【圖輯】麥當勞被燒、上百人被補，法國人如何度過五一勞動節

昨天是國際五一勞動節，勞工運動十分活躍的法國，也有民眾走上巴黎街頭，反對總統馬克宏的公部門改革。不過，遊行路上後來殺出上千名蒙面黑衣人，沿路砸窗並焚燒麥當勞與汽車，引發巴黎數月來最嚴重的暴亂，有近300人遭逮捕。

今年適逢法國68學運的50周年，作為當年運動中心的巴黎，周一也有5萬多人走上街頭、響應工會遊行。而近2個月來，法國街頭也正因反國鐵改革抗爭、法航大罷工，處於緊張的狀態，警民衝突一觸即發。

（中央社）巴黎警方說，工會一向都在5月1日發起遊行，捍衛勞工權益，約1200名蒙面黑衣人今天亂入，高喊「起來反抗，巴黎」、「大家都恨警察」。



英國廣播公司（BBC）報導，黑衣人試圖阻撓遊行後，一群人脫隊沿途砸碎商店窗戶，對市區偏東奧斯特里茲站（Austerlitz）附近的麥當勞（McDonald's）縱火。

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他們也燒了一家汽車經銷商的汽車，還有一輛機械挖土機與機車，沿路都有痕跡，濃濃黑煙直衝天際。

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法新社報導，警方使用催淚瓦斯與水砲驅散示威群眾。

警方表示，今晚逮捕了276人，拘留102人，又說：「有31家商店受損，其中兩家遭縱火，6輛車被燒，另有10輛受損。」

目前出訪澳洲的法國總統馬克宏，透過推特譴責暴力行為：「當局將竭力揪出犯罪者，讓他們為自己的行為負責。」他又說，必須以「堅定態度」面對示威活動。



根據警方與工會統計，約有2萬到5萬5000名和平抗議者參加五一勞動節遊行，鄉間約有14萬3000人參加勞工遊行。

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民眾高舉寫著「打倒示威者，就是打倒你自己」的抗議標語。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

法國人在抗議什麼？

工會與學生工會一直在試圖號召民眾參加集會，反對馬克宏重組負債的法國國家鐵路公司（SNCF）與修改公立大學入學制度，他們認為政府是在削弱法國珍視的公共服務。

馬克宏的鐵路改革，想要分階段修改國鐵員工的勞動契約，取消國鐵員工優厚的待遇，並且在2023年以前開放鐵路競爭，引發鐵路員工強烈不滿。

而在教育政策上，最引發爭論的是恢復高中畢業考試，讓公立大學有權制定入學標準並對申請人進行排名。反對意見認為，這將讓開放的入學機制，變成挑選機制，而且也太早讓高中學生選擇職業方向，限縮了自己未來。

另外，法國政府日前也宣布，將不再用隨機抽籤方式，決定學生能否選上大學熱門課程，而是根據成績和在校表現，將名額留給就業規劃最貼近課程的學生；這項新法案目前正在國會審查，學生團體批評這將加劇社會不公，讓貧窮學生更難接觸高等教育。

《BBC中文網》報導，馬克宏提倡修改勞工法，包括凍結公營機構的薪酬、削減逾十萬職位，取消終身聘任制和倡議收緊病假規定等等。他的主張被認為是削減工人福利，但也有人指，這是法國經濟存在已久的問題，薪酬過高反而增加了企業負擔和競爭力。

我們與20年前一樣絕望、卻又更加無所適從

而這個5月，除了是總統馬克宏就任滿週年，距離1968年學生運動也正好50年。

1968年5月的社會運動，當時學生占領校園、勞工罷工，要求政府改革教育體系沉痾、改善勞動條件。一批學生先於1968年3月22日占領了校園，示威逐漸擴大，持續到5月底，差點迫使當時的法國總理戴高樂下台。

英國《衛報》採訪了一名校園被警察突擊的學生， 27歲的蓋恩（ Antoine Guégan） ，他的父親正巧在1968年5月，在同一個校園裡靜坐抗議，當年他也是27歲。

如果1968年到今天有一件共同之處，那就是年輕人都很絕望，但這是不同的絕望，因為社會和經濟背景已經不一樣了。 1968年全球化的運動下，有搖滾樂、性解放、有不同的文化 和改變舊世界的願望。今天的青年面臨著停滯的時刻，幾乎沒有依靠，這使得反抗更加艱難。

蓋恩說，其中一個關鍵的差別在於 失業率 。 1968年的法國，失業率低於2％，而今天失業率則為9％左右，青年失業率平均更在20%上，一些地區更高達 40％。

「感覺我們沒有前景，而與此同時，我們看到政府正在拿走社會福利。」

蓋恩也說，在法國的「警力鎮壓」也是一個隱憂。「任何人都可能成為催淚瓦斯或警棍擊中的目標。」

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《轉角國際》報導，雖然比起過往案例，周二的巴黎亂戰「損失不大」，但仍遭到逮到機會的馬克宏政府，極為強硬的譴責。法國政府與巴黎警局，也表示將會從暴亂現場拋棄的「黑衣」中，採集指紋、DNA，並透過全城監視器逐一比對，「絕不會輕易放過逃跑的「暴亂份子」。

在過去2年法國的反勞工法改革大抗爭中，街頭的集會與抗議，往往會有一批自稱「搗毀者」（les casseurs）的衝鋒隊，手持汽油彈、棍棒，與鎮暴警察正面衝突，讓輿論與民意風向，逐漸導向「同情警察」的一側，進而讓抗爭團體內出現「切割」的分裂氣氛。

「當然工會的態度就是譴責暴力。」號召遊行的法國總工會（CGT）秘書長馬丁尼茲（Philippe Martinez）表示，「但我也要提醒，過去兩年內，政府不也一直用國家暴力對待勞工嗎？」

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核稿編輯：楊之瑜