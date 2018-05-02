法國藝術館發現逾半館藏是贗品

生於1857年的泰魯（Étienne Terrus）是藝術家野獸派畫家馬諦斯（Henri Matisse）及雕塑家麥約（Aristide Maillol）等人的朋友，在他的故鄉、位於法國南部的市鎮埃爾恩（Elne），有一家專門收藏畫家其作品的藝術館。

泰魯藝術館在1994年揭幕，當地市議會二十多年來一直購入泰魯的畫作，然而近來發現，館中有近6成作品均是贗品。

藝術史家科卡達（Eric Forcada）數個月前聯絡藝術館，提出對於部分畫作的真偽存疑。他表示自己一眼看得出多數作品是假畫︰「在其中一張畫作上，墨水簽名一經我的白手套擦過便消失。」他又指出這些假畫偽造得粗糙，畫作的物料跟泰所用畫布有別，甚至內容上出現時代錯置。

當地電台報導指，一些贗品甚至畫上一些泰魯死後——1922年後——才出現的建築物。

科卡要求館方召開專家會議，確認他的發現。藝術館的專家委員會檢查140件館藏後，發現有82張畫是贗品。埃爾恩市長巴尼歐（Yves Barniol）形容事件是「災難」，但強調會繼續調查，直到找出真兇為止。

贗品現時放在當地警局中，警方亦調查附近地區其他藝術家的畫作。

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