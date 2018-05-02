癌細胞轉移關鍵基因，中研院找到了！用於治療至少還需10年

（中央社）癌症患者一旦癌細胞轉移，死亡率也將大增。中研院耗時逾8年，領先全球找出癌細胞轉移的關鍵基因（PSPC1），是造成六、七成癌症轉移的元兇之一，是科學界一大突破。



中央研究院生物醫學研究所研究員周玉山今（2）日上午在記者會中表示，癌症患者如果處於癌症初期，代表癌細胞僅對身體局部造成影響，不過一旦病程邁入第三、四期，代表已經出現「轉移」，癌細胞會增生並跑進血管，侵犯其他組織導致癌症惡化及死亡。

研究團隊耗時8到10年，發現有一種名為「Paraspeckle component 1」（簡稱PSPC1）的基因，專門主導癌細胞轉移，甚至可以控制其他基因功能，避免癌細胞凋亡、延長存活期限。

研究發現，多達六、七成癌症到了後期，腫瘤細胞中都會出現大量的PSPC1表現，包括常見的乳癌、肝癌、肺癌、攝護腺癌等。

中研院抓到致癌「大頭目」，幾乎每個人體內都有

研究員周玉山說，「PSPC1」不僅可以促進癌細胞增生，還會把規矩的細胞變成可以移動的細胞，促進癌症轉移，甚至把癌細胞「幹細胞化」，使其具有成長優勢及抗藥性；還能調控原本專門讓細胞凋亡的「轉化生長因子」（TGF-β1），轉而促進癌細胞存活。



他解釋，「TGF- β1」是把雙面刃，在正常細胞當中，「TGF- β1」可以控制細胞增生、促使細胞凋亡；不過，一旦人體罹患癌症，體內「PSPC1」表現量高，就會把「TGF- β1」的功能轉換為促進癌細胞存活及生長。

《聯合報》報導，「PSPC1」扮演著「大頭目」的角色，會讓癌細胞更具行動力，促使癌細胞更具成長優勢和抗藥性，癌組織長得更快、更大，甚至能主導旗下的「小囉囉」TGF-β1重新編程，從抑制癌細胞生長、促進細胞凋亡的功能，轉化成製造有利癌細胞生長的微環境，造成癌細胞惡化、轉移。

周玉山表示，當「TGF- β1」基因的訊息重新編成，原本能夠聯繫細胞凋亡作用的中間物「Smads」蛋白失去作用，進而增強該基因中癌轉移相關作用的表現，製造有利於癌細胞生長與轉移的環境。

正常細胞（左圖）與癌細胞（右圖）的表現差異。

周玉山指出，事實上，這個可怕的癌症轉移幕後黑手「PSPC1」幾乎存在每個人體內，但在正常人體內表現量非常低，罹癌以後就會竄起，促進癌細胞增生、轉移，導致惡化。

因此，如果能夠抑制「PSPC1」基因，研發相關的標靶藥物，便能降低癌細胞生長和擴散的機率。



周玉山強調，目前研究團隊已經找到「PSPC1」的抑制物，未來可望用於研發癌症藥物，但若要實際用來治療癌症，可能還需要10至20年時間進行研究。

這次研究中，不論是「PSPC1」功能還是「TGF- β1」在癌轉移中的表現，都是科學界一大突破，研究成果已於4月發表於國際期刊「自然細胞生物學」（Nature Cell Biology）。

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該論文第一作者為研究員葉希文，作者群包括中研院生醫所研究員周玉山、楊瑞彬、鄭敬楓（慈濟大學）、生化所特聘研究員陳瑞華、陽明大學基因體中心副研究員陳建鋒和國家衛生研究院生藥所陳炯東所長。

為了找出細胞癌化的關鍵因子，周玉山與研究團隊利用全基因體分析肺癌、乳癌、肝癌、攝護腺癌等惡性腫瘤，尋找腫瘤組織中有基因套數變異、表現異常且與病患存活率相關的癌基因。

根據衛福部統計，癌症自1986年以來就是高居國人死因榜首，但是2016年統計則是發現，因癌症死亡的人數增幅則是低於近10年平均年增率2.3%。隨著腫瘤細胞、癌症藥物研究逐漸突破，對於人類來說這個充滿謎團的病症，面貌將逐漸明朗。

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核稿編輯：楊之瑜