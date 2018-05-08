為什麼愛迪生是個卑鄙商人？「交流電之父」特斯拉的悲劇

為何我說愛迪生（Thomas Edison）是個卑鄙商人？

讀者看到這個標題，一定會認為現在「歷史說書人」這粉專怎麼越來越低俗了阿，居然公開用「卑鄙商人」一詞來罵這麼偉大的發明家。哈哈，事有緣由，在很久很久以前，有一個少年，他叫做仲子編，他跟他媽正在桌前吃午餐，那時他無聊得很，隨口想搭他媽的話，便說：「麻，你知道愛迪生是個卑鄙商人嗎？」他媽差點沒把飯給吐出來：「我是怎麼教你的？愛迪生發明了電燈，你居然用粗話罵他！」

當時仲子編還真是不知所措，這尷尬的氣氛害我都不敢對我媽說歷史故事了。但如今，我對於愛迪生是個卑鄙商人的理念還是沒有散去，今天就來解釋解釋愛迪生是何等卑鄙。要提到愛迪生的醜聞，就不得不提尼古拉．特斯拉（Nikola Tesla）的悲劇。大家可能會不知道他是誰，這是因為愛迪生經常打壓他，把他的輝煌都刻意掩蓋住了，而他可是被譽為最接近神的男人呢。怎麼說呢？

想想看，當你有一天正看著電視，突然想轉台，伸手一摸卻發現⋯⋯遙控器不見了。這時你只好拖著沉重的身軀，如同赴行千百里般去電視前按按鈕，這是多麼北爛的事，也可以凸顯出遙控器是多麼的重要，而這遙控器，就是特斯拉發明的啦！另外，特斯拉還發明了無線電報、氖燈、三項電、火星塞⋯⋯共有雜七雜八的幾百項發明，而最賺錢，也是對後世影響最遠的當屬於交流電。

Photo Credit: @ public domain 愛迪生

先說說特斯拉和愛迪生是怎麼碰面的吧，特斯拉是個窮小子，連畢業證書都沒拿到，但是瑕不掩瑜，真正有鋒芒的人是不會受外在所影響的，他因為有事沒事就跑到圖書館裡讀理化，讓自己的智力提升到了99＋等級，有個挺有眼光的雇主看準了他的天賦，雇用了特斯拉，而特斯拉也不負他的期望，發明了世界上第一台感應電機模型。

哇，這雇主實在是嚇死了，沒想到眼前這位長得瘦瘦的青年竟然是個天才，雇主下意識的認為這人不應該待在自己底下做事，應該在更有資源，更有空間的地方做更偉大的事，雇主因此寫了封推薦信給愛迪生，請他讓特斯拉進入公司，那信還說道：「我知道有兩個偉大的人，一個是你，另一個就是這個年輕人。」

就這樣，兩家死對頭終於相遇了，由於愛迪生尚未知道特斯拉的天賦，先叫他從簡單的電器改良開始，結果他不但每次都能改良成功，還做得比愛迪生的每一個團隊都來的傑出（更重要的是，他沒有團隊，只是一個人完成的⋯⋯）這讓愛迪生倍感驚訝。話說，有錢能使鬼推磨，愛迪生說：「居然你這麼屌，那來幫我改良直流電發動機好了，改成的話給5萬美元。（購買力相當於現在的100萬美元）」於是特斯拉又重新設計了直流電機，而且又成功了。

正當特斯拉想索取事先答應的5萬美金報酬時，愛迪生卻給了他一個很北爛的嘲諷拒絕：「特斯拉，您並不懂得美國式的幽默。」特斯拉又說：「好吧，那希望你能將薪水從18美元漲到25美元。」愛迪生卻說：「喔！這倒是蠻幽默的。」特斯拉一整個暴怒，馬上離職自己創業。

後來，特斯拉在經過西屋電氣公司的幫助之下，發明了交流電了。這東西可以將愛迪生最愛的直流電給虐爆，由於當時都是直流電來給工廠發電，而直流電卻很容易在電線運送電力的過程中散掉，而且效率也太差了。交流電顯然比直流電來得有用，這就好像是沒有壓縮機器的垃圾車跟有壓縮機器的垃圾車一樣，有壓縮的當然會比較來得實用。

