鹿特丹影展・阿比查邦大師講堂：睡眠，夢境與影像交織的場域

文:謝璇(影評人)

甫於臺中國家歌劇院放映的「光之劇場」《熱室》、《阿比查邦短片選集》以及兩年前曾於台灣上院線的《華麗之墓》也在劇院重演,再加上有大師對談(阿比查邦 × 蔡明亮)皆讓影迷直呼過癮。坎城金棕櫚獎得主-導演阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)-從早期拍電影,而後逐步開展影片放映的各種可能,且再進階挑戰影像裝配(Assemblage)之構成,引領觀者進入半夢半醒的真實幻境。在沉迷於這場驚人、盛大的迷幻劇場後,先讓我們回到今年初的鹿特丹影展(International Film Festival Rotterdam),重溫讓創作者深深著迷的元素:從睡眠、夢境、死亡,直到影像的意義。

泰國導演阿比查邦.韋拉斯塔古至到鹿特丹影展,這次帶來的不是電影作品,亦非藝術裝置,而是打造一座旅館。在鹿特丹市中心的會議大樓內,阿比查邦在大廳設置的音像旅社SLEEPCINEMAHOTEL,支架撐起幾張床鋪,面向圓狀投影螢幕,整夜輪播五個主題的影像:

於SLEEPCINEMAHOTEL現場擺置的藍色筆記本,提供住客寫下自己的夢境或體驗,則是夢的筆記。這個大型互動影像裝置,體現阿比查邦電影中的睡眠意象,對阿比查邦而言,亦是一次重要嘗試。

在鹿特丹影展舉辦的阿比查邦大師講座中,主持人Chris Dercon(藝術史學家、策展人,曾任倫敦泰特美術館(Tate Modern)總監)引述英國文化、媒體傳播研究學者Matthew Fuller的最新著作《睡眠的方法:無意識的藝術、生物學與文化》(How to Sleep: The Art, Biology and Culture of Unconsciousness, 2018)的開場白,巧妙點出睡眠與電影的關聯:

「身處睡眠狀態則無法理解睡眠。為了了解睡眠,我們必須保持清醒或維持在可感知外在的狀態,使用攝錄影機紀錄、進行分析。儘管如此,我們還是必須探究到底認識了什麼。」

(Sleep cannot be directly known in its native state. In order to know about it, we must be awake or to know something, to use devices for recording and analysis, and even then we must wonder what we know.)