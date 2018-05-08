文：鄭執

復仇女神的春天

1.

記仇一定是負面的人品特質麼？我不這麼認為。

我自己就是很愛記仇的人，不為別的，只因不想被同一塊石頭絆倒兩次，不想被同一條蛇咬第二口，那樣會活得像個傻瓜。

當我被人欺騙或傷害過一次，哪怕是件再小不過的事，我都會提醒自己要記住這種痛，從此以後，在心底跟他或她劃清界限，老死不再信賴。如果我們曾是朋友，那麼從今往後就不再是朋友了。

至少在自己心裡，已單方判決對方死刑並立即執行。我能負擔的信任，最多只有一次。

我記仇，但我並不痴迷復仇。復仇是一件需要極強意志力的事，往往在真正傷害到對方以前，自己早已心力交瘁。復仇的代價遠高於成功後的快感，傷敵一千自損八百，我想這樣不值得。人生苦短，應該抓緊時間去愛自己想愛的，忘了不值得恨的，牢記每一次被刺痛的。

但也有人認為，只會記仇卻沒膽量復仇的人是窩囊廢，活該一輩子挨欺負。

這個人就是我的傳奇網友之一，高妹。

2.

高妹是我唯一未曾謀面的網友，在我還沉迷網路的年代裡。我僅知道的是，高妹是個身高比我高半頭的女性，大學時曾是女子籃球校隊的主力前鋒，學飯店管理，畢業後在高級酒店做大堂經理。至於她的年齡跟相貌，至今為謎。

我跟高妹結識於QQ鬥地主遊戲，有段時間常在同一個聊天室碰見，因為欣賞彼此的牌品，互加牌友。有時我們會約好先開個聊天室瞎聊，坐等陌生人加入。

我倆之間的接頭暗號是：今晚開房否？

某晚，我跟高妹剛開好房，突然加進來一個人，鬥了幾局，每次在我跟高妹馬上得分之際就立刻按退出，害我們辛苦鏖戰卻顆粒無收，徹底的損人不利己。

當晚已是半夜，聊天室裡本來就很少人，每次那貨再按快速加入時，就被踢進我們之中。

幾輪下來，輸了就跑，跑了又來，我跟高妹在對話方塊裡各種媽媽奶奶都罵過八輪了，那貨倒不還嘴，只是繼續重複著折磨我們心智及忍耐力的變態活動。到最後，我跟高妹都罵得筋疲力竭，說，媽的，散了吧，今晚遇到變態了。

我以為這件事就這麼完了，哪知第二天高妹在QQ上找我說，昨晚那傻逼，我已經用私號加了他。我驚奇地問，妳想幹啥？高妹反問我，你認不認識電腦高手？我說還真有個朋友是駭客。她又問，那他能不能在知道對方QQ帳號的情況下，發過去一條訊息就讓對方電腦「哐」的一聲爆炸？我說，妳當演美國大片呢！還爆炸！我認識的駭客頂多也就是把別人淘寶帳號封了！妳無不無聊啊！

高妹說，我氣不過啊！白玩一晚上！我要讓他付出代價！

我說，這事兒我可幫不了妳。那今晚還開房嗎？

高妹回我，你可真沒用，今晚不開了，沒空兒。

兩週後，高妹突然又在QQ發來一條連結，我點開一看，是某著名色情網站的帖子，每張圖都是一個身材醜陋的男人赤身裸體對著攝像頭的自拍照，隱約能看清他猥瑣的臉。

我眼瞎大罵：妳變態啊？！發這個給我幹嗎？我喜歡女人！！

高妹說，我就想告訴你，這就是打牌逃分那傻逼，我說過我要讓他付出代價的，如今他的裸照、相貌、QQ號、真實姓名、工作單位，都曬在網上了，我估計他沒臉活在這世上了，哈哈哈哈，讓他騙我分，活該！我報復成功，來跟你分享一下喜悅。

臥槽，這有什麼好喜悅的！！太驚悚了好不好！！

原來高妹弄清楚，世界上確實不存在千里之外一鍵炸毀對方電腦的特異功能後，用情色頭像註冊了一個帳號，偽裝成視訊女，還是免費的，隨便發幾段網路下載的誘惑舞蹈過去，就成功釣到變態上鉤，自己則在電腦這頭狂點截圖。

處心積慮兩個星期，就幹了這麼一單。到底是怎樣可怕的一個女人啊？

我說，妹子啊，我不想再跟妳做朋友了，我前列腺好緊張。

高妹哈哈大笑說，別怕，我們是朋友，我不會對你怎樣的，除非哪天你傷害我在先。

3.

