從「公民國族主義」來看，兩韓統一對韓國人民毫無意義

文：王映心（基進黨 台北黨部執行委員 ）、陳俊光（精神科醫師）

1882年法國哲學家勒南（Ernest Renan）提出：以「生活在一起，共同完成許多、也願意繼續創造偉大的事業」來定義國族（註一）。之後更有學者提出「部族國族主義」（ethnic nationalism）和「公民國族主義」（civic nationalism）的區分：前者是根據「共同的血緣或語言文化傳統」、後者則是根據「分享共同的（民主自由）價值、與平等的權利義務」而組成國族，但兩者同樣都強調認同與忠誠，這是某些論者所忽略的。朝鮮民族主義和加泰隆尼亞獨立運動較傾向前者，美國立國精神和蘇格蘭獨立運動較接近後者；但實務上，很難有完全無涉語言文化的純粹公民國族認同。

兩韓分立已經70年，雙方多次兵戎互見，人民過著截然不同的生活，而近年來韓國（大韓民國）人民已享有充分的基本人權、公民權（雖然競爭壓力大）。依據「公民國族主義」的精神，「統一」對韓國人民毫無意義，這也確實是許多韓國年輕人的心聲（即使他們不見得知道何謂公民國族主義）；至於北韓人民，他們沒有公民權、無所謂「公民國族主義」，我們也無法得知他們的心聲。

然而，時至今日，仍有過半韓國人民（以中老年人居多）支持統一，許多人為兩韓會談感動得熱淚盈眶（包括外國人），可見民族文化認同／部族國族主義的力量。當然，也有許多人是為了和平而感動。

所幸兩韓是以平等地位會談，而韓國國力較強，不必擔心被北韓併吞；在和談／統一的過程中，韓國人民也不致喪失基本人權與公民權，這些都與「台灣 vs. 中國」不同。即使如此，參照「兩德統一後、大量資源被用以協助東德地區建設發展」的歷史經驗（註二），很難期待統一會對（現在的）韓國及其人民帶來實質利益。如果是為了和平，不一定要統一；如果是為了北韓人民的人權與福祉，需要的也不是統一，而是北韓的政治改革。

綜上所述，或參照過去的歷史，我們可以發現：無論就人權保障、社會經濟、或世界和平而言，強調民主價值的「公民國族主義」都比較不會對人類造成危害、反而能創造更大的福祉。相對的，強調共同文化的「部族國族主義」雖然可能造成危害，卻往往有強大的動員力量。

6,000年來，台灣多數時候與中國毫無關係；近120年來，更是只有四年與中國地區屬同一政體（polity），而這四年正是台灣人民最悲慘的四年；這不同於有千年共同歷史的朝鮮半島。目前，台灣仍有許多人民有強烈的中國認同，一部份是因為有些人自己或父祖在中國出生，更重要的是遷佔者政權實施殖民洗腦教育、更兼掌握媒體出版等文化工具，以此形塑了虛妄危險的中華國族認同：一種「部族國族主義」。

如果台灣人民要有美好的未來，就應該根據「公民國族主義」的原則，打造新的「台灣國族主義」。但基於「部族國族主義」的強大力量，我們仍必須解構既存的中華國族認同：整頓媒體藝文圈的中華本位傾向、建立以台灣為主體的文史教育與相關資源分配。如此，我們才能建立真正的台灣認同，（如勒南所言）以過去的奮鬥成果自豪，並共同繼續創造偉大的事業。

註一：Ernest Renan（1882）：Qu'est-ce qu'une nation?

註二：有論者主張：「德東人口補足了德西的勞力缺口」；這可能是事實，但目前韓國並不缺勞力，反而是年輕人競爭就業的壓力很大。

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