【插畫】大撒幣外交，和詐騙沒什麼不同

動物辛球

繼去年六月巴拿馬與我斷交後，日前又傳出多明尼加投向中國懷抱，結束了兩國77年的情誼。

在台灣長期以來「金錢外交」的模式下，我們常提供大量的金錢物資給各個邦交國，但如果只打這樣的消耗戰，中國絕對比我們要更大手筆，我們撥出多少美金、送出多少台悍馬車，對岸一句「我們花兩億美元幫你蓋一萬戶社會住宅」，就如同把鈔票丟進池塘裡，一切化為烏有。

外交的錢不能省，沒有外交的國家，其實和地方政府沒有什麼不同，但那些錢應該花得聰明。中國有金錢和市場的優勢，台灣則應該用我們的技術和貿易強處產生影響力，在國際間找到一條活路，而不是一味的砸錢，否則，真的和遇到詐騙集團沒有什麼不同。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航