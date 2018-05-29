科技、法律與新創：「智慧助理Safey」陳政大的斜槓人生

文：VIVIAN C. 陳詠心

「斜槓」是一個新概念，意味著英文中的「Slash」──概念出自《紐約時報》專欄作家Marci Alboher撰寫的書籍《雙重職業》。意旨越來越多人不再滿足「單一職涯」，而是選擇能夠擁有多重職業和身份的多元生活。

這些人在自我介紹中會用斜槓來區分，例如：好萊塢演員班・艾佛列克，導演／演員／編劇。

於是乎，「斜槓」便成了他們的代名詞。

這次我們特別邀請到登上國際知名群眾募資平台kickstarter的「智慧助理Safey」共同創辦人兼深厚專利實務經驗的陳政大專利師，與我們分享跨界創業與專利法律的心路歷程！

文章正式開始之前，先來看段影片吧！

當智慧助理Safey在傳統冰箱：保鮮小助手

除了會偵測環境、釋放臭氧驅除冰箱異味、有效延長並保持食物鮮度外，智慧小助手Safey也可以搜集冰箱內食品資訊，提醒使用者存放太久、超過保鮮期的存貨，進一步做一鍵式的購買選項。

舉個例子：比如說使用者很愛喝冷泡茶，當冰箱只剩下最後一瓶時，智慧小助手Safey會提醒補貨，採取一鍵式訂貨並配送到府，用戶就不需要再額外採購。

根據使用者體驗流程的脈絡順藤摸瓜，做出一條龍的電商銷售模式

聰明的智慧助理Safey在瞭解用戶的喜好採購項目後，甚至可以跟便利商店業者合作，將便利商店的即期品活動上傳雲端，把促銷資訊主動推播給有興趣的潛在客戶，完全顛覆了以往消費者需要實際踏入便利商店中方才得知驚喜。

這樣的商業模式，對於便利商店而言，可以快速出清呆滯庫存，並可掌握在其有效商圈範圍內消費者的喜好，進一步做好存貨管理；消費者也能以優惠價格取得喜好的食物，創造互利共生的雙向機制。

當智慧助理Safey在書房及車上：考試神器的創意發想

原先為了冰箱保鮮需求設計的「活性氧釋出功能」，在投資補習班的業師建議下，轉換場景到了考生的書房

需要腦袋思路清晰的考生，當Safey一偵測到精神不濟、專注力不佳，就會自動釋出活性氧提振精神。由於冰箱不見得是每個人的必備家電，無法打入外食租房族的市場中，但以同樣的功能轉換情境，將不見得必要存在的彈性需求，對於急需高度專注力的現代人來說，創造了更不可或缺的剛性需求，獲得市場熱烈的反映回饋。

當智慧助理Safey在會議室：「即時會議紀錄」功能

當使用者位於會議場景，這時「智慧助手Safey」可以預先儲存簡報將文字投放螢幕，並及時地誦讀出來，作為會議的開場白，或者可以作為會議串場的小助手，與簡報人員一搭一唱，讓簡報更為生動、活潑。

「智慧助手Safey」也可以是聰明的會議神器。自動錄音紀錄會議內容並同步轉為文字稿，以臉部辨識技術確認與會人員身份，在會議結束後，經由AI整理出重點與結論，讓相關人員收到即時而完整的會議紀錄。

從原先的冰箱除味功能到會議紀錄，團隊一直修正、改變，不斷從測試中優化產品，並從不斷的討論中找到最佳解決方案。

當疑問產生，團隊就思考解決模式去賦予「智慧助理Safey」新功能相應的優化設計，有提問就有修正空間，比如：將Safey放在冰箱中可以看得到全景嗎？如果用塑膠袋包裝食物「智慧助手Safey」辨識的出來嗎？「智慧助理Safey」的攝影機雙眼可以拍到幾近180度全景，而透過人工智慧辨識冰箱內的飲料辨識率極高。

