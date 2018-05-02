今年第一波梅雨來襲，全台連2日有雨、高溫下降到19度

（中央社）

今天全台好天氣，中央氣象局預報白天悶熱，西半部高溫上看攝氏34度，明天（3日）首波梅雨鋒面報到，全台降雨機率提高，北部一早就有陣雨或雷雨，且北台灣氣溫下降。



氣象局說，今天各地高溫都在30度以上，西半部可達33、34度，東南部可能出現焚風，中午前後紫外線指數容易達過量級以上，戶外活動應注意防曬並多補充水分。



另午後各地山區、北部近山區平地及宜蘭，可能有局部熱對流產生的短暫雷陣雨，宜蘭降雨機率較高，有機會出現瞬間大雨。

首波梅雨鋒面通過，明起全台有雨

氣象局預報，明天天氣將轉變，受首波梅鋒面通過影響，北部及東北部一早開始就有機會出現短暫陣雨或雷雨，其他地方的降雨機率也會提高，並有局部大雨。



氣象局說，明天鋒面過後東北季風也增強，北台灣氣溫明顯下降，白天高溫約25、26度，變得涼爽，其他地方氣溫變化不大。



氣象局預測，首波梅雨鋒面的降雨期不長，4日就明顯減少，但東北季風4日持續影響，北台灣低溫會下降至18、19度，其他地方早晚也偏涼，5日東北風減弱，6日起又回到白天悶熱天氣。

氣象局也在臉書上發布未來一周的天氣變化，預估下周二（8日）將有另一波鋒面抵達：

周四（3日）：各地降雨，北台灣氣溫稍降（高溫約25 - 26度）

周五（4日）：降雨機會減少、氣溫再下降（北台灣低溫18 - 19度）

周末 - 周一（5日 - 7日）：天氣再度悶熱，有局部短暫陣雨

下周二（8日）：另一鋒面影響，天氣轉為不穩定，各地有短暫雨或雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周五鋒面雨帶向東南移動、脫離台灣，天氣逐漸好轉，但山區仍有局部短暫陣雨。他說，周六至下周一氣溫逐日升高，周日、下周一更是熱如夏的天氣，目前模擬最高氣溫可達35度以上。

他表示，下周二起另一波鋒面抵達，其結構較前波強，水氣也較多，鋒面附近伴隨的對流將較活躍，其移動速度也較上一波緩慢，影響將更大。但終究是第7天後的模擬，即使校驗結果是全球最準的歐洲模式，都還會持續調整的，需繼續觀察最新資料。

進入梅雨季，但正港梅雨「還沒影」

氣象達人彭啟明也於臉書上指出，五、六月是我們俗稱的「梅雨季」，但並不是每道鋒面都是梅雨鋒面。他表示，這波鋒面結構弱、通過快，並不會像梅雨鋒面滯留、帶來持續性大雨，「正港的梅雨」還要再等等。

臉書天氣風險進一步解釋，梅雨鋒面除了要有滯留特性，還需要源源不絕的暖濕彈藥補充：西南季風。但短時間內至少未來1-2週，西南氣流還未進入南海，「正港的梅雨」，還要再等等。

不過天氣將逐漸轉變成夏天天氣型態，部分地區午後有短暫陣雨，建議這周外出隨身攜帶雨具。

而根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今日全台空氣品質普通，只是北部地區擴散條件不佳，易有污染累積為「橘色提醒」等級。

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核稿編輯：楊之瑜