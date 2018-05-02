《回收綠報報》這次來到「106年度全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」現場，環保署長李應元分享到臺灣的資收經驗豐富，今年創造高達52.51%的高回收率，近幾年更是常赴東南亞國家開研討會分享。

環保署長李應元：「我們過去從民國87年的5.87%增加到現在已經52.51％，是非常的不簡單。循環經濟，讓我們所有的東西都能回收再利用，不管是手機、還是紙張，還是塑膠袋。」

像是獲得金質獎認證的桃園市，祭出結合桃樂卡現金回饋方式，讓民眾可以用資收物來兌換儲值金；而有「銀質獎」肯定的基隆市也不遑多讓，透過培訓社區規劃師，讓社區資源回收規劃能主動、持續運行。

環保署長李應元：「所以我們非常感謝22個鄉鎮、13個縣市都做得、表現非常好。」

資源回收再造不僅是為我們下一代打造更好的地球，更是走進社區。臺南的社區營造成功運用廢棄洗衣粉盒、舊布條，讓阿公阿嬤的生活裡多一點創意、少一點垃圾。