網路潮語和hashtag一覽：#tbt、#foodporn、FOMO，你認識幾個？

文:Crystal Wu

時下英文流行語只知道lol?國外網紅的IG hashtag意思都不懂?快跟小V一起把下面這些最潮字彙筆記起來。讓你用潮英文在網路世界橫行無阻!

你是不是和小V一樣,在Instagram上追蹤了很多國外的網紅,有時候卻會看不懂他們發的文或是hashtag呢?別擔心!這不一定代表你的英文不夠好,而是因為你不知道英文母語者們最近愛用的幾個流行網路用語是什麼意思。懂得lol、rofl這些最常見的縮寫還不夠,想跟上潮流的話就快來把下列這些最潮單字跟hashtag通通筆記起來吧!

網路用語FOMO是fear of missing out的縮寫,而missing out指的就是「錯過」,用以形容那種明明不是很想出門,卻怕錯過什麼好玩的事而選擇接受朋友邀約的心情。不過後來也延伸出另一層意思,可以拿來表示你沒能跟到朋友的揪團時心裡很不是滋味的感受喔!

聽起來好像很潮的swag,小V最近也發現不少人會將它掛在嘴邊。但它到底是什麼意思呢?其實這個字因為被年輕人過於廣泛地使用,因此意思的解釋也是因人而異。一般來說,它本用以形容「很酷、很有個人風格的調調」,後來延伸為「很屌」的意思。

Her old-school swag is so attractive that I want to imitate her outfit ideas.

她的復古風格穿搭太有魅力,讓我想要模仿她的打扮。

Hugh Jackman is the only actor swag enough to play that character.

休傑克曼是唯一一個屌到可以演那個角色的演員。