文：佳佳冥王星

每個人或許能夠決定要不要扛下照顧孩子的責任，但有關孩子的決定，家長該有多少主控權？而整個社群又該負擔多少責任？這些都很難以決定。不過大家一致同意照顧孩子很重要，大家也都能同意扶養小孩會耗費相當多的時間、精力和金錢。但是提供資源給孩子，責任全都在父母身上嗎？在美國研究兒童發展與學習領域的國際知名學者艾利森．高普尼克，在《教養是一種可怕的發明》書中，針對現代父母的「教養過勞」，提出新的思考方向：

根據最新的估計，美國扶養小孩的平均費用是美金245,000元（約台幣7,150,000元），而這還沒把上大學的費用算進去。

有一個當前最急迫的問題我們倒是可以回答。該怎麼讓孩子得到他們成長茁壯所需的資源？有這麼多的孩子得不到那些資源，我們也只是逐漸把這個可恥而緩慢的災難看成理所當然。

這些統計數字和我們所瞭解的一樣嚴峻。地球上最富有的國家、有超過20%的兒童在貧困中長大。兒童族群比其他任何年齡階層的人都還來得貧窮。相較於幾乎其他所有的受薪階級，照顧兒童的人、尤其是照顧幼童的人，所得更少。而這個災難也在持續惡化中：過去十年，貧困兒童的百分比實際上是攀升了。然而比貧窮更糟糕的是，孩童在孤立和混亂中成長的數目也不斷增加。

我們如何把養育孩子的工作都交給母親？

有時，解決這問題的方法自然是把要給兒童的資源特意和婚姻連在一起。這是典型「核心家庭」（nuclear family）的寫照。父親專門在外工作、累積資源，再和沒上班、專心在家照顧孩子的母親共享這些資源。對某些人來說，這似乎是照顧孩子在所難免、想當然耳的方法。但事實上，這方法十分獨特，在工業化興起後的十九、二十世紀才開始萌芽。

我們研究1970年代的女性是如何開始為了工作而離家。但我們並沒意識到，父親也不過是在相對不久前才開始離家工作。十九、二十世紀之前，大多數的人在農場、地方上的小型作坊或商行生活、工作。1830年，有70%的美國兒童和在同一個農場工作的雙親一起生活；只有15%的兒童生長在父親工作、母親顧家的「核心家庭」。到了1930年，雙親都在務農的兒童只剩下30%，有55%的兒童生活在「核心家庭」。1970年代，家庭的組成又發生改變，到了1989年，不到33%的兒童生長在「核心家庭」──大部分的兒童都由雙薪雙親或單薪單親扶養長大。而單親家庭的兒童比例則不斷在攀升。截至2014年，有超過30%的美國兒童都由單親扶養長大。

在農場，大部分的家庭都是一面工作、一面照顧孩子。只有家庭和工作分開時，照護和工作才會跟著分開。

由全職母親照料的缺點相當明顯。首先，女性沒機會體驗事業上的滿足，它還讓婦女和兒童都得完全依賴父親，而變得極其脆弱。再者，它隔離了父親跟孩子的關係，同時又隔離了父親對孩子的照料。

種種缺點在離婚比例高的年代格外明顯，雖然分開的理由不盡相同。如果想讓孩子獲得所需資源，唯一的方式就是以法律向前夫施壓，而最可能受苦的則是孩子。

把資源提供給孩子，是誰的責任？

至少在1970年代，全職母親的模式就已經瓦解。部分結果來自於婦女運動，女性合理地採取行動、獲得了更多的自主權。另外也是由於經濟實力，家庭平均收入正因為女性進入職場才得以維持。不過當時的機構還難以因應這個改變。

這對兒童、特別是低收入戶的兒童帶來了災難性的後果。狩獵採集或農業社會，孩子有大家庭共同照顧。傳統的「核心家庭」，至少也有一對夫妻把心思放在提供資源和照顧孩子身上。但今日的美國，孩子往往到頭來得仰賴一位單身女性，她必須上整天班、還得照顧孩子。結果就會落入惡性循環──在貧困環境裡被扶養長大的孩子，不太可能為自己的孩子提供足夠的資源。這造成了社會愈發地不平等，也愈加缺乏流動性。

有一套辦法大家都很熟悉，也很明確，而且大多數的文明國家都已經採用。也就是承認把資源提供給孩子不只是生母或生父母的責任，還是整個社群的責任。這套政策當中的道德益處或良好的實際效果也沒什麼玄妙之處，諸如提供完整的產前護理、居家訪問照護、雙親給薪育兒假、普及且免費的學前教育、給父母直接的補助等等。

整體而言，這些政策確實為孩子帶來更好的結果──事實上，這在所有社會科學中是最明顯的結果之一。多項研究顯示，支援父母的早期介入措施對成年有很大的影響。這些介入措施可以是「居家訪問」計畫，讓護理人員向父母提供額外的照護和建議；或者，這些措施是提供優質的學前教育，又或是給予父母帶薪假、直接給錢。有了這些支援的孩子會長得更健康、收入更好，而且不太可能入獄。

延伸閱讀

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航