空間妥善的利用並不是太浪費的做法，但這卻是刻意阻隔視覺的做法(容後再說)，在這些複數層面的平台上盡力的將其中的空間整齊的放滿，再配合適當的人力隨時整理，這些高櫃子看起來就像是一個整體而不是單純陳列衣服的載體。

而單一平台的做法也使用了大量人力來維持整齊的標準，以及刻意保留商品彼此的空間，這兩個準則是有閒的標準用法。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 其他品牌雜亂的服飾展示平台

我們或許看太習慣UNIQLO的做法，無形中早就習慣這些做法，但當我們反過來看看其他品牌較為負面的做法之後，就能體會這些做法的優點。其他大部分的品牌，都想盡辦法妥善利用空間，把平面上的空間過度利用，破壞了整體的感受。

最糟糕的例子就是NET，非但使用了最為廉價的不鏽鋼和玻璃載體，而且從頭到尾都沒有嘗試想要掩飾這種廉價的器材，平台上凌亂的衣服擠在一起，同時單疊衣服之中有不同的商品，尺寸分散在各個角落，非但帶來不好的體驗，甚至連標牌都四處懸吊，感覺就像是進入一個廉價的商店購買商品。

而其他同等價位的品牌也或多或少也採用了UNIQLO的做法，只是對於細節的要求未必有相同等級的要求，而當我們把眼光看向更高價位的無印良品或是MANGO之時，會發現UNIQLO所要求的水準幾乎是這些品牌所要求的標準。甚至有些無印良品的整齊度還不如UNIQLO來得苛求。主要的原因還是訂立清楚的標準，以及足夠多的人力資源來徹底貫徹，而就算是UNIQLO的部分分店也會因為人力資源不足，而不得不呈現出凌亂的姿態，對於平價服飾來說若不是有相當的毛利，很難使用這樣的思維去呈現最終有閒的結果，畢竟這最後會影響到淨利。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 其他品牌對於環境的維持還不如UNIQLO

而另一種陳列衣服的方式就是將掛在衣架上的衣服放置在長桿上，而這個簡單的動作也藏了許多的細節，這些細節會決定整體感受的成敗。

衣架是否是獨特的規格，以及材質的好壞

現今大多數的品牌都會有自己的衣架規格，最大的差異就是衣架的材質，通常的情況是仿木製優於不鏽鋼和塑膠，即便使用的材質為後兩者也應該要加以掩飾。

單一長桿上是否為單一商品，如果是單種商品那是否清楚標示了尺寸

單一長桿上只擺一種商品是種有閒，因為這代表在商品種類數目相同的情況下會需要更多長桿，至於標示尺寸的意義則有更進一步的思考方式。

長桿上的商品數量是否控制得宜

當長桿上的商品太多太擠，則會造成雜亂不整齊的觀感，但若是商品數量太少則會造成利潤下滑，所以控制到適當的程度，當桿上的商品售出之後就須請人力盡速補上。

這三個標準，自然UNIQLO全部都做到的了，而且不知道如何的UNIQLO的衣架彼此都排得相較於其他品牌來的整齊，除了每年羽絨衣所佔的空間較大導致衣服突出長桿之外，所有的外套、長褲都井然有序的陳列在長桿上。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 UNIQLI井然有序的單一長桿

這項要求的負面例子還是必須舉出NET當做反例，因為NET完全放棄了顧客的感受，單純販賣的就是商品，他們想方設法地將所有商品放置在同一條長桿之上，不同商品的體積和厚度不同，自然造就了衣架勾之間的空隙距離不同，甚至還會因為擠壓而造成部分衣架突起，這當然造成了許多觀感上的不佳，影響了消費體驗，當然也就降低了品牌價值。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 其他品牌的長桿非但很亂，而且上面充斥各種商品，經消費者翻找後只會更亂

UNIQLO算不上什麼真正有閒的品牌，但相較於其他同價位的消費品來說確實有閒得多，除了上述商品陳列的方式之外，當然也包含了其他的策略和方式，以下幾個簡單的問答或許更可以說明為什麼。

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為什麼單一商品需要獨立陳列並標明尺寸？

除了讓管理上更加容易之外，當商品獨立陳列並標明尺寸的時候，可以讓消費者看清楚自己所需要的款式和尺寸是否正確。這無形中減少了整理商品的成本，因為當商店不清楚標示的時候，消費者會在貨架上翻找自己所需要的商品，而那些被翻開的商品根本不可能靠著消費者自己的力量整齊的歸回原位，一旦貨架雜亂就一點也不有閒，尤其看看ZARA和NET雜亂的店面就能理解。

