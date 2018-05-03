Gmail新版介面：八個改版新功能實測簡介

前陣子宣布的Gmail新版網頁介面，今天開始對全球用戶逐步更新，無論是企業版用戶，還是個人版用戶，都可以獲得這個新版本。

而且如果是Gmail個人版用戶，現在就可以「立即開啟」Gmail新版介面。方法很簡單，打開你的Gmail網頁版，到右上角的「齒輪」選單中，就能看到「試用新版Gmail」，開啟即可。

就跟之前Google日曆換新版一樣，你可以立即體驗，也可以到同一個地方換回舊版。

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這樣Gmail個人用戶，就可以立即開始使用新版介面的Gmail囉！新版介面佈局上和舊版差不多，只是更圓滑，更美觀，所以切換到新版，應該不至於不熟悉。

但新版Gmail也有一些新功能，下面就我所見，跟大家一一介紹。

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1、快速處理郵件與附件

新版Gmail更像是Google Inbox，在郵件清單上就可以直接封存、刪除、標示為讀取，也會把附加檔案顯示在清單，讓我們快速預覽。

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2、延後處理郵件

新版Gmail加入了延後郵件功能，可以把郵件延後到幾天之後處理，這時候郵件會暫時從收件匣消失，幾天之後再次出現。

這個延後郵件的功能，和Google Inbox一樣，並且兩者互相同步。

這個功能建議搭配＜三步驟教學「一次完全整理好」爆炸的Gmail郵件＞一起使用。

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左方的郵件分類中，也會多出一個「已延後」分類，讓你查看那些延後處理的郵件。

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3、內建Google日曆外掛

Gmail右方會多出一個Google日曆外掛，可以直接查看行事曆內容，或是新增行事曆。

但目前看起來好像還沒有跟郵件有任何直接互動連結。

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4、全新版本的Google工作表

令人驚喜的是，這次Gmail改版也推出了全新的Google Tasks（工作表），介面變得簡潔好看，還有子任務大綱功能。

可以在Gmail右方外掛直接開啟，還有新版的Google Tasks App，已經可以在Android與iOS下載。

我後續應該會針對這個新版工作表，做更深入介紹。

2018/4/27新增：新版Google Tasks工作表教學，這個待辦清單App特色為何？

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5、研究室取消

行之有年的Gmail研究室取消了，取而代之的是可以開啟或停用的「進階功能」。

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6、英文郵件快速答覆

這是原本在App版就有的功能，現在網頁版Gmail也可以針對英文郵件，提供你快速答覆的選項。

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7、自動提醒你未答覆的重要郵件

這個新功能我一時之間無法測試，所以直接使用Gmail部落格的截圖。

就是以後Gmail網頁版會自動篩選「重要而且我尚未答覆的郵件」，出現提示，讓我知道應該優先處理哪些郵件。

Google Inbox現在也有同樣的功能。

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8、安全寄信模式（在中文版尚未看到）

最後一個則是Gmail推出的「confidential mode」，在寄信前可以開啟，這樣就可以禁止對方轉寄、列印郵件，並且可以設定郵件的刪除時間，例如三天後郵件刪除，對方就再也看不到郵件。

雖然是很好的安全模式，但我在中文版中尚未看到，不知道是需要逐步更新，而是暫時沒有在中文版推出。

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以上，就是Gmail新版的功能介紹，分享給大家參考。

對郵件整理有需要的朋友，還可以參考：＜Outlook搞定GTD時間管理：8個Outlook任務排程技巧教學＞、＜把握回信10大原則，養成不被工作郵件追著跑好習慣＞、＜如何高效率的重新整理郵件？我的真實工作步驟完整分享＞。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航