但是壓縮電流會導致電壓過高，很容易電死人，愛迪生為了繼續發展他的直流電市場，便盡一切心力開始抹黑，造謠說交流電不好，甚至還在公開演講時把貓狗給抓來，然後拿著一條電線說：「這是交流電！你放心嗎？」隨後將貓狗給電死，引起了眾人對於特斯拉的反感⋯⋯等等，愛迪生電死貓狗誒，怎麼不對他反感呢？話說當時沒有動保協會這東西，而且貓狗的地位低的很，甚至還有「貓琴」這種東西，哎呀我偏題了，繼續講吧。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 電椅行刑

愛迪生認為只是個動物而已，震撼效果有限，要找就找最刺激的。他設計了一套交流電電椅，並且托關係叫美國紐約州政府的處刑人員用這東西處死犯人，而愛迪生這腦洞的傢伙居然不把交流電電壓給弄高一點，居然只用了一千伏特。要知道，近代美國用的電椅伏特數是一萬兩千伏特，電壓是愛迪生電椅的十二倍多。想當然，受刑人的情形實在是生不如死，肌肉燒焦後人還活著，直到被燒成黑炭，受刑人才死亡，一名目睹這次行刑的記者表示：「這是個可怕嚇人的場面，遠遠比起絞死糟糕。」

要說這愛迪生，手段真是卑劣至極。說到卑劣，也不得提提他的發明專利，燈泡根本不是他所發明的，是一位名叫戴維（Sir Humphry Davy）的先生做出來的，但他沒有申請專利，且燈泡發光時間並不常，所以第一個燈泡並沒有引起多大輿論。而愛迪生的團隊在發現如何將發光時間延長後，竟然將專利給劃為己有，而且專利的所有人還是愛迪生，找到改良燈泡辦法的是他的團隊，根本不是他阿。

不僅如此，愛迪生的大多數發明都是旗下的團隊所發明的，為什麼我說是「大多數」呢？並不是因為有一部份是自己發明的，而是他用排擠方式頗使發明家妥協，讓發明家的專利收到自己的口袋。由此可以斷定，他確實是個卑劣商人。

Photo Credit: Thomas Phillips @ public domain 比愛迪生更早發明燈泡的戴維

交流電與直流電的爭戰最終以愛迪生的大勝告終，由於愛迪生在抹黑造謠時曾經召集一群商人一同嗆特斯拉，導致特斯拉晚年得了交流恐懼症，非常怕外人，甚至不敢與其對話，自己也因此隱居了起來，導致他從未娶妻過。且由於付不清各種專利權的費用，特斯拉的晚年是非常困苦的，只能窮困潦倒，孤苦伶仃的過完他悲劇的餘生。

其實，特斯拉之所以沒有靠交流電賺到錢，是因為他免費公開了交流電的使用專利，如果特斯拉沒有免費交流電的專利，那麼單交流的的專利許可費就可以讓他成為全世界最富有的人。但他之所以放棄，並不是他笨，而是他有個偉大的理想：「工業普及於世界。」

特斯拉逝世前，沒有留下任何財產和遺言，也沒有任何遺產，只留下了成噸的文件資料，只期望在自己死後，有人能夠拾起他的理論，讓科學重新茁壯。但故事還沒結束，特斯拉死後，美國官方覬覦特斯拉的研究成果，深怕有他人搶走，於是在第一時間便把他的所有文件給搶走了。

1990年7月，特斯拉逝世接近半個世紀後，美國國會的十幾名議員由於良心不安，終於為特斯拉平反，譽為「比愛迪生貢獻更大者」，關於他的真正歷史以及生平才陸續得以被後人知曉。想想，這是多麼諷刺的一件事啊！曾有一段時間，特斯拉一心一力為了科學做出努力，甚至不惜公開了交流電的專利。而另一方面，靠著商業手段做事的愛迪生卻搖身一變成為了後人所憧憬的大發明家！

還好，時間最終會洗掉出好人與壞人，特斯拉被後人敬仰爲「最接近神的男人」，而愛迪生最終必將遭到後人斥之。（題外話，愛迪生不知道是左耳還是右耳的聽力有問題，原因是他某天在火車上作實驗，結果居然引發大火，把一節車廂給燒黑了，列車員一怒之下朝愛迪生打了一裹大巴掌，導致愛迪生耳膜痛爆，但列車員怒氣未消，到了下一站後他把愛迪生的所有行李扔了出去，也把愛迪生扔出去了。）

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核稿編輯：翁世航