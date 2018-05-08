《最貧窮的哈佛女孩》：在注射毒品的空檔，來到床邊幫我蓋好棉被的媽媽

文：莉姿．茉內

「跟我說說話啊，別哭別哭了，小南瓜。」

然而，哭泣正是讓她這麼靠近我的原因，所以沒辦法停下來。

這個世界充滿引我反感的人。只有媽媽知道我值得被呵護。所以我讓她繼續擁抱我，繼續不斷問著我到底怎麼了，如此一來，我就可以聽見她的聲音，感覺到她說話時胸部所起的輕微震動，並且迴蕩在我的全身，一遍遍地撫慰我，讓我徜徉在安全感的大海中。我把臉埋在媽媽的頸畔；只要我懷疑她要起身離開，我就微微發抖，更加緊抓她的上衣。

我一直努力要做個好學生。我真的打從心底想這樣做。我想要成為那些上課會舉手、知道各類問題的答案、會交作業的學生。就像蜜雪兒（Michelle）一樣—在說故事時間，她總是可以一字無誤地大聲朗讀故事給全班聽。或者像馬可（Marco），任何數學習題都難不倒他。我努力想做個跟他們一樣的好學生；我想要用功讀書獲得好成績。但實際上卻事與願違。實在是發生太多事情干擾我了。

也許，在上課日的週間，如果我可以睡飽一點的話，將會有所改善。但是我根本無法入睡；沒人可以讓我睡。幾乎一週七天，我目睹著無止無盡的毒品交易在我們的公寓發生。媽媽與爸爸一整晚在房子裡穿進穿去，宛如不知疲倦的慢跑選手。他們對毒品的癮頭已經達到空前失控地步，而他們的嗑藥習慣則成為常態，占據了我們日常作息的所有空間。我可以拿出月曆，直接點選隨便一個日子，就可以預先猜出那一天會發生什麼事、在幾點發生。這一切都成為可以事前預測的事情了。

每一個月，在過了第六天或第七天之後，爸媽就將補助金支票揮霍一空，使我們一家人又陷入一文不名的境地。然後，如果因為花完支票沒錢了—這已經是固定戲碼—媽媽會去水道酒吧或邁克葛文酒吧（McGovern’s）對幾個常客要個幾塊錢。她可以從某一類的年紀較長的男人身上，這裡要一塊錢，那裡要兩塊錢，或從酒吧櫃臺一頭要到扔過來給她的幾枚小零錢。有時她會跟人要兩個二十五分銅板，說要投點唱機聽歌用，但卻收到口袋裡存起來。有時候，媽媽會帶男人進廁所或出去外面的暗巷，只要花個幾分鐘的時間，就可以賺得更多一點。

媽媽這樣子攢錢，為了存到夠她去嗑一次藥。最少需要五塊錢去買一小份古柯鹼，雖然這只能稍微解解癮頭而已。媽媽從酒吧回來，會直接跟爸爸報告說：「彼得，我有五塊錢。有五塊錢喔。」爸爸之後會悄悄地在他們的房間穿上外套，然後躡手躡腳地偷偷溜出門，以免被還沒入睡的莉莎發現。

因為，爸爸知道，如果我們在挨餓，而莉莎抓到他出門去買毒品，那麼他就會聽到無休無止的埋怨。他完全沒有辦法可以躲開謾罵、詛咒、尖叫與大哭大鬧。

「你不能把錢花掉！我們需要食物！我好餓，我的胃好痛，我們都沒吃晚飯，可是你卻要去嗑藥嗎？」莉莎會這樣大吼大叫。

聽著莉莎與爸媽吵架，我知道莉莎絕對有理。當冰箱只剩下一瓶壞掉的美乃茲醬，與一棵放很久的濕糊糊的萵苣，爸爸與媽媽實在沒有任何藉口，可以把最後的幾塊錢花在買毒品上。莉莎完全有理可以生氣。

但是，對我而言，事情並不總是如此黑白分明，一如莉莎所感知到的那樣。媽媽說，她需要毒品來幫她忘記糾纏她不放的悲慘記憶，忘掉她的媽媽與爸爸，他們造成她今日仍舊受苦不已。即便我並不十分清楚，爸爸他那邊嗑藥是為了忘記他過去的什麼事情，但我想必定是很痛苦的事，因為，如果爸爸沒有嗑藥，他會呈現戒毒所引起的憂慮症狀，好幾天癱在沙發上無法起身。他只要陷入這樣的狀態，我常常都快認不得他出來。

