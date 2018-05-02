新屋大火僅一「約聘人員」被記過不夠重？ 桃市府：高階政務官已離職，無法可管

今年4月桃園敬鵬工廠大火，造成5名消防員殉職、2名移工死亡，外界對於火災的檢討聲浪重啟。而2015年發生的桃園新屋大火案，市府16名違失人員，卻只有1名約僱人員被記過，監委高鳳仙今（2）日表示，多項內容應重新檢討議處。

（中央社）桃園市新屋保齡球館2015年1月20日凌晨發生火災，由於變電箱爆炸起火，桃園市消防局派出84人前往搶救，卻因現場發生閃燃，造成6名消防人員來不及逃生，另有一消防人員受傷，殉職者年紀都在21至29歲，後經監察院調查發現，此處為20年的違建。

新屋大火燒出違建究責問題：僅一「約聘人員」被記過

新屋大火案的調查監委高鳳仙今天透過新聞稿表示，過去桃園縣政府城鄉發展局、工務局、農業局、新屋鄉公所放任發生火災的大型違建非法存在於農地，時間長達20年，期間做為「亞洲保齡球館」、「新亞洲游泳池」、「佳宜音樂餐坊」、「電動玩具店」等各式不符合法規的用途。



高鳳仙指出，桃園縣府及新屋鄉公所歷來對違建沒有切實進行查報、稽查，並勒令拆除，甚至於2014年間查報本案建違時，縣府及鄉公所承辦人員均將違建類別「錯誤登載」，經檢方以涉犯偽造文書罪提起公訴。



高鳳仙說，新屋大火案發生後，桃市府雖曾議處9名人員，但僅將拆除科約僱人員記過1次，其他人僅給予申誡或書面警告等非常輕微的處分。監察院2017年10月5日提出調查報告及糾正案，詳列16名失職人員的違失情節，請桃市府重新檢討議處。



但桃市府4月30日發布新聞稿，竟仍對7人不處分，並維持9人的原處分（1名約僱人員記過1次、1名技士申誡2次、5名申誡一次、2名書面警告1次），沒有1人因本糾正案而給予處分或加重處分，高鳳仙認為顯然不適當，處分是否過輕，應該再加以檢討。

《新頭殼》報導，監委高鳳仙認為，對於當時未依法裁罰核定決行之城鄉局技正以「相關裁罰案件應由業務科負責，非核稿人員責任」為由不予懲處；對於明知坐落農地違章建物無法輔導，卻要求其他局處輔導，以致延遲拆除而發生火災之農發局課長，卻以「審酌工作排程及處理量能，尚無延遲之情事」為由不予議處，亦應再加檢討。

高鳳仙表示，新屋大火案所造成的嚴重傷亡及違失情節十分嚴重，希望桃園市府能重新檢討並追究相關人員的違失責任給予適當議處，才能杜絕類似悲劇發生。

桃市府：無權懲處離職高官

針對監察院要求檢討新屋大火懲處，桃園市政府稍早也做出回應，表示其中的高階政務官已離職，市府依法「無權懲處」，反要求監委不要一再為難基層公務員。

《自由時報》報導，桃市府新聞處長張惇涵表示，監院糾正案針對舊縣府時代涉及公安、建管、消防的16名人員，其中4名為吳志揚縣長時期的一級主管：現任新北市政府工務局長朱惕之（時任前縣府工務局長）、現任新北市政府工務局主任秘書江南志（時任前縣府工務局長）、現任桃園市議會總務組主任吳啟民（時任前縣府城鄉發展局長）、前縣府農業局長曾榮鑑（已退休）共4名政務官，因不適用《公務人員考績法》，依法市府無權懲處。

張惇涵說，其他11名公務員都受到合理的處分，也都經過各機關考績委員會等法定程序，依實際情節作成處分，監委應該予以尊重，而非一再為難基層公務員，卻避談已離職的高階政務官。

拒絕再有弟兄喪命火場，消防員促進會：修法保障消防員安全

另外，桃園平鎮敬鵬廠房4月28日晚間發生大火，造成消防員5殉職、1命危、1插管、5受傷的慘劇。外界質疑是對現場指揮調度不當，造成消防員硬闖火災現場救災，為此桃園市消防局長胡英達已於4月30日請辭獲准。

不過，消防員工作權益促進會和移工團體也要求「消防法」等法規，修法明定雇主，應該在火災現場主動告知化學物質的分佈。

消防員工作權益促進會昨（5月1日）在內政部前召開記者會，再次申明消防員組織工會的必要，並呼籲修改「消防法」等法規，明定業主應在火災現場主動通報場內有害化學物質分布，否則應課以刑責，且消防隊有權「拒絕搜救」。

《公視新聞》報導，消防員工作權益促進會副理事長李宗吾指出，廠內堆放的柴油，不是這一次大火的主因，而是「雙氧水」。他指出，濃度30%的雙氧水，溫度若達到60度以上，就會分解氫氣，容易爆炸。

「一切資料尚未明朗之前，消防員有權利拒絕進入，我們會希望達到這個抗命權。」消防員工作權益促進會理事藍毓傑主張。

消防員主張，如果業者不願配合，就得科以刑責，而且在沒有化學物質分布圖的情況下，消防員評估風險後，可以有權拒絕進入火場。

《焦點事件》報導，消促會也要求，消防署應監督桃園市消防局召開協調檢討會議，並開放消促會與基層消防員參與。藍毓傑說，新屋大火後，初期消防署以鐵皮坍塌作為殉職原因，經消促會不斷追蹤、揭露火場狀況，大火當下指揮體系的缺失才顯現出來，新屋大火爭議耗時3年，殉職家屬也等待3年，此次敬鵬大火有許多狀況不明，應讓基層參與檢討會議，不要讓殉職家屬及大家再苦等3年。

為此桃園市市長鄭文燦也表示，已要求消防局進行火場鑑識調查，盡快提出調查報告，將會把問題公開攤在陽光下，並且邀請消防員工作權益促進會代表參加。

鄭文燦稍早也在臉書上表示，由於桃園有1萬1,000家工廠，為強化救災能力，將與消防署合作成立特種消防隊。未來涉及風險較高的火災，將由特種消防隊主導，一般消防人員協助。

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核稿編輯：楊之瑜