高妹曾有一個相戀四年的大學男友，畢業前被對方甩了，因為男方劈腿。令高妹最不能忍的是，前男友和劈腿的新女友在一起沒半年就結婚了。男方家庭條件不好，女方家是有錢人，前男友倒貼跟女方回了老家，還被安排了好工作。

高妹說，大學時候我總愛跟他一起幻想畢業後結婚的小日子，但那時他說家窮沒法結婚，等他在社會上奮鬥幾年再說。我就那麼傻等著。現在好了，他還是窮，可是找了個有錢的老婆。

劈腿就劈腿吧，這種倒楣事兒我又不是全世界第一個攤上的，可是我不能接受他因為錢劈腿，他自取其辱我管不著，但他不能侮辱我啊！我不是敗給同類了，是敗給了錢，真他媽憋氣。這衰人坑了我整個青春，我要讓他付出代價！

我勸高妹，難不成要攪和得家破人亡？算了，想開些吧。

高妹反問，為什麼不能？我的報復計畫已經實施半年了啊，臥薪嘗膽，只爭朝夕。

妳又搞什麼毛啊？！

現在還不能告訴你，等得手了再跟你分享。

此後沒多久，高妹給我發來一個名字，說，你替我去他網路空間裡看看他的近照和狀態，他之前把我封鎖了，我看不了。我說，憑什麼啊，人家才沒工夫替妳當探子。高妹說，我送你一張內部員工打折卡，凡是我們公司旗下的四星級以上酒店都打六折，全國通用。我說，哥這就給妳截圖去，稍等喲！

就叫那個前男友京京吧，因為第一眼覺得他長得很像熊貓京京，戴黑框眼鏡，面善無害。

京京最新更新的相冊裡全是他跟現任老婆的甜蜜恩愛照，再往後翻，還翻出兩個孩子來，好像還是龍鳳胎，一家四口的合照幸福，跟婚紗攝影公司門前擺拍的模特兒表情一樣標準。

回頭我問高妹，妳確定要看麼？

高妹反問，怎麼樣，幸福麼？

我如實彙報，幸福到飛起，還兒女雙全。

高妹打斷說，行了，你不用說了。媽媽的，他居然真的幸福上了，還生小孩了。

我說，截圖還要看麼？

高妹說，沒這個必要了。

我又說，那打折卡還有……

高妹說，有，我說話算數的。

4.

她說話果然算數，仍堅持不懈地對前男友實施著報復行動。但高妹的報復方式很特別，她發誓要把腿劈遍全世界，而且是用最簡單粗暴的方式：睡盡可能多的男人，然後再想方設法讓前男友京京知道，傷碎他的心。

高妹自己身為處女座，有嚴重的收集癖，於是決定先從集齊十二星座開始，好像在打聖鬥士闖關一樣，而她自己就是暗黑復仇版的雅典娜。

有段時間，我跟高妹仍保持每週開房打牌的習慣，我經常掛在嘴邊的調侃就是：最近集到哪個星座了？高妹就很認真地回答：才四個。我想先把最煩的四個星座睡了，往後就會愈來愈有趣，睡男人跟過人生是一樣的，還是先苦後甜比較好嘛。

我到底也不知道她講的那些事是真還是假。若是真的，就她本身工作的職務跟環境而言，完成這麼個任務確實不在話下；若是假的，那就是單身太久患上了意淫症，過嘴癮度日。

可不管是真還是假，她對京京曾經有多愛，如今對他就有多恨。這一定是真的。

5.

有很長一段時間，我都沒有再跟高妹相約開房，因為自己想要告別沉溺網路、荒廢生命的日子，漸漸開始恢復正常人的生活。

許久後的某天，高妹突然在微信上叫我，那時我們早都不再玩QQ。

高妹第一次給我發來語音，問：想跟我開房麼？

她的聲音挺好聽的，輕細柔嫩，實在不太容易想像她一百八的身高。

我羞澀地堅持打字：我不想再玩了，浪費時間，妳也應該少玩兒，認真去談場戀愛吧。

高妹語音：不，我是說真的開房，你來上海跟我睡，房費我請。

我終於忍不住語音咆哮：妳要搞毛啊！哥就值一晚房費嗎？！

高妹笑了，解釋說：因為你是金牛座啊，我現在只差金牛座就集齊啦。因為他就是金牛座，所以我才把重頭戲留在最後。我心想睡誰不是睡啊，不如把這個優惠留給你，你放心，我長得不難看。我再告訴你個祕密，我跟前十一個星座的男人都合了影，等你來了也陪我拍一張，集齊以後打包發給他，瞧瞧他會有多難受！哈哈哈哈……

我驚呼：去你二嬸兒啊！哥雖然一直很想紅，但哥不想這麼紅啊！

高妹哈哈回說：好吧好吧，過這村就沒這店囉，你可別後悔喲！

我高喊：後悔你二嬸兒啊！前列腺疼啊！

6.

