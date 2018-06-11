《世紀帝國II》能升級射程的「義勇騎兵」，跟弓兵有什麼關係？

文：陳子煒

《世紀帝國II》中不列顛人的特殊科技「義勇騎兵」可以增加徒步弓兵的射程，非常實用。但問題是，到底為何一個稱為「騎兵」的科技，為何會與弓手有關係呢？其實「義勇騎兵」並非真的是騎兵，而是英國中古時期的一種社會階層。

《世紀帝國II》中「義勇騎兵」的英文原名為「Yeoman」，在英國中古是一個特定社會階層。「Yeoman」約出現於13世紀的英國，其語言來源至今仍有所爭論。最初這是用於指貴族的待從，但很快便成為對中產農民的總稱，勉強要翻譯的話，可以譯作「自耕農」或是「中農」。「自耕中農」的定義頗寬，一般而言是指在鄉紳（有貴族頭銜，例如「Sir」）之下，佃農（husbandman）【注】之上的中產，他們擁有自己的土地，在鄉間有一定地位，可以作為法庭的陪審人和選擇其地區的代表人。

20世紀的英國家譜研究學者Anthony Wagner指自耕中農一般擁有超過100畝（約40公頃 / 400,000平方米）的土地。牛津字典則指他們是擁有年產約40先令（即2鎊，此指中世紀物價）的土地。實際上，他們與鄉紳和下農之間的界線並不非相清晰，只是對中產籠統的稱呼。

他們與諾曼時代的自由民「法蘭克林」（Franklin）相似，在鄉郊地區會負責重要的公共職位，例如村長、郡或城市的管理和執法人員（例如warden、alderman、bailiff、sheriff等）。他們是處於管治階層與其普通臣民之間的橋樑，可算是確立英國社區體系的重要階層。

自由民射手

那自由民又與弓手有何關係呢？中世紀的自耕中農除了是社會階層，在戰爭時更要負擔兵役，這在古代歐洲算是普遍習慣。跟他們的社會地位一樣，在軍隊中他們的角色就處於騎士階層與普通民兵之間。與其他地區相比，英倫地區的中產階層特別鮮明突出，在軍隊中往往擔任重要的職責；反之，中世紀歐陸地區的上下階層分別特別明顯，欠缺一個強而有力的中層。

有趣的是，英倫島的古老住民凱爾特人（尤其是森林區附近）自古以來也以出色的弓手聞名於世。盎格魯．撒克遜入侵英格蘭之後，凱爾特人退到威爾斯地區自保。在英格蘭與威爾斯邊界（Welsh Marches），英格蘭人領略到威爾斯長弓的威力，繼而開始學習威爾斯人訓練專業的弓箭手。（英國小說家托爾金筆下的「精靈」的創作靈感很有可能來自於威爾斯的森林射手）。在中世紀，貴族一般以裝甲兵（man-at-arm）形式作戰，而貧民也沒有空閒時間進行訓練，故此中產就自然是訓練成為弓箭手的理想人選。

Photo Credit: John Gilbert @ public domain 亨利五世取得大勝的阿金庫爾戰役

早在「Yeoman」成為一個明顯階級之前，1252年亨利三世在位期間，就下令所有年收入為40先令至100先令（2至5鎊）的自耕中農必須訓練成為長弓手。在英法百年戰爭開始時，英國就大量投入由自耕中農組成的長弓部隊，並在法國戰場發揮巨大戰力，例如亨利五世在著名的阿金庫爾之戰中利用長弓軍團大敗法國軍隊。可以說，中產是整場戰爭中貢獻最大的一群。

1485年，出身威爾斯的國王亨利七世（都鐸王朝）更加以自由民射手組成了「自由民衛隊」（Yeomen of the Guard），標誌了英國長弓手的頂峰。故此遊戲中的「Yeoman」科技能強化弓手可謂合情合理。中文版將其翻譯為「義勇騎兵」應該只是無心之過，估計應該是與近現代英國軍隊的編制混同了。18世紀末至19世紀拿破崙戰爭前後，英國招攬了一些義勇軍擔任騎兵，稱之為「Yeomanry」。遊戲翻譯應該是誤以為「Yeoman」是指這些「義勇騎兵」。但這些自由民軍團雖然仍以「Yeoman」為名，但已與中世紀的長弓兵沒有關係。

注：「husbandman」原初並不指丈夫，而是指「家主」。「Hus-」與英文的「house」相通（如huskarl），而「band」在古英語中是指居住，故此「husband」即為「家主」，至後來才引伸為丈夫之意。「Husbandman」是指沒有土地，或是所有的土地很少的低階自由民，當中有不少為佃農。

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