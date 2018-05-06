提姆波頓最私人的電影《剪刀手愛德華》：如果我有刀就不能擁抱妳

文：劉家寧（DCFS編輯部）

「電影對我來說就像是一種昂貴的治療方式。」 ——Tim Burton《剪刀手愛德華》導演

由Johnny Depp（強尼戴普）主演的《剪刀手愛德華》，為鬼才導演Tim Burton（提姆波頓）早期的代表作，也是開啟兩人長期合作的第一部作品。電影在講述一名半成品人造人，從與世隔絕的古堡，被帶到文明社會後，與一名女子相戀的故事。

《剪刀手愛德華》以驚人的化妝技術與美術設計聞名，不僅榮獲奧斯卡最佳化妝獎提名，也獲得英國電影學院獎最佳藝術設計等多項獎項。除了細心編排的劇情設定外，片中男主角愛德華的剪刀手形象，與精心打造的「夢幻」社區，更是深植影迷心中。

文章將分享《剪刀手愛德華》的創作源起、導演與電影間的連結、誇張的角色設計，以及美術團隊如何「真實」打造柔和色調的夢幻社區，一同進入Tim Burton的奇異狂想世界。

《剪刀手愛德華》的創作靈感，源自於導演在高中時所畫的圖畫

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

「我傾向於看到事物的黑暗面。」 ——Tim Burton

Tim Burton的作品風格強烈，大多以黑暗怪誕的驚悚氛圍聞名。被稱為是電影頑童的他，有著相對封閉的童年，一心投入於繪畫之中，而《剪刀手愛德華》的靈感來源，即是他在十幾歲時所畫的圖畫。愛德華鋒利的手指無法觸碰他人，隱喻導演在青少年時期，孤獨、難以和他人溝通的寂寞心境。

「我從來沒有真正和人交心過，也沒有留下什麼朋友。總覺得人們最後都會離開我，我也不懂為什麼會有這種想法。」Burton說：「這部電影是一個關於無法被觸碰，也無法與他人正常溝通的故事。就像愛德華注定會被人們誤解一樣。」

堅持作品的原創性

其實，在拍攝《陰間大法師》（1988）之前，Burton就先請編劇Caroline Thompson，創作《剪刀手愛德華》（1990）的劇本了。「你們不知道的是，一開始有15位高層告訴我們，劇本該怎麼修改比較好。」Burton將這形容為「創作控制之戰」。直到獲得《蝙蝠俠》（1989）的成功後，他才更有能力，「捍衛」自己想拍的東西，他說：「否則我不會拍這部電影。」

塑造剪刀手的經典形象

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

「Johnny Depp有一雙不用說話就能說話的眼睛。」 ——Tim Burton

一頭蓬鬆亂髮，身穿黑色皮質緊身衣，加上用銳利刀片製作而成的雙手，剪刀手愛德華的造型設計強烈鮮明，令許多觀眾印象深刻。儘管他的妝髮及服裝如此誇張嚇人，但他卻是電影中最單純、最具人性化的角色。

飾演愛德華的Johnny Depp表示，他在劇中僅有169個字的台詞，為了能更生動揣摩愛德華的情緒表情，他看了很多卓别林的無聲電影。他說，「Burton強調，最重要的是保持愛德華純潔的性格。對我來說，愛德華就象徵著人們在成長階段時，會面臨的不安無助之感。像是你所做的每件事都不是對的，你接觸的每件事都會破裂。」

與特效化妝大師Stan Winston的合作

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

「我做的不是特效，而是表演。」 ——Stan Winston《剪刀手愛德華》化妝師

愛德華的角色原型，是以Burton在高中時所畫的圖畫為基礎，但這只是隨筆而畫的粗糙草圖，人物手指僅用長線條代替。基於此概念，《侏羅紀公園》化妝師Stan Winston靈機一動，想到可以用真正的剪刀代替手指，成功塑造剪刀手的駭人形象。

Burton說，「我不認為愛德華實際上會用手指上的剪刀，這只是身為半成品的他，尚未完成的鋒利金屬片。但這樣做的效果，比我想像中的還要好！」Burton表示，這是他與Winston兩人腦力激盪的成果，也是勝過一個人工作的最佳例子。

愛德華的裝扮相當費時，為了真實呈現角色形象，Depp每天需花費近兩小時著裝及化妝。Winston說，「如果我的創作可以充分塑造角色，增強演員與觀眾的情感互動，那麼這些服裝道具，也能成為一種獨特的表演形式，使人物看起來更真實，進而豐富電影。」這也是在特效盛行的現代，十分可貴的技術與理念。

真實打造柔和色調的「夢幻」社區

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

藝術指導Bo Welch將《剪刀手愛德華》，稱為是電影製作中「被遺忘的時代」。他表示，在數位及電腦特效盛行之前，所有東西都必須由木匠和佈景設計師真實建造。因此，電影中的粉色調社區，與庭院中的灌木叢設計，都是由幕後團隊實際打造而成。

電影以佛羅里達州的Lutz作為拍攝地點，Welch說，「我們挨家挨戶上門拜訪，請居民們同意我們改造這個社區。」過程相當麻煩，需要與每位居民溝通協調。「起初他們不喜歡，但我認為他們已經習慣了。」

「我們設計的社區，是透過愛德華的雙眼看到的。」 ——Bo Welch

對於長期居住在古堡的愛德華來說，社區夢幻般的色彩，深深吸引著他。為了呈現他眼中的社區形象，Welch將房屋粉刷為褪色般的柔合色調，以60年代風格的流行元素作為裝飾，並縮小窗戶尺寸，隱喻片中居民自私、虛偽，不那麼友好的感覺。

灌木叢的設計

「我們決定採用動物形狀，因為這是愛德華想像中的一部份，它們看起來很酷。」Welch使用大量鐵絲網與人造草坪，取代原有植被，並利用輕質鋼骨架雕塑灌木叢，再用人造綠植物填充它們，呈現愛德華的幻想之感。

圖片來源：actu, wikia, imdb, businessinsider

「這是Tim的世界，極具個人風格的審美觀，這是他歇斯底里般的表現方式。」

對導演Tim Burton來說，製作電影是一件很私人的事情，如果可以，他寧願把它們放在抽屜裡自己收藏，也不願展示給任何人看。

「我經常質疑我為何這樣做，我討厭放出我的電影，這使我非常緊張。然後我會對自己說：『我在做什麼？我在做什麼？我在做什麼？』說真的，我寧願花1,500萬美元，也不願展示出來。」但Burton接著說，電影不像畫作一樣，可以自己收藏不對他人展示，尤其是在花費數百萬美元之後，這樣很可笑。

「《剪刀手愛德華》的故事鮮明且極具個人風格，很明顯地，對Tim來說，這是一部非常私人的電影。」Welch表示，「他看到了我們其他人都看不到的東西。」

對某些人來說，無論是電影製作還是繪畫，都是創作者自我抒發的一個過程。或許導演在無形之中，將親身經歷融入作品當中，進而與觀眾產生共鳴，這也是《剪刀手愛德華》至今仍深受影迷喜愛的原因之一。

參考資料：ew、filminquiry、washingtonpost、huffingtonpost

圖片來源：actu、wikia、imdb、businessinsider

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航