別人的愛情跟生活始終是他們的，身為觀眾切忌入戲太深

文：鄭執

世界終將遺忘

1.

二十五到三十歲間，最怕的事就是朋友結婚，因為沒錢給那麼多紅包。可到了這個年紀，偏偏又是結婚高峰期，三天兩頭有人報喜，驚悚到同時幾對都撞了日子，如果不是收到請帖確認過新郎新娘名字，還以為是朋友們私下小範圍排列組合，搭夥過日子去了。

結婚畢竟是喜事，旁人本不該心存雜念。只不過有些萬年不通訊息的朋友，突襲一個來電就是請你參加婚禮，未免太心酸。

好在我近兩年流竄各地過著不規律的日子，偶爾收到似曾相熟又並不親近的朋友發來請帖，可以藉口人在異地有事纏身，禮貌請辭，回頭再托人象徵性地帶上一份小額紅包，最後去對方發布的婚禮組圖下點一個讚，齊活兒（北京方言，指一件事徹底完成了）。

當然，真正的好朋友，就算遠在天邊也願意千里奔襲去見證，有時對方請我世界終將遺忘當伴郎甚至做主持，更當義不容辭，機票食宿通通自理。

2.

我的朋友洪齊，本來多年前就約定好要給他當伴郎，怎知他在結婚半年前因為創業被騙破產，女友悔婚。經歷幾個月的低谷，頑強的洪齊總算緩了過來，可不久前又慘遭新一記重擊：他收到了前女友的婚禮請帖。

前女友的婚禮去還是不去，堪稱史上最棘手的情感難題，何況還是訂過婚約的前未婚妻。

洪齊的脾氣在朋友裡是最好的，從沒見他發過飆。但就在收到請帖當天，他心急如焚地跑來找我，大罵前女友：「這賤人！才跟我悔婚半年，就跟別人結婚了！關鍵是那男的我還不認識！你說她會不會早在跟我一起時就劈腿了？我不會是被戴了好幾年綠帽子吧？！」

我說：「就算真的戴過，時間長了也該褪色了，想開點兒。」

洪齊怒罵：「你去死！有你這麼安慰朋友的嗎？！」

我反問：「那你說怎麼辦？難道你還要大鬧婚禮現場，上演鄉村偶像劇搶婚戲碼嗎？」

洪齊不屑地說：「我呸！就算她現在回來跪地上求我，我都不會要她的！」

我笑話他：「那你還跟自己較個蛋勁啊！」

洪齊不過是過過嘴癮罷了，他跟前未婚妻是愛過的，朋友們都知道。他們訂婚那年，洪齊還是個窮光蛋，前未婚妻卻對他一心一意。

洪齊在朋友中一直是個響噹噹的摳逼（節省、吝嗇之意），從上中學到現在十多年，物價飛漲得跟火箭躥天似的，他請朋友吃飯還是從來沒超過五十塊。不管是麻辣燙還是小燒烤，他都能嚴格控制成本，超支一塊錢就哭窮。

也正因為他的摳，洪齊成為朋友中首位擺脫窮光蛋身分、完全憑藉自身努力，讓財產達到七位數的富逼。

洪齊的前未婚妻，暫且簡稱前妻。前妻跟洪齊是大學同學，最平常的校園情侶。洪齊是個IT天才，畢業後給資本家打工一年，後開始跟別人合夥創業，直到被騙前，事業一直很成功，朋友們甚至都盤算好，等他公司上市了跟他討點乾股養老呢。

創業幾年間，前妻對洪齊還是很支持的，她堅信洪齊是有真本事的人，一定能闖出自己的天地。

但畢業後，前妻的爸媽一再催婚，前妻家是潮州人，爸媽認定女孩子必須得在二十五歲前結婚生孩子，否則就是不孝。當時正值洪齊創業的關鍵時期，忙得焦頭爛額，根本顧不上結婚，但最終頂不住女方父母再三催逼，還是先把婚給訂了。

洪齊的前妻是個自得其樂的宅女，永遠自己在家看美劇、吃零食、養貓狗，從不參加洪齊的朋友聚會，所以她跟我們算不上朋友。但她過的日子卻被洪齊身邊的很多女性朋友羡慕，每天只要有吃有喝，逛逛街做做飯，別的一概不用操心，外面有洪齊呢。

很多男生也以為，這樣的女孩娶來成家再合適不過了。可惜世事無常，三年後洪齊破產，把婚房都賣了抵債，前妻已經二十八歲了，父母以死相逼，讓她跟洪齊分手，女孩從小都是乖女，只好從命。