莉莎對我們父母的要求很簡單，她所全心盼望的，不過是一頓熱呼呼的晚餐，與好好地養育我們。我的要求也如出一轍。然而，我忍不住還是會注意到，如果我們一整天都沒有熱食可吃，那麼爸媽就是兩三天沒吃到熱食。當我需要一件新的冬季外套，我就會發現，爸爸的球鞋已經開口笑，只是用一塊粗膠帶黏合起來。不管如何，有一件事對我來說始終很清楚：爸媽只是沒辦法給我他們所沒有的東西。

他們完全無意傷害我們。他們並沒有比如說，大白天跑出去，去當其他小孩的好爸媽，然後晚上回來虐待我們。他們只是沒有具備，我所希望的為人父母的性格罷了。所以，我要怎麼來責備他們呢？

我記得，有一次在我生日的時候，媽媽從我這邊偷走了五塊錢。這個錢是爸爸的媽媽從長島那兒郵寄給我的禮物。奶奶寄來一張漂亮的生日賀卡，在她手寫的祝福話語與簽名之上，端正地浮貼上一張嶄新的鈔票。我把這五塊錢藏在我的梳妝臺上，心裡盤算著要去糖果店走一遭。但是我的糖果美夢並沒有成真。因為，媽媽等我一離開房間，就取走了錢去買毒品。

半個鐘頭後，媽媽手裡拿著一個裝著毒品的小袋子回家，我真的氣炸了。我要媽媽還錢給我，我對她飆罵許多惡毒的字眼；現在回想起來，還是很心痛。但媽媽完全沒有回嘴。媽媽突然從廚房桌子上抄起她的東西—注射針筒與古柯鹼—衝向浴室去。我繼續跟在她的後面，喊叫一句又一句刻薄刺耳的話。我以為她想逃開我，自己一個人躲在浴室嗑藥，但我猜錯了。從浴室門口，我反而見到媽媽把手中的東西丟入馬桶中。然後我意識到，媽媽在哭，她按下馬桶按鈕，把古柯鹼沖掉。儘管她如此渴望，她居然把全部的毒品沖掉。

她淚眼婆娑地看著我。「我不是怪物，莉姿，」她說：「我抵抗不了。原諒我好嗎，寶貝？」

然後我也哭出來，我們母女相視而泣。我們最後在浴室地板上互相擁抱在一起；注射針筒漂浮在馬桶的水中，而我看著媽媽上上下下布滿打針針孔痕跡的手臂，內心很難過。媽媽繼續以溫柔至極的聲音重複問我：「小莉姿，原諒我好嗎？」

所以，我原諒媽媽。

她並非故意要偷我的錢，如果媽媽能夠忍住毒癮的話，她就不會這樣做。我向媽媽保證：「好啊，媽。我原諒妳。」這一次，我原諒了她，而在兩個月後，媽媽把冰在冷凍庫裡、教會送給我們的感恩節火雞，拿去賣給鄰居，然後把錢拿去買毒品，我也原諒了她。原諒她，並非意謂我沒有受到事件的打擊。只要爸媽讓我們挨餓，我就會心痛不已。但我不會因為這樣的原因而責備爸媽。我對他們並不生氣。如果要說我有厭惡什麼的話，那麼我恨毒品與上癮這樣的事，但我並不恨我的父母。我愛他們，我也知道他們愛我。對此，我毫無疑惑。

晚上的時候，媽媽在注射毒品的空檔，會來到我的床邊看我，幫我蓋好棉被，哼歌給我聽—不過只是重複吟著一句「妳是我的陽光」。她對我微笑，輕撫著我的頭髮；她親吻我的臉頰，告訴我她的孩子是她這一生最寶貴的珍寶。「妳跟莉莎是我的天使、我的寶貝。」她這麼說著，而我知道我備受寵愛。媽媽散發著雲絲頓香菸的氣味，而若隱若現的、酸酸的古柯鹼味道則始終縈繞不去—我就在這些氣味中，被哄著入睡。

媽媽的視力如此之差，她卻在一九七○年代之時，為期三週，做著騎單車送快遞的工作，天天奔馳在繁忙的曼哈頓區的街道之上。當然，雇主顯然並不知道她有視力缺陷，但媽媽需要錢，所以她也不會主動明說自己的視障問題；她反而向一個朋友的哥哥借來一部越野單車。由於採論件計酬制，媽媽於是以會危及性命的車速，騎入川流不息的車陣之中。媽媽後來在發生第二次事故時，就結束了這次打工，但原因是因為借來的那部單車已經扭曲變形，而她借不到第二部。媽媽的個性就是這樣，一旦決心得到什麼，誰也阻止不了她，而她完全無所畏懼，似乎也不清楚自身所會面臨的安危情況。

