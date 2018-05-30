名偵探劉禪事件簿：蜀漢勇將魏延「謀反」事件的真相

三國茶館中，每次說到魏延總是會掀起一番論戰，今天就讓我們揭開戰神魏延的面具、看看他的歷史事跡。

魏延，字文長，荊州義陽人，他本是劉備部曲，所謂部曲就是私人的軍隊，魏延自荊州跟隨劉備，入蜀時數有戰功，被升為牙門將軍。說來奇怪，劉備走到哪裡都能發掘武力90以上的武將，《三國志》說魏延「善養士卒，勇猛過人」，魏延從一個親兵嶄露頭角被提拔為將軍，可見他行軍打仗的本領確實不凡。 劉備打下益州後，自為漢中王，當時荊州由關羽坐鎮，眾人都以為保衛漢中的重責大任必定落在張飛身上，張飛心中也是這麼想的，但劉備竟破格提拔魏延領漢中太守──

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劉備做出這個決定時，驚動全軍，魏延反倒是最鎮定的一位，他坦然接受。 劉備問道：「文長，今日我將漢中交付於你，你意欲如何？」魏延答道：「如果曹操舉天下精兵前來，我替大王擋下他；如果曹操只派偏師十萬兵馬前來，我就替大王滅了他！」

魏延這番話豪氣干雲，諸將都被他的壯志給撼動；但魏延不是隨便說說而已，他以「重門之計」鎮守漢中，在各個重要關口、隘口設立防禦工事，讓原本地形險要的漢川地區更是固若金湯。多年以後的興勢之戰，即使劉備、魏延都不在了，王平、費禕仍舊使用「重門」的防守策略，憑興勢山地利之便，阻擋了曹爽十萬大軍的攻勢──若非如此，後主劉禪未必能夠這麼安穩地坐在王位上──魏延沒有辜負劉備的期望，彷彿死後還是守護著主君託付給他的漢中。

諸葛亮主政後，對於魏延同樣倚重，無論進攻或防守，文長都是代表性的大將。230年，魏國大司馬曹真大舉伐蜀，張郃率軍走子午道、司馬懿領兵走漢水、另一隻軍隊走斜谷，多路並進，但是遇上了連續大雨，曹軍費了整整一個月也走不出子午道，最後只能撤退；記載中沒有寫到蜀漢禦敵的經過，有可能如《三國志》所言，曹真選擇還軍，也有可能是漢中佈署嚴密，逼退了曹魏大軍。

曹真伐蜀無功而返，同年，魏延在進攻端反打了一波回去，這是他第一次獨自統兵作戰，諸葛亮鎮守漢中，使魏延和吳懿西入羌中，與曹魏在南安郡（今甘肅省內）陽谿交戰，此戰魏延以少擊多、大獲全勝，擊退了經驗豐富、被羌胡敬為天神的雍州刺史郭淮。

常常聽到有人說諸葛亮不肯重用魏延、甚至刻意壓抑魏延，這並非事實，我們不妨看看孔明是如何「打壓」魏延的：首先，身為丞相，諸葛亮特別設立了「丞相司馬」這個職位給魏延，相當於丞相府的軍事參謀，又封魏延督前部、領涼州刺史，不只如此，當魏延大破郭淮之後，孔明上表後主遷魏延為前軍師、征西大將軍，假節，當時有假節殊榮的只有諸葛亮、李嚴、魏延三個人，這些都說明了一件事，孔明將魏延視為陣中最倚重的王牌（與其說兩人有嫌隙，只是對北伐的立場不同罷了）！

231年，諸葛亮北伐與司馬懿正面交鋒，依《漢晉春秋》記載，魏延、高翔、吳班一舉擊潰魏軍，斬敵三千人、獲玄鎧五千領，司馬懿僅能自保回營。 這兩場對曹魏的戰役，都是蜀漢少有的勝仗，遺憾的是，魏延最光榮的時刻，就是現在，也只有現在了── 234年，諸葛亮北伐壯志未酬、病死軍中，蜀漢退兵時引發一場內部亂鬥，魏延因「叛亂」而死，夷三族。

Photo Credit: 說書人柳豫

《三國演義》說魏延有「反骨」，這當然只是小說家的創作，而《三國志》魏延本傳中，對於此節的描寫又有不少疑點，魏延之死可說是三國一大謎團，以下進入說書人的辦案環節。

兇手

《三國志‧魏延傳》明白寫出了「儀遣馬岱追斬之」，最後了結魏延性命的兇手就是馬岱，這點毫無疑問。 不過，指使馬岱下手的另有其人，馬岱為馬超族弟，儘管在演義或遊戲中相當活躍，歷史上卻沒有留下什麼記載，他的地位根本無法和魏延相提並論，就算魏延真有造反的疑慮，馬岱這樣處置妥當嗎？為什麼不是將魏延交給後主發落呢？我想幕後黑衣人是這樣交代的：「千萬不能讓魏延逃回去，直接斬了他。」 這個心狠手辣的主謀不是別人，正是楊儀。

