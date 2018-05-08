網路潮語和hashtag一覽：#tbt、#foodporn、FOMO，你認識幾個？

文：Crystal Wu

時下英文流行語只知道lol？國外網紅的IG hashtag意思都不懂？快跟小V一起把下面這些最潮字彙筆記起來。讓你用潮英文在網路世界橫行無阻！

你是不是和小V一樣，在Instagram上追蹤了很多國外的網紅，有時候卻會看不懂他們發的文或是hashtag呢？別擔心！這不一定代表你的英文不夠好，而是因為你不知道英文母語者們最近愛用的幾個流行網路用語是什麼意思。懂得lol、rofl這些最常見的縮寫還不夠，想跟上潮流的話就快來把下列這些最潮單字跟hashtag通通筆記起來吧！

用語篇

FOMO

網路用語FOMO是fear of missing out的縮寫，而missing out指的就是「錯過」，用以形容那種明明不是很想出門，卻怕錯過什麼好玩的事而選擇接受朋友邀約的心情。不過後來也延伸出另一層意思，可以拿來表示你沒能跟到朋友的揪團時心裡很不是滋味的感受喔！

swag

聽起來好像很潮的swag，小V最近也發現不少人會將它掛在嘴邊。但它到底是什麼意思呢？其實這個字因為被年輕人過於廣泛地使用，因此意思的解釋也是因人而異。一般來說，它本用以形容「很酷、很有個人風格的調調」，後來延伸為「很屌」的意思。

Her old-school swag is so attractive that I want to imitate her outfit ideas.

她的復古風格穿搭太有魅力，讓我想要模仿她的打扮。 Hugh Jackman is the only actor swag enough to play that character.

休傑克曼是唯一一個屌到可以演那個角色的演員。

low-key

low-key比較難以用一個中文詞語就解釋出它的意思，它表示的是一種「暗中的」、「低調的」、「偷偷摸摸的」的情況。比如說今天有一對情侶剛在一起、還不想被身邊的人發現，就會進行low-key dating ，也就是「低調約會」的意思。

I low-key have a crush on Jamie and I just followed his Instagram account.

我暗地裡著迷於Jamie並且在剛才追蹤了他的IG帳號。

yass

看到這個單字裡包含了ass，你該不會以為它是什麼髒話吧！其實yass就等於英文裡面的yes，只是我們會用yass來表達更加激動、興奮的情緒。相信你一定看過不少外國人會在自己支持的隊伍贏球，或是考試考了高分等時刻開心的大喊一聲“Yes!”，而yass就是它的熱情版本。視情況，有時候還會增加後面s的數量來突顯自己有多高興喔！

tl;dr

這個網路縮寫非常有意思，它代表的其實是“too long; didn’t read”，翻成中文就是「太長了，沒看」。當你收到長篇大論的訊息，卻不想讀它的時候，回個tl;dr就是最快的方法了。另外，這個縮寫後來也延伸成為總結語的一種，當你寫了篇很長的文章或回應時，可以在最後加個tl;dr，再將前面落落長的內容簡化成一句話接在後面，藉此表達該文章的主旨。

tl;dr, this whole comment is just me criticizing all the movies directed by that guy.

總而言之，這整篇評論就只是我在批評那個人導過的全部電影。

在使用社群軟體與他人互動時，你是否也曾經被自動選字整得慘兮兮，傳了超級尷尬的訊息給朋友呢？如果是，來看看影片裡這些人的悲慘經驗，相信你也會感同身受！

#hashtag篇

#tbt

這個神秘的用語其實是Throwback Thursday，直翻為「懷舊星期四」，顧名思義是要在每週四po出一些自己以前的照片。至於為什麼是星期四？據說是因為在歡樂的Friday Night前一天，通常課業或工作都是最為忙碌的，因此沒有時間拍新的照片，只好拿舊照來頂一頂，是個十分有趣的hashtag！

#nofilter

如果你今天幸運地拍出了一張光線極佳、色調超美的照片，又想跟大家強調自己完全沒有修圖，就可以使用這個hashtag了。 filter這個字指的是「濾鏡」，因此no filter就是在暗示這張照片完全沒有加濾鏡，其實也是算是炫耀自己拍照技巧的一個tag啦！

#foodporn

咦？porn這個字的意思不是「色情刊物」嗎？先別想歪！在這個字前面加food，直譯為「食物的色情照片」，其實就是「美食照」的浮誇說法。下次看到這個hashtag，可別想太多啦！

#blessed

blessed這個字用在hashtag中時，是拿來表示「對於生活中大小事情的感謝」，而它本來當作形容詞時， 則有「幸福的」、「受祝福的」等正面的意思在。舉個例子，如果今天你在餓到不行的時候隔壁鄰居送來了他們吃不下的披薩，你就可以幫披薩拍一張照然後發個文並hashtag#blessed，藉此表達自己心中的喜悅與感激。

#latergram

是不是常常有那種和朋友出去玩得太開心忘了po照片，過了幾天才想起來的情況呢？這種時候就可以為自己的貼文加上#latergram ，用以表示這張照片不是今天拍的，而是幾天前的事了。小V的加拿大主管表示，這樣可以避免讓大家誤會你在平日跑出去玩，進而招來仇恨！

常看那些厲害的網美、網紅們在IG上分享超漂亮的美照，你是不是很好奇他們到底怎麼拍的？其實⋯⋯有時候還是不得不耍一些小心機啦。跟小V一起點開影片，識破他們的手法！

tl;dr，如果想要一次搞懂網路與IG英文，把這上面這些字背到滾瓜爛熟就對了！

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網路用語無遠弗屆，小V上面列出的只不過是一些比較常見的而已，想知道更多的話，就藉由 VoiceTube App 來觀看Instagram、社群軟體相關影片，順便善用免費的字典、單字庫功能，毫不費力地記下這些常用單字吧！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航