本來洪齊說過，自己不恨前妻，是天意弄人。

我問他，那你現在又罵她那麼難聽？不希望她過得好？

洪齊說，我希望她過得好，過得比誰都好，我只是沒想到會這麼快，我還沒做好心理準備。所有人都以為我們會結婚，現在劇情這麼大跌眼鏡，我不知道該怎麼面對那些外人。

我說，既然都是外人，你又何必在意他們的眼光？

洪齊嘆氣說，你說得倒輕巧，沒了外人，我們又怎麼知道自己在這世上的位置呢。

是啊，洪齊說得沒錯。我們每個人都是自己小世界裡的主人，也都是這大世界中的外人。

我們都曾對別人的生活指指點點，也都曾被別人當作茶餘飯後的話題。鐵打的八卦，流水的主角。

但是到了最終，我們都沒有因為別人的預期耽擱了成長，也沒能憑藉閒言碎語的力量篡改別人的軌跡。

我們一直在同行者的身邊遊走，中間始終隔著一堵至死方休的心牆。何必用短暫的人生，去拚命討好他人，更何苦去點綴本就不屬於自己的舞臺？

你唯一可以在乎的，就是當你退出兩個人的舞臺，另一個人記憶的字幕裡，是否還打著你的名字。

3.

前段時間，我跟洪齊共同的一位初中學妹也在網上曬出了婚禮視頻。

此學妹堪稱曬恩愛的鼻祖，自打有QQ空間始，到校內網情侶帳號，再到微博和朋友圈，多年來堅持不懈跟每一任男朋友攜手亮相，一度淪為校友間的笑談。

但回想起來，那些背後嘲笑他們不般配或者不看好，卻在恩愛照下面留言祝福的人，才真正值得可笑。

學妹最終跟自己第一次在QQ空間曬恩愛的初戀男友結婚，但她製作的婚禮視頻震驚四座。

因為學妹把自己跟初戀分手中間那些年裡曬過的七八個男朋友，直接從生活裡給剪切沒了，最終呈現出的故事，是一對兩小無猜初戀情侶，苦戀多年終於修成正果的勵志愛情故事。朋友圈裡瘋轉這段視頻的人，我猜他們當中多數都是抱著冷嘲熱諷的心理。

但是，那又怎麼樣？

別人的愛情跟生活，始終是別人的，身為觀眾的我們，切忌入戲太深。一切歡呼和掌聲，冷嘲和熱諷，最終只成為我們為了證明自己曾經存在過，而留給這個世界的耳旁風。

4.

「你說，如果去參加她的婚禮，他們看我會不會很像一隻喪家犬？」

5.

前妻的婚禮上，洪齊最終還是出現了。他被安排在親友席的第一桌，距婚禮舞臺最近。

一個連熟人都算不上的婚禮，我自然沒去。但是我聽去過的人回來說，洪齊在新郎新娘敬酒時，緊緊地擁抱了前妻，站在一旁的新郎始終保持微笑。

前些日子，傾家蕩產的洪齊又來找我蹭酒。喝酒還不專心，一直抱著最新款的Mac air 筆電在懷裡寫程式。在我眼裡，那就是一堆亂碼，愈看愈不耐煩。

我質問，你不是窮得都換不起褲衩子了麼？怎麼還有錢買奢侈品！今天你買單！

洪齊淡淡地說，哦，不是我買的，是抽獎中的。

我不屑一顧，放屁！有這種好事你怎麼敢不叫我洪齊解釋，就是那天去參加她的婚禮，遊戲抽獎環節，她老公做了手腳，故意把頭等獎送給我的。別說，還真挺好用的，比我原來那個輕便多了。

我不知道該說什麼，只好跟自己乾一杯。

洪齊始終低頭專注著自己的程式，又說了一句，那男的挺大方的，捨得送客人筆記型電腦，應該也會對她很好，她爸媽終於可以放心了，她也會過得幸福吧。

6.

當曾經的摯愛逝去，能做的最好不過懷念和祝福。

我們就這樣永世相望，又各自為伍，也許就是命運賜予我們最好也最無情的安排。至於其他的，都不再重要，因為世界終將遺忘我們每一個人，和我們全部的愛恨。

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書籍介紹

本文摘錄自《從此學會隱藏悲傷》，好的文化出版

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作者：鄭執

「二十二歲的我已是家中唯一男人。

我開始學習做飯，渴望可以沿襲父親的好手藝；

我開始練習講笑話，為了不讓嗜笑如命的母親從此沉寂。」

相遇再短，也算相逢，

時間再快，也算光陰，

過又走，也算陪伴。

人生已如此孤獨，那怕只碰過指尖，也是好的。

我們終學會把悲傷留給自己。

這是一本關於親情、友情、愛情和生命中幾場遷徙的故事，也許會讓你提前感受，那些你還不願意面對的事；也許會讓你慶幸，噢，原來我不是一個人。

作者鄭執的筆觸，有點壞卻又深情的很內斂，就像我們熟悉的，那種隔壁班的臭男生。24篇真摯散文，看的過程中會讓人不自覺嘴角失守，笑完又發現，心底有點酸。

Photo Credit: 好的文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航