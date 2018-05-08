法律小學堂：什麼是「緘默權」，何時能夠行使？

文：法操司想傳媒

緘默權，是犯罪嫌疑人或被告可以保持緘默，對檢察官或法官訊問得以不說不答的合法防禦權利。白話點說，就是可以在應訊時不回答問題。緘默權源自「不自證己罪原則」，亦即犯罪嫌疑人或被告沒有自己證明自己無罪的義務，此亦為無罪推定原則的展現，這不僅是身為法治國家應有的正當法律程序原則，更屬於憲法保障的權利！

我國法律為貫徹不自證己罪原則及落實無罪推定原則，在《刑事訴訟法》第95條第1項第2款規定，被告得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。同法第156條第4項規定，被告未經自白，又無證據，不得僅因其拒絕陳述或保持緘默，而推斷其罪行。也就是說，藉由法律明定，確保犯罪嫌疑人或被告的自白任意性，並降低檢察官偵查偏重自白證據的偵查方式，禁止國家機關強迫被告陳述，同時也保護犯罪嫌疑人或被告不會因為行使緘默權，而招致不利益的有罪認定或被羈押。

而《刑事訴訟法》第95條、第158-2條規定，檢察事務官、司法警察官或司法警察詢問受拘提、逮捕之被告或犯罪嫌疑人時，必須告知被告或犯罪嫌疑人可行使緘默權。若不告知，所取得被告或犯罪嫌疑人之自白及其他不利之陳述，只要經證明是出於惡意或強迫，且不是出於自由意志者，不得作為證據。若是檢察官蓄意規避告知義務，按最高法院92台上字第4003號判決意旨，則所取得之自白證據能力，應依《刑事訴訟法》第158-4條規定，權衡判斷之。

緘默權是如此重要的權力，那它行使的時間點是何時呢？緘默權規定在《刑事訴訟法》總則篇之下，亦即偵查程序、審判程序，被告皆得行使緘默權；犯罪嫌疑人得在《刑事訴訟法》第100-2條規定，於司法警察官或司法警察詢問時，行使緘默權。換言之，整個刑事訴訟程序中，不論是犯罪嫌疑人或被告皆得以行使緘默權。

緘默權貫徹不自證己罪原則，並禁止國家強迫被告或犯罪嫌疑人自白陳述，且法定國家偵查機關，有告知被告或犯罪嫌疑人可行使緘默權的義務，以避免被告或犯罪嫌疑人誤以為一定要陳述或自白，更藉由法律規定排除違法取證之證據能力，以維護被告在未經審判證明有罪確定前，受有到無罪推定之的保障。

但是，緘默權可不是天下無敵！法律雖明定保障緘默權，但不是指被告、犯罪嫌疑人有恣意選擇回答或不回答的權利。若是選擇性地行使緘默權，有時候講、有時候不講，這樣的態度雖然在法律上不禁止，但是被告自白陳述的證明力會備受質疑，可信性程度也會受影響，該證詞甚至可能不為採信。因此，在保障自身權利的同時，也必須審慎運用，以避免反過來害了自己。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航