動機

前文已經分析過，魏延與諸葛亮並沒有什麼愛恨情仇，兩人只是對北伐有不同的戰略見解，魏延不曾踢倒孔明的續命燈、孔明也不致於設計陷害他，事實上魏延和楊儀才是真正的死對頭。楊儀才幹敏達，受到劉備和諸葛亮器重，起初孔明以楊儀為丞相長史、以魏延為丞相司馬，一文一武，偏偏兩個都是心高氣傲之人，性格水火不容，「亮深惜儀之才幹，憑魏延之驍勇，常恨二人之不平」諸葛亮常常為此苦惱，但是又必須借重這兩位的長才，只能盡量公平對待，希望能調解他們的關係。

然而，兩人不但常常吵架、而且情況越演越烈，魏延有時忍不住拔劍相向，楊儀就抹著一把鼻涕一把眼淚告狀，這時候多半是手腕柔軟的費禕出來勸架、拉開兩個屁孩，因為有費禕在，兩人勉強能夠相安無事、為國家效力。當孔明逝世以後，情況變得不同了──這次不再像是小孩子吵架、而是爭奪權位的惡鬥。

手法

據《三國志・魏延傳》所言，孔明臨終前找來楊儀、費禕、姜維，交代令魏延斷後，姜維次之，如果魏延不聽從命令，那就不必管他、直接退兵。於是楊儀請費禕前去試探魏延的口氣，詢問魏延有何打算。「丞相逝世，但這裡還有我在啊！難道因為一人之死就要放棄討賊嗎？」不出所料，魏延立刻吼叫起來。「況且我魏延什麼身份，竟敢要我聽楊儀的號令為他斷後！」

魏延原本想留住費禕，費禕隨口敷衍，他說長史楊儀並非掌管兵事，現在應該以魏延的佈署為主，他願意回頭叫楊儀與將士聽命，解決了這件事。「不好！」眼看費禕遠去，魏延突然閃過一個念頭。「這兩個人關係匪淺，如果他們執意退兵，藉此誣陷我，我根本沒有辦法證明是他們搞鬼啊！」

這個預感成真了，楊儀和費禕調動軍隊、準備撤退，魏延大怒，連忙號令退兵，搶在楊儀前頭南下，並破壞沿途閣道，試圖阻礙楊儀的軍隊。楊儀派人上表指控魏延造反、魏延也上表說楊儀造反，兩封書信在同一日送到了成都，到底真相如何，就交給外表看似小孩、智慧卻過於常人的名偵探來判斷！

《三國志十二》台灣光榮特庫摩發行 名偵探阿斗

「蔣琬叔叔，你覺得誰比較可疑呢？」後主問道。「我想長史應該是無辜的。」「董允叔叔，你覺得呢？」「我相信長史。」「那麼兇手就是文長了。」

後主拍拍桌子，輕鬆解決了這個案子。在這場不公平的審判過後，文長只能面對哀傷的結局。魏延引軍向南退還，在南谷口駐軍以待，楊儀則派出王平、馬岱迎擊，由於魏延的將士們都自知理虧，不敢交戰、四散奔走，魏延見大勢已去，想要逃往漢中，最後仍死於馬岱刀下，屍首分離。

「笨蛋！這下你就不能為非作歹了吧！」楊儀一腳踏在魏延首級上，一邊露出了大魔王般的笑聲，那聲音在荒郊聽起來格外蒼涼。儀遣馬岱追斬之，致首於儀，儀起自踏之，曰：「庸奴！復能作惡不？」遂夷延三族。《三國志・魏延傳》

兇手不只一個

以上情節皆出自《魏延傳》，但除了表面上的內容，其中暗藏玄機：首先，如果孔明臨終前的囑咐為真（這個命令是否屬實也有疑問），魏延第一步確實做錯了，因為他拒絕退兵，引發了後續事件，但這件事或許早在楊儀的計算之中。「亮適卒，祕不發喪，儀令禕往揣延意指。」原文用「揣」這個字，可見有試探之意，並不是以明確的書信命魏延斷後，只是探問口風，魏延畢竟是武人，鬥不過楊儀和費禕的心機，身為前鋒的總督帥、當時軍中第一號人物，他拒絕撤退、拒絕替楊儀斷後倒也不意外。