高妹還是等來了她的最後一位金牛座，不是別人，正是她的前男友，京京。

京京結婚已經快兩年，一次去上海出差，酒後興起給高妹打了電話。高妹的號碼一直在他的電話裡沒刪，但為了避嫌老婆，號碼名字存的是「李總」。

高妹後來複述，當時自己跟京京平躺在床上喘氣，突發奇想，就想知道自己在他的手機裡還存著，如今是個什麼稱呼？過去他們彼此在對方的手機裡都是「寶貝」。於是高妹忽然給身邊的京京打了一個電話，京京拿起手機，高妹湊過去一看，媽的，居然是「李總」。

而高妹的手機裡，跟她分手後的京京名字早已改為「零號目標」。

我嚴厲控訴：沒圖妳說個毛啊！快上圖，講故事！

高妹平靜地說：我們沒睡。

我堅決不相信：十二宮就差最後阿魯迪巴（動漫作品《聖鬥士星矢》中的人物）就通關了，妳捨得放棄？那妳之前做那些荒唐事到底為什麼啊？到頭來沒傷著對方，還把自己盛了一盤端給人家，人高智商低啊妳！

高妹說：是他主動來找我的，但我最終放棄了。

我不解：究竟為什麼？

高妹說：因為他過得真的太幸福了，幸福得讓我嫉妒到想死。當時他喝醉了，躺在床上居然翻出手機裡老婆孩子的照片給我看，我不知道他到底怎麼想的，可還是忍不住看了。

我以前真心覺得他老婆醜，生出來的孩子肯定也醜，但那一刻我看著他老婆跟孩子的照片，居然覺得很可愛。我腦子裡一直有個聲音在問自己，如果換作那個人是我，他今天過得還幸福麼？會不會還在為工作東奔西跑，四處賠笑，晝夜拚酒？我不敢想。

但我知道，如今他是幸福的，有一個溫暖的家，一份旱澇保收的工作，和不為衣食住行擔憂的生活。他想要的，就選擇去得到，註定要為此付出代價，而我就是那個代價，說的難聽一點，我就是犧牲品。

我插話說：不要這麼妄自菲薄，你說過他真心愛過妳的，也真心想過要跟妳一生一世的。

高妹說：我跟他之間，從來都無法成為仇人，因為他可以傷害我，我卻沒本事真正傷害他。我想，我不愛他了，但我希望他過得好。

他比從前過得好，就是我愛過他的成就，他如今幸福生活的背後，也有我的一片影子，我不忍心親手把那片影子抹掉，因為我不想報復我自己。

高妹第二天一早把酒醒的京京送上了回家的火車。兩個月後，高妹辭職換了工作，去了另一座城市生活。

她的復仇計畫，就那樣無疾而終。

7.

聽高妹說，多年前京京在追求她時曾對她說，在遇見妳以前，我的生命中一直都是冬天，只有遇見妳的那天，我才第一次見識春天。高妹哈哈大笑說你可真酸，心裡卻膩到要死。

多年後，京京告別曾經的春天，邁入人生的夏秋，把高妹一個人留在了冬天。

沒有任何外人可以瞭解，在積雪堆疊的那些日子裡，高妹的心中究竟生長著何種痛，因為我們外人終究無法經歷甚至模擬他人的苦痛。但當積雪消融，高妹心中自以為的仇恨種子，被時光滋養出一棵解憂樹，樹蔭下流過的，是一條冰釋的河。

復仇女神終於回到屬於自己的春天，那裡春光尚好，定能普照下一位久別重逢的歸人。

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書籍介紹

本文摘錄自《從此學會隱藏悲傷》，好的文化出版

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作者：鄭執

「二十二歲的我已是家中唯一男人。

我開始學習做飯，渴望可以沿襲父親的好手藝；

我開始練習講笑話，為了不讓嗜笑如命的母親從此沉寂。」

相遇再短，也算相逢，

時間再快，也算光陰，

過又走，也算陪伴。

人生已如此孤獨，那怕只碰過指尖，也是好的。

我們終學會把悲傷留給自己。

這是一本關於親情、友情、愛情和生命中幾場遷徙的故事，也許會讓你提前感受，那些你還不願意面對的事；也許會讓你慶幸，噢，原來我不是一個人。

作者鄭執的筆觸，有點壞卻又深情的很內斂，就像我們熟悉的，那種隔壁班的臭男生。24篇真摯散文，看的過程中會讓人不自覺嘴角失守，笑完又發現，心底有點酸。

Photo Credit: 好的文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航