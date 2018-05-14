職場上遇到這五種情境，要懂得嗅出不對勁並聰明拒絕

文：SmartM／周永堂

職場上、生活中，我們常收到各種建議，在對這些建議心存感激的同時，具備辨認能力是更重要的事。人際關係專家April Masini曾表示，當每個人都很積極給予建議時，身為接受者更需要提高警覺；Fast Company的資深作家Stephanie Vozza則提出五大應注意的情境，讓我們能夠事先察覺並杜絕不當建議所帶來的負面效應。

1、不夠資格，卻猛出主意

職業諮商師與電台主持人W. Bruce Cameron曾表示：「每個人都會有自己的見解，但這不代表每個見解都有價值。」如果給予的建議與給予者的成就和身分地位無法匹配，我們則要審慎思考這個建議是否有問題。有時我們會因為對方的慷慨解囊而昧於人情接受，但這往往會造成傷害。

Masini也提到，倘若給建議的人是你的競爭對手或相關利益者，這些建議更是要小心，因為事情往往並非如表面上的慈眉善目那麼簡單，背後可能牽連許多利益問題。

2、沒搞懂問題，一廂情願給建議

建議並非萬靈藥，沒有針對當事者本人或當下情境所設計出的建議，通常都是不好的。策略公司Greenberg Strategy創辦人Jeremy Greenberg曾表示，「許多人會依照自己的經驗來給出對應的建議，但這些建議的背景往往和對方經歷的事件不相符。」若給予的建議沒有做到「客製化」，則無法完全解決每個情境的難題，也無法依據當事人的能力做最適當處置，解決問題時自然會遇到瓶頸。

3、熱中說教，根本不管建議是否適當

當有人給予建議卻不斷重複說「你應該⋯⋯」，這時要特別注意他們有沒有把你說的話聽進去。好的建議往往需要經過吸收與思考後才能產出，如果一個人滔滔不絕且用命令式的語氣與你對話，這可能代表他根本沒把你說的話聽進去，而自然無法給予很確切的建議。Cameron更表示，「真正有智慧的人會先釐清所有疑問後，才會產出智慧的結晶。」

4、不思考可行性，「說的比唱的好聽」

如果諮商的過程中很快就進到應該做出的「結果」，要小心這些建議是不是太天馬行空或窒礙難行。Greenberg表示，「仔細衡量每個建議步驟的優缺點，不但有助找到合適的結論，更能進一步思考這些步驟是否真的可行，而非只是空談。」在接納建議的過程中，評估與結論是同等重要的，若沒有正確的思考地基，這些結論往往會不攻自破。

5、與自己想法違背的意見，別急著轉向

當對方給的建議與自身想法互相違背，該怎麼辦？倘若你已再三斟酌各種情況，仍然傾向自己的做法，那就大膽執行你的意志吧！諷刺的是，大多時候，我們其實是知道該怎麼做的，但我們只是需要第二或第三意見來支持自己的想法。Masini曾表示，「自己的決定，會比他人給予的建議更接近成功，因為你才是最了解自己能力與所面臨困境的人。」

當聽到以上五種類型的建議時，不要急於退出話題或與挑戰對方的論點。關鍵並不在於誰的觀點比較正確，而是要避免自己明知道這些建議有問題但還是跟著照做。學著辨別適當與不適當的建議，肯定對未來的決策過程有所助益。

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參考資料：the muse

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航