當魏延出言「抗命」後，費禕便假意附和、同意軍事交由魏延做主，他卻溜回去與楊儀一同撤退，看到這裡，我們大概知道這整個計畫的主謀了，魏延的死並不是一場意外，甚至可以說是楊儀與費禕設計的謀殺。

雖然魏延背著「反叛」之名而死，但陳壽撰寫《魏延傳》時也在字裡行間透露許多訊息，他說魏延根本無意向北叛逃、而是往南撤退，為的只是想除掉楊儀而已，雖然平日諸將與他不合，但大家早已認定魏延是能夠接任孔明北伐大業的人才，一切線索都指向魏延是被陷害的──楊儀與費禕，正好就是諸葛亮、魏延死後有機會掌權、有機會獲得最大好處的得利者。

《三國志・後主傳》曰：「征西大將軍魏延與丞相長史楊儀爭權不和，舉兵相攻，延敗走；斬延首，儀率諸軍還成都。」 再看看《後主傳》，這段文字連「反叛」都沒有寫到，直接說是雙方爭權、相互攻打，其實這才是最真實的記載，也是當時成都接收到的狀況。總結歸納「征西大將軍魏延之死」全案，楊儀是首謀，費禕是幫兇，馬岱是操刀的劊子手，還有搞不清楚狀況（或者知道狀況卻保持沉默）推動這一切發生的共犯結構，包括後主、蔣琬、董允、吳懿、王平等人。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 楊儀

最後一個人

各位觀眾，看到這裡，你猜到最後一個害死魏延的兇手了嗎？ 還有一人，我將這個人物放在壓軸是有原因的，或許你猜到了，或許你還沒有想到，這起事件會發生，當然與他有密切的關係──

文長……雖然很殘酷，但是問題在你身上啊！ 魏延「性矜高，當時皆避下之」，他這個高傲的臭脾氣，大家都對他敬而遠之，唯有楊儀不肯退讓，故兩人時常爭吵，但不只是楊儀，其他人對於魏延恐怕也沒有什麼好感。

以籃球運動比喻，魏延大概就像那種單打無敵的明星球員，他的球技無庸置疑，但生性桀驁不馴，生氣時會拿刀威脅隊友、還會朝著教練咆哮，簡單來說就是個不定時炸彈。「延每隨亮出，輙欲請兵萬人，與亮異道會于潼關，如韓信故事，亮制而不許。延常謂亮為怯，歎恨己才用之不盡。」

前文提及過，諸葛亮並非不用魏延，只是不採納他分兵進攻、相會於潼關的戰略（沒提到走子午谷，子午谷之計出於《魏略》，未必可信）而孔明沒有答應的理由並不難想像，北伐最怕糧草不濟，若使魏延分兵進攻，勢必得另闢糧道，這對蜀漢來說根本難以負擔。

當然，說書人自承是武侯粉絲，以上只是個人意見，其實孔明北伐的戰略是對是錯倒不是重點，總教練自有大局的考量，魏延也可以在作戰會議上提出意見，但教練不用他的戰術，他就批評教練沒膽識、嘆息自己沒辦法發揮所長，這實在有點白目了。老話一句，性格決定命運，魏延的個性造就了最後的悲劇── 不過，這就是魏延，這就是那個天不怕、地不怕的魏文長；直到今天，他充滿爭議性的戰神形象與子午谷之計總是一再被提起，不曾被人們忘記。

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片尾彩蛋

魏延並無反叛之實，落得這個下場，不免引人嘆息，那麼楊儀的結局如何呢？楊儀身為丞相府的首長，討伐「叛賊」魏延，建立了功勳，自以為有機會接替諸葛亮秉政，但孔明早在之前便向後主推舉蔣琬，認為蔣琬公私分明、心胸廣闊，更適合作為接班人。

楊儀恨得牙癢癢的，過去劉備在位時，楊儀為尚書、蔣琬只是楊儀的部屬，現在卻爬到他頭上來，楊儀常為此抱怨、口不擇言，惹得別人都不敢與他往來，深怕遭到牽連；之後，費禕前去探望他，楊儀看見故人，憤恨之情更加激昂，他脫口對費禕說道：「早知道丞相死時，我舉兵北投曹魏就好了！至少不會落得像現在這般下場，真是後悔莫及啊！」

費禕將這番話上報給後主，於是楊儀被貶為平民。至此，楊儀似乎已徹底走火入魔，又上書誹謗，言辭激烈，最後自殺而死。此時離魏延逝世也不過一年。別急，故事還沒結束呢！上次在南谷口，魏延沒能等到楊儀，這一次，相信在黃泉路口，他們終於能夠重逢了。——總有一天等到你。

本文由大豫言家授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航