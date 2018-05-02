臺灣到底有多懂做回收？從民國87年的5.87％，一舉成長到目前的52.51%的高回收率，年回收量從55萬噸躍升至52.51％，回首20年來，臺灣不斷在資源回收技術成長、再加上推陳出新的地方創意，讓臺灣成為全球遠近馳名的「資源回收之島」。

聽過「袋袋相傳」APP、或是用「卡」結合資源回收現金回饋嗎？這些誘發民眾投入回收的創意策略，皆是全臺各地方環保機關的創舉，在今年舉辦的「106年全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」當中，環保署長李應元強調，臺灣能從過去的5.87%，大幅成長至52.51%的資源回收率，正是因為過去20年來，資源回收技術的提升、官方與民間相互協力的合作能量，才得以強力落實「循環經濟」。

圖說／環保署長李應元分享臺灣資源回收成果。攝／張又文

日益精進的「廢棄物回收技術」讓臺灣走出國際

以技術面向來說，電子廢棄物以往只能選擇掩埋或是燃燒的方式來處置，但環保署長李應元表示，現今臺灣已進展到可運用高技術，輕易將重金屬分離出來。以液晶螢幕（liquid-crystal display，即LCD）為例，平均每個液晶面板的壽命約5~10年，但因為面板含有液晶、銦、玻璃等原料，難以做到完全分離的技術，使得過去10幾年來，世界各國都相當頭疼廢棄面板該何去何從。

圖說：工研院研發出「廢液晶面板再利用處理系統」。攝／游伊甄

為解決這個國際困境，環保署與工研院自102年攜手合作，全球首創研發出「廢液晶面板再利用處理系統」，不僅解決液晶、銦、玻璃等原料分離困境，更是創造經濟效益，一舉奪下科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。

環保署長李應元表示，由於臺灣在重金屬的分離技術相當先進，臺灣不斷被世界各國輪番邀請開研討會，這幾年來分別在東南亞國家，如印尼、馬來西亞、菲律賓等國分享技術經驗，顯示國際相當器重臺灣的回收技術進展。

圖說／臺灣資源回收成果卓越，全國各地方機關的付出可說是功不可沒。攝/張又文

地方政府比拚創意 讓資源回收走進生活裡

而這次「106年全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」特別移師到臺南，正是因為臺南已連續8年獲獎，資源回收率自99年的37.44％提升至去年的50.58％，循環經濟成全臺榜樣，臺南市代理市長李孟諺強調，資源回收是無所不在的，臺南市府曾與量販業業者合作，建置「SIGUREC大型資源智慧回收站」，讓民眾將鐵鋁罐丟入資源回收機器，可兌換特約商店的優惠券，光一年下來就有4萬6千人次使用，單一個據點就收到132萬個瓶罐的回收量，大幅增加民眾回收意願。

台南市政府提供 圖說／臺南市SIGUREC大型資源智慧回收站。

環保署長李應元致詞時也特別提到，這次獲獎的雲林縣二崙鄉，雖是一座2萬人不到的小鄉鎮，但因為鄉民與清潔隊員的合作，使用高達23種的分類方式，一年創造近400萬的回收價值，讓鄉鎮的資源回收做得更加落實，地方鄰里則是可運用資源回收的回饋金，持續活化地方發展，另類建構了地方民眾與資源回收的正面循環關係。

資源回收走進生活後 成了點綴阿公阿嬤的生活樂趣

頒獎典禮的尾聲，最大的亮點則是一群由臺南市中西區銀同里的阿公阿嬤所組成的「 KUSO樂團」，平均年齡多落在80多歲的他們，穿上洗衣粉盒做成的小鼓、用宣傳布條再製而成的背心，自信滿滿地走上舞臺，他們的舞步雖然不算整齊，里長也笑著說：「他們今天練習、明天就忘記了」，但也因為運用回收物與環保進行社區再造、再加上社區樂團的建立，讓他們共同創造出獨特的團結情感。

圖說／KUSO樂團裡最高齡的三位團員阿嬤，被稱為團裡的「S.H.E」。攝/張又文

(2018.05.02發刊)