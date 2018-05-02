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SPONSORED2018/05/02, 環境
臺灣用20年打造高回收率！全靠地方用創意「玩」回收
我們想讓你知道的是
李應元署長在「106年度全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」上分享到，臺灣資源回收率在這20年來擁有高度成長，其中地方機關的創意貢獻不少，像是桃園市的桃樂卡結合回收的回饋金、基隆市的培訓社區規劃師從事社區資源回收規劃，讓臺灣得以落實「循環經濟」。
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《回收綠報報》這次來到「106年度全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」現場，環保署長李應元分享到臺灣的資收經驗豐富，今年創造高達52.51%的高回收率，近幾年更是常赴東南亞國家開研討會分享。
環保署長李應元：「我們過去從民國87年的5.87%增加到現在已經52.51％，是非常的不簡單。循環經濟，讓我們所有的東西都能回收再利用，不管是手機、還是紙張，還是塑膠袋。」
像是獲得金質獎認證的桃園市，祭出結合桃樂卡現金回饋方式，讓民眾可以用資收物來兌換儲值金；而有「銀質獎」肯定的基隆市也不遑多讓，透過培訓社區規劃師，讓社區資源回收規劃能主動、持續運行。
環保署長李應元：「所以我們非常感謝22個鄉鎮、13個縣市都做得、表現非常好。」
資源回收再造不僅是為我們下一代打造更好的地球，更是走進社區。臺南的社區營造成功運用廢棄洗衣粉盒、舊布條，讓阿公阿嬤的生活裡多一點創意、少一點垃圾。
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