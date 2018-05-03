讓金融六法與國際接軌，政府快放開「法人董事」的管制大手

作者：張慶華（證券公司職員）

立法院財政委會4月30日初審各立委所提出《銀行法》、《保險法》、《證交法》之修正草案，預計會提高這三個業別違規的罰鍰。金管會與立委推動金融相關法規的修正，最主要是配合國際規範，引進對店頭衍生性商品的市場監理，以及配合跨國反洗錢作業。

其實不只是與金管會直接相關的金融六法有修法需求，最近正在修法大戰，提案高達30案的《公司法》修正案，也大力推動納入反洗錢條款。金融監理法規與《公司法》最近之所以緊鑼密鼓推動修法，當然是為了將台灣的商業規範拉高至國際水準，一方面是敦促企業提升法規面的競爭力與適應力，另一方面也是國際壓力下的必要改革。

但是要改變台灣的商業規範並不容易，尤其金融業目前仍舊使用許多威權時期高度管制的法規，使得改革力量難以進入金融業。例如過去國家用來管制金融高地的法人董事制度，就允許法人可以隨意派任複數董事，這傷害了股東會任免董事的權利，並且產生法人董事的權責不明的長年爭議。

在國際規範上，無論是美國、中國、日本、韓國這幾個台灣的主要貿易夥伴國都沒有法人董事制度，英國、香港、新加坡這幾個英國體系的工商法令也沒有法人董事制度。但台灣卻因為法人董事制度，使得過去威權政府的管制大手牢牢抓著台灣的金融業至今，市場最高市佔的八大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、台灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行）都離不開財政部的控制。這景況造成民間投資者的疑慮，而且也使外資對投資台灣卻步。

學界與工商界針對法人董事其實已經提出許多修法的建議，在三月底金管會主委顧立雄在立法院答詢金融改革方案時，也有討論到專業董事應派任自然人的問題。面對當時的反對意見，顧立雄說明法人股東與派任董事可簽訂委任契約，不用擔心自然人董事不受到控制。

可惜金管會目前的改革方案雖然用心卻仍保守，在修法方向上受到財政部掣肘而考慮排除公股，但公股銀行民營化的不完整其實正是台灣金融業的重要問題之一。除了自然人董事，尚有委託書廢除、實質關係人揭露等，多個關乎公司治理成敗的戰場都還在立法院糾葛。

希望金管會與立法院能夠扛下改革壓力，讓台灣至少不在反洗錢評鑑上摔跤，讓金融六法能夠真正與國際接軌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航