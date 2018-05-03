北韓外交的「事大主義」：別太樂觀看金正恩的棄中親美

文：蔡又晴（資深黨政記者，現任壹電視採訪中心副主任）

北韓1948年9月9日建國以來到現在，都是金氏一家族在掌權，已經歷任了三位領導者：金日成、金正日跟金正恩。北韓因為地緣政治的關係，外交政策必須周旋在中國、俄國、日本跟美國之間，不過嚴格講，金氏外交的風格還是非常「一匹狼」式的風格，主動性很高，很多時候，大國是被北韓拉著走，而不是北韓順從大國的意志。

北韓的外交模式很固定，夾在中俄美日四個國家當中，它不會跟周遭的強國都很好，也不會跟周遭國家都不好，它一定會倚靠某個大國做靠山，也就是「事大主義」。但是如果情勢需要，它又會毫不猶豫地拋棄這個大國，轉投其他國家。目前看來金正恩正在拋棄中國、轉向美國，是否能成功？就還需要看接下來的情勢。

金日成在中蘇之間擺盪，誰幫忙就聽誰

金日成執政時間從1948年到1994年，長達46年，上任短短一年多，1950年就發動韓戰，他的態度非常積極主動，還成功說服毛澤東支持，結果差點被聯合國聯軍趕過鴨綠江。中國為了支援北韓，志願軍陣亡18萬人，另外病死1.3萬多人、被俘虜兩萬人、一萬人失蹤，才幫助北韓撐了過去，於1953年終戰。但是金日成隨即開始展開清洗國內親中親蘇派官員，還一度跟毛澤東翻臉。

金日成的外交政策，關鍵就是對抗美國，只要能對抗美國，中國或是蘇聯哪一國支持他都沒關係，他可以幫蘇聯罵中國，也可以一年兩次去中國見毛澤東，完全取決於中國或蘇聯哪一國願意支持。所以當蘇聯對於北韓在1968年攻擊美國情報船表達不滿之後，金日成就回過頭重新訪問了中國。

其實中國跟蘇聯也知道金日成的計謀，但是兩國沒有辦法，當時在冷戰氛圍之下，共產跟民主國家陣營對立激烈，同時共產國家內部中蘇也在爭老大，誰都不能坐視北韓的影響力，所以金日成可以遊走在各方之間，來爭取北韓的利益。

金正日開啟第一次兩韓峰會，暗靠中抗美俄

金日成死後，金正日接任北韓領導人，他首先是推動和解，包括2000年先跟韓國總統金大中舉行了第一次北南首腦會議、支持韓國公司開發北韓金剛山，也三次訪問中國，表示贊場有中國特色的社會主義。在對美日關係方面，除了跟美國國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）會面，還見了日本首相小泉純一郎，同意兩國關係正常化；金正日甚至代表國家向日本道歉，承認過去綁架日本人的政策是錯誤的。

但是在2002年，美國總統小布希（George W. Bush）宣布把北韓列為支持恐怖主義的國家之後，金正日的反應非常激烈，開始全力發展核武。北韓在2006年成功進行了第一次核試驗，2009年再來第二次核試驗，2010年對韓國延坪島發砲攻擊，打死兩名韓國士兵，俄羅斯外長開記者會譴責，北韓聞聲不動。

這個階段其實金正日就是暗地倚靠中國去抗衡其他國家，金正日總共訪問了中國七次，分别是在2000年、2001年、2004年、2006年、2010年、2010年、2011年。而且每次都選擇了「非正式訪問」，中國領導人江澤民跟胡錦濤都對兩國的關係給予高度肯定，還強調要深化交流，在當時各國對北韓的肅殺氛圍中，顯得格外溫暖。北韓的經濟也十分仰賴中國，金正日等於利用了中國來對抗周遭的國家。

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金正恩去中靠美：一手去中、一手靠美

2011年12月，金正日過世，他的三兒子金正恩隨即宣布接班。金正恩接班的時候，年僅28歲，他上任後密集的核武試爆，還不斷試射射程越來越遠的彈道飛彈，從頭到尾都在要求美國必須跟北韓平等談判，並且對中國日益加深的干涉感到反感；為了達到目的，金正恩隔山打牛，先從美國的盟國韓國下手。

金正恩推動的政策剛好跟韓國總統文在寅一拍即合，先是在平昌冬季奧運，南北韓合組代表隊，接著就是4月舉行的兩韓高峰會。金正恩牽著文在寅的手跨過38度線，堪稱經典，他面對韓國的低姿態，跟他在國內肅殺反對派的凶狠判若兩人。除了兩韓對統一的渴求之外，也是因為金正恩亟需要美國的反應。

金正恩上任之後，對親中派大肆肅清，連姑丈張成澤都被當場逮捕殺害，他對於中國的態度堪稱冷漠，對中國多次干涉都表達不滿。不過北韓畢竟是坐困愁城，不但有聯合國制裁，還有美軍的恫嚇，不要中國的北韓必須選擇一個新的靠山，俄國目前經濟危機，日本不夠力，那拉攏韓國跟美國就成了唯一的抉擇。

畢竟以北韓目前的政治環境，美國持續施壓下，雖然可以靠著中國的支援苟延殘喘，但是這樣拖下去，只會讓北韓對中國的依賴越來越深，這對北韓的自主性依然是傷害。所以，金正恩正在朝向過去北韓的外交模式前進，甩開過去倚靠的大國，轉向另外一個大國，也就是棄中轉美。

川普（Donald Trump）是個情緒的外交家，金正恩也是，這兩個都樂意用演戲來博取世人的目光，但是拿掉表演，金正恩如何博取美國的支持依然令人疑惑，與其說是思慮周密的外交行徑，不如說是見招拆招、走一步算一步的外交突圍。

►兩韓大和解背後，保有核武的金正恩是最大贏家？

金正恩的下一步

比較一下這次的兩韓峰會成國跟過去的異同，兩韓高峰會至今已經舉行過三次了，2000年、2007年都在平壤，2018年在板門店，前兩次都是金正日任內，第一次讓韓國總統金大中，拿到了諾貝爾和平獎，第二次韓國總統盧武鉉，也是步行踏過38度線，再搭車前往平壤，這兩次的會面之後都有共同宣言，內容都是環繞在兩韓統一，韓戰終結與兩韓首腦會晤，以及離散家庭會面。

如果對比2018年這次的兩韓高峰會，議題內容差別不大，甚至北韓無核化的決議在2007年就有提過了，關鍵是北韓根本沒有履行承諾。光從表面的握手微笑，就去推演金正恩必然走向和平進程，其實太過於跳躍。

兩韓的進展勢必牽連周邊國家，影響最大的是中國，一旦北韓脫離中國保護圈，中國也將隨之失去東北亞的緩衝國，將更直接的面對美國勢力，但這一切的前提都建立在金正恩的確有意去核，同時真的願意接受美國的監管，這兩點短期都很難想像成立。

在北韓問題上，需要捨棄的就是過分的樂觀，面對一個這樣殺人不眨眼的政治人物，要研判他的思慮行為，唯一不需要的就是樂觀。

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