在照顧自己方面，爸爸的情況也是半斤八兩。為了毒品出門奔走，爸爸會快步走上學院大道，穿越幫派混混出沒的區域—危險的富麗大道（Grand Avenue）與第一八三街。有一次，他傷痕累累回到家，鮮血自臉頰淌流而下，滴流到頸子與襯衫之上。就在我們這個街區不遠處，有一個男人把爸爸按在水泥地上揍他的頭，使得他幾乎花了一個鐘頭，才搖搖擺擺走到家。但是，隔天，爸爸照舊出門去買毒品。爸爸跟媽媽一樣，毒癮很頑強，使得他賭上自己的安危，一夜復一夜出門找貨，眼前只看得見自己要去的目的地，而漠視環伺的危險。他要去的地方，是位在富麗大道上的一棟房子，有著藍色的大門；他爬上樓梯的時候，會一邊把媽媽給他的皺巴巴的紙鈔撫平，然後把錢交給藥頭，換得一兩包粉末—而就是這些粉末擺布著我的父母，控制著他們的世界。

所以，在要上課的日子裡，晚上想好好睡覺，對我根本不可能。總得有人查看窗外，並注意他們是否遲遲沒有回家。總得有人負起注意他們安全的責任。而這個人，如果不是我，會是誰呢？出門買毒品的時間，平均來說，大約三、四十分鐘。假使超過這個時間太久，就表示有問題發生。我倚靠窗戶看著爸爸緩慢走在路上，身影在路面彎曲延伸的學院大道上愈來愈小，他又要去買毒品，而我腦子裡想著報警的電話號碼「九一一」。如果他遇到麻煩，我會有應變方案。家裡的電話，因為經常未繳帳單而斷線，但我可以很快下樓去街角打公用電話。

但我的夜間警戒任務並不止於此。在爸媽一次又一次的買毒過程中，我會鎮夜陪伴在他們身邊，尋找我可以出力的地方。爸媽很樂意把我納入他們的活動之中，而能成為他們的一分子，我是又驚又喜。我想到我最能發揮作用的一個地方是，協助爸爸躲過莉莎的注意，因為，只要莉莎抓到爸爸想要出門買毒，一定會大聲抗議。由於莉莎的房間就在門口旁邊，如何讓她無法察覺房子裡的動靜，始終是爸爸的難題。於是這就成為我可以介入的地方。

當爸爸想出門而躊躇不前的時候，我會像個把風的偵察兵一樣，站在連接門口的走道上，協助觀察。我感覺自己很勇敢，如同爸爸所喜愛的警探影集《山街藍調》（Hill Street Blues）裡的角色一般，我們兩個彷彿由此成為犯罪搭檔。

「跟我講什麼時候可以出去。」爸爸輕輕地說。他穿好衣服、做好出門準備，躲在客廳隔間後面，等待我的訊號。

「現在可以了喔。」爸爸在出門前，總是會讚許地對我點點頭，這讓我的心頭掠過一股幸福感。我們是一個團隊。「不用擔心，」我跟在他身後走下門廊，小聲說著：「我會掩護你。」

而在媽媽等著爸爸待會帶貨回來，一邊準備著吸毒器具，一邊心情變得急躁起來，我如何能在這種時候上床睡覺呢？看著媽媽叨叨絮絮說著話，明亮的琥珀色眼睛散發著激動的光芒，我絕不可能放棄這些短暫出現的時刻。媽媽與我共度只屬於我們兩個的這樣難得的時間，有關上學的事情只會被拋諸腦後。我們會坐在客廳裡，一起聊著她在六○年代末、七○年代初，還是個青少女時，在格林威治村所發生的故事。

「小莉姿，妳真應該看看我那時候的樣子的。我那時候會穿高到大腿的皮靴，而且靴子的鞋跟還是木頭做的。」

「真的啊？」我假裝不知道她已經講過這些事情上百遍，我反而還會表現出每一個情節都像是首次聽到一般，假裝很驚奇、充滿好奇心。

「對啊，不騙妳！我還頂著一顆非洲爆炸頭喔。我的髮型總是走誇張怪異路線，這是來自我義大利裔的血統。不過，每個人也都這麼做。妳爸爸他還留著很大一叢絡腮鬍。真的不蓋妳！」

在這些等待的夜裡，媽媽如同跟老朋友談天般，對我掏心掏肺，有關她浪跡街頭的生活、嗑藥的場景、與過去男友間的做愛記憶，特別是她深深受創的童年，無一不鉅細靡遺說給我聽。媽媽在分享心事時，我完全沒有對於那些事情表現出受到震驚或覺得粗野下流的反應。我反而冷靜以對，讓媽媽感受到我在專注傾聽，我甚至會對一些我幾乎一點也不了解的事情，點頭表示心有同感。媽媽從未注意到談話內容與我的年紀問題；她只是持續不斷地講，沉浸在自己的記憶裡。