深入瞭解智慧冰箱的使用者需求：光產品市調就進行了三個月

從生活周邊親朋好友的家庭觀察，並收到超乎預期的使用者反饋：包括租房族的冰箱不存放食物，反而存放碗筷，理由是為確保蟑螂不會接觸到食器，確保衛生等。因此，消費者的行為與需求，常常會與個人化的經驗有大大的不同，所以市場調查是非常重要的。

而「使用者習慣」也是個艱鉅的挑戰，例如：光是同個國家，美國東、西部冰箱設計就大有不同；而就採買的消費者習性而言，歐美消費者習慣週末到批發賣場補齊一週所需的食材，與亞洲人就近採買的消費習慣不盡相同，如何克服東西地域上的差異，是一大挑戰。

就讀台大EiMBA（創新創業MBA）的契機

從事專利相關工作，陳政大常接觸到創業團隊的新發明或是嶄新商業模式，在諮詢服務的流程中，發明人或新創團隊也會詢問其他的創業相關問題，像是：募資團隊的營運模式、股權稅務等問題。

除了協助團隊專利智財佈局外，陳政大專利師同時開始思考如何為新創團隊做產品價值評估，增加與VC（Venture Capital，常稱為「創業投資」，簡稱「創投」）談判的籌碼。

對於一個從事智財跨足新創圈學習的角色而言（過往的認知都是新創圈遇上法律問題請教智財從業人員），身為第一屆台大EiMBA的學員，陳政大藉由創業專案的實務操作，漸進式地汲取資源，從頭到尾手把手地操作創業項目，一起演練創業團隊會面臨的問題；而在做專利服務，發明人在講解創業項目時，比較能換位思考，瞭解創業維艱，更能設身處地的為事務所的客戶著想。

創業團隊最必要的元素

很多創投在初期投資時看中的，其實不見得是產品或服務，反而是「團隊組成」。

新創團隊草創期的產品及商業模式其實都是不成熟的，沒有人知道究竟會不會成功，但是團隊的人只要是成熟的、有經驗的人，創業風險就會大幅下降。

陳政大專利師與我們分享，創業過程中最重要的核心問題，就是一開始是否能找到對的人。早期創投看重的不是在商業模式，而是團隊組成是對的人，最重要的是價值觀與信念是不是一致、性格上是否契合、能力是否可以互補。聊一聊彼此的理念，對未來目標、產品商業模式的想法，對於團隊能力的分工、資源的分配，獲利後金錢要如何分潤運用，甚至包括政治宗教生活與價值觀都需要深入瞭解。

工作模式：傳統事務VS.新創團隊

傳統事務所業務性質不外乎就是專利申請、申覆答辯或延伸至專利佈局、專利預警，圍繞著「智慧財產權」的核心業務。對於智權事務所的重點項目來說，有兩個核心業務：業務拓展、人才養成。客戶及事務所需具備能力的系統已經行之有年，非常清楚明確。

但對於創業者而言，沒有什麼事情是清楚明確的，工作模式可說「唯一不變的是：一直都在變動」，如此才能隨時激盪出新火花、新想法，讓未來更充滿想像。

從法律人角度怎麼看新創產業，或從新創角度看法律產業？

多體驗不同的領域拓展視野，很多新創產業提供的新興服務或科技都是踩在法律的界線外，像是Uber、Airbnb，與法律人固有「不可挑戰法律」的思維是相違背的，因而創造出龐大的商機。然而，許多法律規範常是需要被正確理解並使用的，新創團隊如果誤解法律條文，只會創造更多風險。

陳政大：「看似無用的經驗，常會成為某個時間點最需要的能力。」

就讀台北工專機械科的時期，陳政大形容那是「最無趣的日子」。

而那些從前認為「最無趣的日子」所累積起的紮實硬底，竟是陳政大專利師步入專利界的途徑。轉換過許多領域，從工專機械科、大學就讀行銷與流通管理系、碩士攻讀工業工程、知識產權法，到這次「智慧助理Safey」創業項目，就是陳政大自理工、行銷商管、專利智財，跨領域修煉出的產物。

陳政大專利師也鼓勵就讀法律系的學子：「相信自己的能力，想做什麼事就放手挑戰，讓科系變成職涯跳板，而不是被領域的框架所限制。」

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本文經智由博集授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航