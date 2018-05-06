東沙島的現代侵略者：海飄垃圾

本報2018年4月18日台北訊，賴品瑀報導

雖然台灣逐步展開限塑政策，不過保利龍、保特瓶等海洋廢棄物，跨國飄洋過海達到東沙島等無人島，中研院學者提出調查結果，指出這些垃圾，可能花了數百日在海上漂流，最大宗就來自中國與越南兩地。學者提醒，海洋廢棄物無國界，應該即刻採取區域及全球性的管理行動方案，「結合環境與野生動物監測計畫，達到雙贏」、「海上垃圾運回陸地處理」、「國際資訊交流，並確實追縱各船行軌跡」、「提高公民意識與行動，制定法律」。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修等在東沙島進行海廢調查，日前登上國際期刊 | 賴品瑀攝

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修、台大漁業學研究所助理教授柯佳吟、中研院環境變遷研究中心助研究員辛宜佳，在東沙島對海洋廢棄物展開長期調查，並將2012至2016年的成果在國際環境權威期刊發表，這也是台灣第一篇在國際期刊展現的海洋廢棄物研究成果。這個計畫目前還在持續進行，學者更希望，未來能夠進一步瞭解海洋廢棄物與漁業的關係。

近年海洋廢棄物問題受到全球重視，目前全球每年約有800多萬噸「塑膠垃圾」丟進海洋。鄭明修表示，這是近10多年才有這個問題，他拿出2003年東沙島沙灘的照片，仍是相當乾淨，但近年卻成為當地駐守官兵清不勝清的狀況，因此中研院從2012年在東沙島展開海廢調查。

這份調查日前在《環境研究期刊》（Environmental Research Letters）刊出，調查包括了在東沙島上實地調查與模擬垃圾在海中漂流軌跡。在野外定點採樣觀測結果顯示，東沙島海灘上的50公尺長測站內，每年海漂垃圾量可達數百公斤重，年件數更可高達數千件。

因季風影響，冬季在東北季風吹拂下，垃圾累積在東沙島北岸居多，來源多為位在北方的中國、台灣與日韓，夏季換成西南氣流，垃圾累積在南岸居多，來源多為位在南方的越南。垃圾類型分析，以保利龍（發泡塑膠）占最大宗，第二是其他塑膠製品、漁具等。

垃圾類型以保利龍（發泡塑膠）占最大宗，第二是其他塑膠製品、漁具等

負責當地海漂垃圾收集、分類與統計的柯佳吟表示，從國際編碼系統（Barcode System）追溯塑膠瓶垃圾來源國，發現這些海廢的來源，以中國、越南為最大宗，佔每個月垃圾量的47.5%–63.7%，其次為台灣、日本與韓國。不過，柯佳吟也指出，2014年後，2015、2016年的統計資料顯示海洋廢棄物的數量稍有減緩，應是國際的重視開始產生效果。

海廢的來源以中國、越南為最大宗

進行海洋物理分析的辛宜佳指出，當考量海流與表面風速進行垃圾從東沙島出發的反向模擬時，垃圾在海洋漂流可能經過數天至數百天才會抵達陸地。海流模擬預測結果更顯示，有相當比率的垃圾有高達40％的機會，將持續在海洋中打轉，也就是說，海洋廢棄物會以各種樣貌來影響海洋生態系。

鄭明修指出，這些海洋廢棄物將影響食物鏈，人類最終要自食惡果，為了以後還能吃到安心的魚，各界應該更重視海洋廢棄物問題。柯佳吟希望，未來能夠進一步瞭解海洋廢棄物與漁業的關係。

挺身為海洋生物發出沈重呼籲，鄭明修表示，每年都有十幾萬的海洋生物死於塑膠垃圾的纏繞與誤食，例如之前在東沙島就曾發現一隻已經80公分長的綠蠵龜被漁網纏死，看了相當心痛。而去年他在馬來西亞潛水時，曾在海中遇到一隻綠蠵龜，不但遭船隻的螺旋槳打到，而失去尾巴，肛門更卡著塑膠袋。鄭明修表示，他替綠蠵龜將塑膠袋拉出後，原本活動力不佳的海龜，就游走了。雖然對親手拯救了這隻綠蠵龜感到欣慰，但鄭明修強調，塑膠袋在海中漂浮，海龜常常誤以為是水母而誤食，在體內無法消化而造成死亡的案例仍層出不窮。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航