在這些夜間談心中，最有趣的部分是，媽媽所憶起的過往故事，總是出之以正面的方式，彷彿在講述一場場的冒險經驗。但我心知肚明，這只不過是她期待嗑藥前、為時甚短的副作用。當她嗑過藥，情緒漸漸平復，毒品開始失去神迷的效應後，相同的往事卻會使她沮喪消沉。在她來到如此低潮的時刻，我依然會陪伴在她的身邊。當她需要對人吐露心聲，如果我不在旁邊，那麼會有誰願意傾聽呢？但在我們等待之時，一開始總會有這樣一段短暫、美好的親密時刻。我會不時去窗口探看爸爸回來了沒，而媽媽則以罕見的喜悅語調，娓娓回憶過去。

「啊，我那時候總是會因為吸毒而產生幻覺喔！迷幻藥真的會把人搞得亂七八糟，小莉姿。特別是當你去聽演唱會的時候。絕對不要吃迷幻藥，好嗎？它會引起你滿腦子跑著不真實的事情。那樣真的好怪！」

在走廊響起爸爸沉重的腳步聲之前，媽媽就已經擺好要盛放粉末的湯匙，她後來會用針筒將溫水注入湯匙中，以溶解粉末。她會擺上一只舊的塑膠餛飩湯碗，用來盛水。然後旁邊會擺上鞋帶，這是用來綁手臂，以浮出靜脈；他們會使用個別的針筒來進行注射。我們的對話持續進行，媽媽一邊檢查針頭，把它舉高，透過閃爍的日光燈管來查看，然後再擺回廚房的黑色美耐板桌子上。觀看著她準備這些器具，也成為我的習慣的一部分。

「嗯，我以前老是會碰到星探，說可以讓我當模特兒。不過，大多數這些經紀人都只是想上床而已。妳要小心這些傢伙，他們到處都可以碰到。等一下—」媽媽停了一會，在針筒裝水後，測試針頭噴水有無阻礙。「對，我是要跟妳說，很多男人可能都是一些爛貨色，要小心注意。不過，不管怎麼說，我那時候是玩得蠻開心的。」在她說話的時候，我的眼睛注視著媽媽身後的牆面上，一點一點已經乾掉的血滴印子，這是有時候他們在注射時，靜脈跑掉後，將針筒噴出所留下的痕跡。就只差沒有消毒的過程，不然這個準備儀式像極了醫生助手羅列器具，等著接下來要進行的小手術。爸爸不久就會帶回一小包錫箔紙包裝的粉末，用來治療他們的癮頭。

每一個晚上，都上演著如此這般的戲碼。在爸媽跑進跑出、注射古柯鹼期間，他們就像一對相互搭配的摔角隊友，而只有我陪伴在他們身邊，與他們共度漫漫長夜。莉莎早已上床睡覺，他們兩個人只屬於我一個人，而我會幫忙注意他們的安全問題。即便他們進入嗑藥後的恍惚狀態，他們還是在那兒，在我身邊咫尺之處。

書籍介紹

《最貧窮的哈佛女孩：那一段飢餓、無眠與被世界遺忘的倖存歲月（暢銷紀念版）》，商周出版

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作者：莉姿．茉內

譯者：沈台訓

莉姿．茉芮和姊姊出生於紐約市的布朗克斯區，父母嗑藥成癮，還把社會補助的教養津貼拿去買毒，全家過著三餐不繼的困頓生活。學生時期的莉姿，常因為一身的髒衣與頭蝨滿布的亂髮而飽受取笑，自卑造就的墮落，導致她無法適應校園生活，最後被送進少女中途之家安置。

十五歲時，原本飄搖的家終告瓦解，莉姿只好隻身流落街頭靠著撿垃圾、行竊、乞食維生，甚至還整夜搭乘地鐵，只為了讓自己有個溫暖的地方過夜……

當母親死於愛滋病後，她突然警醒，這一切的墮落都源自於父母沒有勇氣跳出牢籠，唯一讓自己擁有「其他可能選項」的途徑，就是，她重回高中就讀；她經常在她睡覺的地鐵站與走廊上完成學校作業。在惡劣的環境下，莉姿把四年的高中學程，壓縮成兩年讀完，並且贏得《紐約時報》的獎學金，成為「最貧窮的哈佛女孩」。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航