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為什麼UNIQLO喜歡用跟天花板一樣高的櫃子？

這些高聳的櫃子無形中像是一道牆壁，在店內形成了個別獨立的小空間，這樣的做法無形的阻隔了視野。但為什麼要這樣做? 因為既然路線是平價，那勢必要用大量出貨來壓低成本，店內所必須陳列的商品就必須要多種多樣多量，而一旦視野中出現了大量不同的商品時，一旦哪個細節沒有處理好就容易變得雜亂，自然就不有閒。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋

價格牌的種類有差別嗎？

當價格牌的使用越獨立，就越顯示得有閒。尤其單一商品的價格使用特別的價格告示時，會讓消費者覺得公司有在乎該商品的重要性，但若是使用了重複的價格牌，非但商品的價格看起來容易混淆不清，更顯得公司對成本很考量，價格牌都會重複利用，這也就不有閒了。

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最後，或許有人會問為什麼明明就是討論有閒的產物，有那麼多的奢侈品品牌可以選擇，甚至可以討論不同奢侈品如何營造屬於他們自己的有閒風格，為什麼這篇文章要討論最平價的品牌? 原因再簡單不過，因為總是有人認為我們活得很節儉，並可以完全以理性思維來思考整個世界，但經濟學和現實世界告訴我們那怕是再低階的產品，都還是對自己默認的潛在對手有著比較心態，當然消費者也會對著不同服裝品牌的人有比較心態，最後仍然擺脫不了「有閒」。

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 其他品牌的價格牌多半可以重複使用，不浪費就無法營造品牌價值

但齋主這篇文章並不是全然詆毀NET的失敗，這篇文章有更具意義的啟示，因為NET是台灣品牌，其實他就代表了大多數台灣產業的思維，那就是拿出最好的商品出來應戰。NET的售價確實很對得起他的品質，但問題是當品質與其他品牌的差距沒有大到可以讓消費者感受到，又或者這些良好的品質沒有用較好的宣傳方式讓別人理解，那最後這些品質就像是石沉大海，沒有人會在乎，而這不正是台灣多數廠商的代工思維嗎？

Photo Credit: 子迂的蠹酸齋 其他品牌的價格牌多半可以重複使用，不浪費就無法營造品牌價值

代工的思維就是做出符合規格且品質優良的產品交貨，而負責下單的廠商要負責作品牌形象、行銷企劃、產品定位等等的規劃，正好這些後面的東西都是台灣廠商沒有經驗的，政府發展文創產業就是希望能從中培養出懂得如何創造精神價值的人才，只有足夠的精神價值才有能力形塑「有閒」，之後才能形成『品牌』。

但是這並不代表NET是失敗的，他只是選擇了一條不同於品牌價值的路，任何單純想要買「衣服」的人可以去NET，想要購買「UNIQLO衣服」的人當然可以去UNIQLO，這只是策略上的不同，沒有誰好誰壞。只是當整體社會的財富越來越多的時候，人們越加注重的不會是商品本身，而是有閒的價值，而在那個時候NET或許就會面臨到更嚴苛的考驗。

有品有閒系列文書單艱澀的理論書

《有閒階級論》Thorstein Bunde Veblen

《道德情感論》Adam Smith

《烏合之眾》Gustave le Bon

《日常生活中的自我表演》Erving Goffman

《金錢、性別、現代生活風格》Georg Simmel

《神話的力量》Joseph Campbell

《布爾迪厄社會學的第一課》Patrice Bonnewitz

《迎向靈光消逝的年代》Walter Benjamin Essais

從故事中學習有閒

《高老頭》Honoré de Balzac

《情感教育》Gustave Flaubert

《坎伯生活美學》Diane K. Osbon

《一件五萬美元手工大衣的經濟之旅》Meg Lukens Noonan

《想要買馬車》《明天是舞會》鹿島茂

實務經驗

《奢侈品策略》Vincent Bastien、Jean-Noel Kapferer

《惡俗》Paul Fussell

《新精品行銷時代》Markus Albers、Philip Beil、Dr. Fabian Sommerrock、Dr. Martin C. Wittig

《品味，從知識開始》水野學

《時尚百年風華》Cally Blackman

補充有興趣和能力就看看

《寂寞的群眾－變化中的美國民族性格》David Riesman、Nathan Glazer、Reuel Denney

《現代藝術的故事》Norbert Lynton

本文由子迂的蠹酸齋授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航