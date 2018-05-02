要求「尊重大學自治」之前，台大是否該想想對別人有多少「尊重」？

這陣子看下來，挺管方最常喊的口號之一應該是「尊重大學自治」了，大學自治是什麼我不敢說，不過「尊重」倒是常常聽到，例如「學生要尊重老師」、「尊師重道」、「給我放尊重一點」，這些說詞大概都有一個共通點，就是說話的人先抬高自己的道德地位，然後以長幼倫理的思想，要求對方乖乖聽話。

這種封建風格濃烈的思惟方式，在台灣社會中早就落伍了。現在一般人比較能夠接受的說法是：「尊重是互相的」，提出要求的一方，也會被要求付出同樣的尊重，尊重和被尊重是對等的，尊重他人的人，才會得到他人的尊重。

用這個標準來看的話，很顯然地，台大校方在要求教育部尊重的時候，自己並沒有付出相對等的尊重。

在事情一開始的時候，教育部對於台大遴委會的遴選結果並沒有任何異議，可以說是非常尊重台大。質疑遴選結果的是提出問題的人，包括立委和媒體，以及台大內部非當權派的教授以及學生。

對於這些質疑，台大的態度和教育部非常不同，教育部對這些質疑的聲音，表示出了基本的尊重，並沒有遽然否定或肯定，只是函請台大遴委會以及當選人管中閔「釋疑」一下。這一點是潘文忠一直以來給人的印象，他在課綱審議以及許多其他事務上，都表現出同樣「尊重各方意見」的溫和態度。

Photo Credit: 教育部網站 潘文忠

至於台大校方對質疑者的反彈，也是可以理解的。校方和遴委會當然有捍衛本身行為正當性的立場和態度，在這一點上，台大也不太需要過度矯情，嚴正反駁並不踰矩。

但台大校方對於教育部的回應，卻是非常不恰當地表現出了「不尊重」甚至輕蔑的態度，這是非常可議的。教育部接受立委的監督和社會各界的質疑是民主社會的正規與常態，而且教育部並非遴選的執行單位，對遴選過程沒有詮釋的權力，所以只能把這些聲音轉達給台大，希望台大妥善處理並且說明。但台大卻把教育部視為敵人，用最嚴厲的態度駁斥，這很明顯是對教育部的「不尊重」。

要別人「尊重大學自治」之前，台大是否也該想想，自己對別人有多少「尊重」？台大是否「嚴以待人，寬以律己」了？還是說台大一直以來都是以台灣頂尖菁英自居，對其他一般庶民抱持著知識分子高高在上的驕傲和蔑視？坊間傳言潘文忠因為出身國民教育基層，所以屢屢受到高教體系的大教授們的白眼，是否真是如此？

台大校方和支持者在面對社會質疑時，動不動扣人「政治黑手」、「藍綠鬥爭」的帽子，這樣的行為，離「尊重」又何止千里？既然如此，那又如何期待能夠得到他人的尊重？

事實上，台大所謂「校方」其實不過就那一小撮人，這群人霸佔著「台大」的名器不放，以為是什麼尚方寶劍，可以上斬昏君下斬奸臣，但其實也是前人流傳下來的，不是自己掙來的。這些人從不懂得尊重別人，只會要求別人尊重自己，並且把台灣人對台大的尊重視為理所當然，把自己對別人的尊重當作施捨恩惠。這種階級、封建的思想，恐怕才是「尊重」不能實現的最大原因吧？

沒有人尊重的「大學自治」，不會是尚方寶劍，台大動不動就拿出「大學自治」來揮舞砍殺，到頭來恐怕只會發現，自己手中拿著的，不過是一條臭不可聞的鹹魚而已。

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