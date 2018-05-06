《寂寞國殺人》：村上龍寫給21世紀的存在備忘錄

文：村上龍

去年，我寫了一篇以女高中生援交為主題的小說。我之所以想寫小說，是因為關於援交的爭論毫無結果，所以我有預感，女高中生的問題象徵著什麼。電視的談話節目和雜誌的專欄等，大致上分成抨擊派和擁護派。抨擊者主張：「學校和家庭放任那種笨蛋亂搞，到底在搞什麼鬼？」擁護派則說：「說不定從事援交的女高中生們，代表著將來的價值觀。」

就我所知，沒有人說只認同金錢和名牌貨價值的女高中生，只是忠實地呈現如今的日本人價值觀。不用說，追求金錢和名牌貨這種價值觀，屬於尚未完全現代化的開發中國家。因為先進國家能夠創造名牌貨，在市場販售，而且國家擁有充足的外幣，本國的貨幣也居於強勢，所以人民不會形成只想獲得金錢、名牌貨這種價值觀。

日本是一個匪夷所思的國家。儘管擁有國外市場認同的品牌商品，外匯存底也仍舊充足，而且本國的貨幣也非常強勢，但是沒有完成現代化這種自覺。當然，日本並非完成理想中的現代化，內部也不是毫無矛盾。全世界沒有半個完成理想中的現代化的國家。任何一個先進國家都有內外矛盾。現代化不是要實現理想國。若是本國貨幣足夠強勢，國家就不必強制人民從事順從且一致的工作。當然，日本沒有消除在現代化過程中產生的矛盾與歧視。但是，人民團結一致，朝共同目標邁進的時代早已結束。那就是現代化的終焉。大人們對於這一點，口頭上不說，但是心裡有數。

芥川獎、直木獎和唱片大獎，是一個簡單易懂的例子。即使你要求文藝編輯舉出這十年來的十位芥川獎、直木獎的得獎者，他們也幾乎答不出來。除了少數的例外之外，得獎作品都沒有成為暢銷書。這五年來的唱片大獎也是一樣。設定國民獎項，「鼓勵」人民。人們稱讚、尊敬得獎者這種形式，屬於正在現代化的國家。大多數的人民下意識地察覺到，唱片大獎的任務也已結束。之所以幾乎不記得這十年來的首相姓名、馬上忘記甲子園的全國高中棒球冠軍學校，都是基於同樣的理由。

但是，任何一個媒體都不會道破這一點。

已經沒有國家目標，所以必須設定個人目標。那個目標是支撐你的將來的工作，有些人如果不像這樣簡單明瞭、親切地告知，就不會明白。

那就是孩子們。

「約二十年前，日圓兌美元跌破了兩百日圓。當時，日本的現代化結束。現代化結束，代表國家的大目標已經完成，接著必須將價值觀的重心從國家轉移到個人身上。然而，日本完全沒有做到這一點，也沒有人高聲疾呼必須這麼做。辛勤工作的父執輩再怎麼努力提升業績，在公司之外，無論是在家裡、同學會，都不會受到稱讚，因為沒有受到稱讚，所以人生毫無意義。日本人的主要情感從戰敗和現代化過程中的『悲傷』，逐漸變成國家目標消失之後，仍舊找不到該出現的個人價值觀和目標這種『寂寞』。尤其是一直以來，依照國家目標工作的上班族和經營中小企業的父執輩，許多人無法突然改變生活方式，置身於極度寂寞之中，卻沒有意識到那就是寂寞。」

我告訴採訪的女高中生那種事情。她們彷彿第一次聽到那種內容，所有人目光熠熠地專心聽我說，說：「搞什麼，原來是這樣啊。」

「所以大叔才會花錢買我們，原來是因為寂寞。」

書籍介紹

《寂寞國殺人》，大田出版

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作者：村上龍

譯者：張智淵

一九九七年村上龍從震驚日本社會的「神戶少年殺人事件」思考，面對現代化的變化所產生的不適應畸形裂縫。這本《寂寞國殺人》將近二十年前寫成的散文，今日儼然成為二十一世紀的存在備忘錄。

「我之所以犯下殺人罪，是因為對於想像力的恐懼」這是村上龍當時正在撰寫的小說〈味噌湯裡〉的主角殺人魔說的話。因為社會真正發生了犯罪事件，而讓村上龍感到「憂鬱」，但他憂鬱的並不是小說與現實的真實性，而是我們真的從現實中失去了想像力了！

在村上龍創作的歷程中，「想像力」是他不顧一切全力捍衛的珍貴財富，作為一個創作者他把駭人聽聞的現實事件用文字透析人的存在意義。

Photo Credit：大田出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航