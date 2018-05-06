蜜斯嘉：風靡全球的義大利氣泡酒甜姐兒

蜜斯嘉（Moscato／Muscat）特色風味

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蜜斯嘉（Moscato／Muscat）天生帶有迷人的香甜滋味，除了擁有充沛的熱帶水果氣息，還可以從中感受到淡淡花香；入口時則是能感受到明顯的蜂蜜香甜，但儘管如此，卻仍保有些許酸度，所以喝起來並不會讓人感到膩口。

除了香氣飽滿，蜜斯嘉（Moscato／Muscat）的酸度相較於其他白酒，相對低許多，且幾乎感受不到單寧澀味的存在，也因此深受許多平常不太喝酒的朋友們喜歡。

蜜斯嘉（Moscato／Muscat）簡介

果香：荔枝、梨子、橙皮、青蘋果

其他風味：玫瑰花、橙花、蜂蜜

酸度：偏低

單寧：偏低

最具代表性的蜜斯嘉氣泡酒——Moscato d’Asti

皮埃蒙特（Piedmont）是義大利葡萄酒的核心重鎮，除了有葡萄酒之王內比歐露（Nebbiolo)、葡萄酒之后（Barbera）兩大巨頭，義大利阿斯提（Asti）產區生產白蜜斯嘉更是箇中翹楚！

Moscato d’Asti所生產的蜜斯嘉微甜氣泡酒，如今無疑已是義大利氣泡酒的代名詞。該區釀造的氣泡酒，酒精度不高，通常落在5-6%左右，氣泡則是從細緻到強勁皆有，喝起來香甜之中帶有清爽酸度，讓人忍不住一口接著一口，更是每年夏季，以及派對活動上不可或缺的美酒！

不只氣泡酒——百變蜜斯嘉（Moscato／Muscat）

氣泡酒

一如前面提到的，蜜斯嘉最為人所知的酒種便是氣泡酒。豐沛的果香中飄散著淡雅花香，伴隨細緻綿密的氣泡一飲而下，甜中帶酸的討喜滋味絕對是炎夏的沁涼首選！

自從義大利Asti氣泡酒讓蜜思嘉（Moscato／Muscat）大紅大紫之後，蜜斯嘉幾乎被認為是氣泡酒的代名詞。但事實上，蜜斯嘉在其他酒種的表現上也別有一番成就！現在就讓我們來看看蜜斯嘉還有哪些面貌吧！

蜜斯嘉白酒

有別於蜜斯嘉氣泡酒平時給人留下「甜美」的印象，蜜斯嘉白酒走的是「干型」路線。在釀製白酒時，通常會使用多種蜜斯嘉的近親品種釀製，儘管不氣泡酒那樣香甜，卻仍是果香十足，而且更加耐喝！如果享嘗試蜜斯嘉白酒，西班牙、奧地利會是很好的選擇！

粉紅蜜斯嘉

想像一下，甜美的柑橘、荔枝與橙花香氣，與草莓、覆盆莓等紅色漿果交織而成的酸甜滋味，這正是粉紅蜜斯嘉風味！通常，粉紅蜜斯嘉會加入梅洛一同釀製，除了為酒款帶來夢幻的粉紅色澤，也讓酒款的香氣更加複雜有層次。

蜜斯嘉（Moscato／Muscat）餐酒搭配

中國菜

濃油的中國菜常常會讓葡萄酒顯得單薄，加上中國菜擅長透過各種香料來為食材增色，並不是所有的葡萄酒都能抗衡。別的葡萄品種做起來也許吃力，但蜜斯嘉卻遊刃有餘．它濃烈的水果、花香氣能夠讓菜的香氣變得更有層次，帶有汽泡的d’Asti還能有效的清除口腔，讓味蕾覺得清爽。

泰國菜、越南菜

酸辣掛帥的泰國菜、越南菜在白蜜斯嘉的甜蜜口感面前，也是服服貼貼。除了因為甜味能夠有效的中和辣味，減緩舌頭的疼痛感；另一方面，味道多層次、口感複雜的泰國菜、越南菜和風味層次較少、風格明顯的酒款最合適。

甜點

甜點一向是蜜斯嘉的擅長領域。起司 、水果派都是他的絕佳拍檔！不但不會受到甜點的甜影響，而使酒嚐起來酸澀，反倒能在彼此的香甜氣息中取得平衡，其中又以氣泡酒型的蜜斯嘉最適合搭配甜點。

炎熱的夏天，酸辣的泰國菜、越南菜正夯，不妨就用蜜斯嘉氣泡酒取代啤酒，讓綿密氣泡帶給你保證有意想不到的美好體驗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航