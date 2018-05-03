子宮頸抹片檢查結果判讀：報告怎麼看？有發炎反應很嚴重嗎？

文：李怡嬅

子宮頸癌是可以及早發現及早治療的疾病，針對已經有性行為的婦女，定期檢測乃是預防子宮頸癌的不二法門。但到底要怎麼選擇？又該怎麼做呢？《康健》請教專家，提供以下建議。

子宮頸抹片是第一道防線

醫界普遍認為，子宮頸抹片檢查是首選，有需要時再佐以人類乳突病毒或薄層抹片檢查。

1、子宮頸抹片檢查

方式：用抹片棒刮下子宮頸外圍的表面細胞，再拿刷子將子宮頸管裡的細胞刷下來，兩者都塗在抹片上，再交由醫生判讀。若是陰性反應表示正常，陽性反應則須做進一步檢查。

適用對象：醫界的共識是有性行為的女性就定期做。

馬偕醫院婦科癌症學科主治醫師楊育正建議初次性行為之後三年開始檢查，一年做一次，因為乳突病毒病變的時間要五到十年，且80％的感染者一到兩年後病毒會自動脫落。

但台大醫院婦產部婦科主任鄭文芳認為，性伴侶較多的女性，應該每年做一次。因為重複或交叉感染，很難判斷病毒的種類，且病變的速度可能很快。美國防癌協會（ACS）建議30歲以上若連續三次抹片正常，每兩到三年做一次即可。

2、人類乳突病毒檢測

傳統抹片檢查若發現「不確定情形」（約有1.5％的機會），楊育正建議，可加做乳突病毒檢測。

方式：從子宮頸採樣收集細胞，檢體必須送往專門的實驗室做病毒DNA的檢測。

適用對象：有性行為的女性，搭配子宮頸抹片。

做法：楊育正建議，若抹片加上乳突病毒檢測都正常，則三年後再檢查一次即可；但如果兩項檢查結果有異，建議三到六個月後再做相同的檢測。

準確度：約有70％，若配合傳統抹片檢查，則有90％的敏感度。

3、電腦薄層抹片

準確度較高，可單獨做，不過需自費。

方式：用抹片刮取子宮頸細胞，放於保存液中，經均勻攪拌製成細胞分布均勻的抹片，先用電腦做影像分析，再由人工判讀。

適用對象：有性行為之後的婦女，可搭配抹片檢查或單獨做。美國防癌協會建議，30歲以下女性，每兩年做一次薄層抹片檢查。

準確度：由於檢體細胞均勻，準確度比傳統抹片高，約為70～95％。

判讀你的抹片檢查報告

採樣不足→則需再回門診採樣，代表檢體不足無法判讀。

抹片正常（within normal limit）→持續每年一次檢查。

抹片有發炎反應（Inflammation）→需回診經醫師確認

抹片發現可疑細胞→得儘快回門診。

抹片發現可疑細胞有可能是下列四種情形：

輕度病變（CIN-I）：不用治療，三到六個月後再作一次檢查，只有10％的機率會持續惡化，但大部份病毒會自己脫落。 中重度病變（CINⅡ、Ⅲ）：此時需要進行錐狀切除手術治療。 非典型細胞（AS-CUS）：需每四到六個月抹片檢查追蹤一次，直到連續兩次報告皆為正常，才改回每年一次。或是加測人類乳突病毒，若結果為陰性，則改回每年一次，若是陽性，就要接受陰道鏡檢查。如果是免疫壓抑（immunosuppressed）或停經後婦女，醫生可能會直接進行陰道鏡檢查。 病變為癌症細胞：醫生可能進行根治性手術或放射治療、合併化學療法或其他療法。

活動訊息

若你正面臨癌症威脅，若你是癌友照護者，若你已結束癌症療程準備展開新生，《康健》癌症論壇邀集台灣治癌權威專家分享最新趨勢，幫助大家用更正面的心態、方法，找到身心平衡的癌後生活方式！

活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018.05.27

活動地點：台北文創大樓6樓演講廳

活動網頁請點此

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航