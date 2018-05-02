「上帝改變我的人生劇本」：「永遠的孫叔叔」孫越走了，享壽87歲

「永遠的孫叔叔」、資深藝人孫越3月因膽結石發炎、肺部感染，住進台大醫院接受治療，台大醫院今日證實孫越已於昨天（5月1日）晚間病逝。

台大發新聞稿表示，孫越先生因總膽管結石及消化道急性出血合併感染，緊急送至本院就醫，後因年事已高及身體狀況等多重因素，引起敗血性休克併呼吸衰竭，經送加護病房醫治，然感染不易控制，終因敗血症合併多重器官衰竭，孫越先生於2018年5月1日晚間9點56分於本院安詳辭世，享壽87歲。

本名孫鉞的孫越，民國19年出生於中國浙江省餘姚縣。據《壹週刊》報導，孫越於1949年隨中華民國國軍來台，加入裝甲兵的「水牛劇團」，因長相並不帥氣，早期多演反派，包括1962年的首部電影《白雲故鄉》、39歲以《揚子江風雲》拿下金馬獎男配角，都是反派角色。連女兒孫向瑩，也因為害怕別人知道她是「演壞蛋的女兒」，好長一段時間，她不喜歡別人知道其父親是孫越。

孫越一生演過200多部電影，1982年在《搭錯車》中演活啞巴叔叔，賺人熱淚的演技讓他獲得第20屆金馬影帝，自此成為「老兵形象代言人」，之後的《老莫的第二個春天》、《海峽兩岸》、《兩個油漆匠》等，角色都有老兵背景。

Photo Credit：麥田出版《如歌年少．孫越》提供 P6_一九六九年攝於中製廠配音間，李麗華與孫越一起配《揚子江風雲》的現場工作照。

《蘋果日報》報導，不過孫越名利雙收，卻漸漸不快樂，不堪像機器般狂接片，演久了「惡行惡狀模樣」，一雙兒女在外時不敢認他是爸爸，曾因此3次動了自殺念頭，想從舞台高架跳下、開車撞電線桿，思索演戲演成這樣，人生還有什麼意義？

1978年、48歲的他決心轉型，積極接觸喜劇片，和張小燕在綜藝節目《銀河璇宮》搞笑，與陶大偉主持《小人物狂想曲》、兒童節目《嘎嘎嗚啦啦》，戲而不謔的表演轟動全台，成功變身家喻戶曉的諧星。

事業高峰點毅然息影，孫越：我不是貿然投入公益

「您好，我是你的老朋友孫越」、「夜深了，打個電話回家。」孫越的低沉嗓音、誠摯語調，留下不少經典語錄，他的身影也常在公益廣告出現，關心議題繁多，從菸害防制、捐血、器官捐贈、扶助弱勢家庭、守護失智長者、關懷受刑人等，公益大使的形象深植人心。

《自由時報》報導，1989年孫越毅然決然宣布息影、投身公益，孫越當時曾表示：「我不是貿然投入公益，我59歲，已清楚上帝要我做什麼。」

啟發孫越投身公益的契機，是在1981年跟著已故歌手陶大偉進入教會、受洗成為基督徒後，讓孫越對於人生有了截然不同的看法。

《中央社》報導，1983年，是孫越投身公益的關鍵年。當時他是家喻戶曉的演員、又幽默風趣，事業正風光。宇宙光雜誌邀他參加「送炭到泰北」公益活動，他為了擠出時間參加，拚命趕戲，結果生了一場大病。他仍向醫院請假，帶了一個半月的藥和2個導尿管就到泰北去了。



孫越回憶當時，他夜裡守著一個吊著點滴、命在旦夕的孩子，直到醫生無奈地宣布「孩子死了」，他直視死亡，百感交集，認為自己過了數十年安逸生活，所有時間都在經營自我，決定此後要修改人生的方向。



從泰北回台後，孫越積極投入各項公益活動，更在得到金馬獎最佳男主角後，毅然宣布以後一年只用4個月拍電影、8個月要做公益。1989年時更決定全心投入公益，舉行「只見公益、不見孫越」記者會，再也不做有酬勞的演出，自此結束長達40年的演藝生涯。

2010年第47屆金馬獎頒發特別貢獻獎給他，孫越上台領獎時不改幽默個性，稱自己是電影界的「逃兵」，也希望自己可以鼓勵更多年輕人，讓更多人一起投身公益。

《自由時報》4月報導，孫越於今年3月7日因胰膽管結石住進台大醫院治療，又因敗血性休克引發的「慢性肺阻塞」COPD發作，插管並入住加護病房。而孫越3月中住在普通病房時，都還掛心向和碩聯合科技董事長童子賢的募款，用作「2018戒菸就贏」活動獎金一事是否順利，在病榻上還問起「童董事長回覆了嗎？」

2015年7月，孫越曾發燒近40度急診住院，但面對政府批准日本菸商在台設菸廠，他8月中出院未久，就帶著董氏基金會到行政院遞交陳情書。許多次宣導戒菸的記者會，也會看到孫越戴著口罩、高聲疾呼的身影。

有家有信仰，死亡沒什麼好怕的

《天下雜誌》報導，孫越的成長過程其實極其顛沛。他出生隔年，中國就發生九一八事變，戰爭爆發，他整個童年，是在烽火中度過的。而比烽火更無情的是：在他十一歲那年，父親在外頭有了女人，先是不愛回家，最後乾脆不告而別，遺棄了他們母子。

孫越的生母生下他十天後就過世了，由後媽撫養長大，一直到孫越十五歲，後媽過世，他才輾轉知道，原來媽媽不是自己的親生母親。

也因此孫越特別注重家庭關係，他說以前沒日沒夜的拍片很辛苦，不過一回到家，見到妻兒就覺得高興，「就算吃冷飯菜也還是覺得滋味很好」。

家給我很多的安慰，只要知道家裡有人在等你，那種溫暖，就足以抵消所有的工作勞碌。

另外，信仰也給予孫越很大的力量。

孫越在2007年被診斷出肺腺癌。女兒孫向瑩回憶，「『我記得他告訴我他有肺腺癌的那天，我正要去接小孩，爸爸打電話來，語氣很平靜：『向瑩，我去醫院檢查，疑似我肺部有一點問題，我接下來可能要開刀。我不擔心，我知道上帝掌管我前面的路，我只是要通知你一聲。』」孫向瑩說聽到這話，眼淚當場就掉下來了。

而孫越與京劇名角戴綺霞在2014年接受《聯合報》專訪時曾表示：

「我每天都當最後一天，每次進醫院都知道也許不能出來......當我聽到得肺腺癌，心裡覺得很平常，我做了十幾年病房志工，關懷愛滋、腫瘤、安寧照顧，常告訴人家你今天病了，你這回生病可能會怎樣，但過幾天可能是我倒下了。

所以當我被告知，我真的沒有人家說憤怒、驚慌、不接受、冷靜等四個情形，只覺得很自然。我認為社會對生死教育越多，老人面對自己將來，越不恐懼。

我知道我會死，這件事在我家族、朋友間都可公開談論，我也常演講跟大家說生死，死亡對像戴大姊和我這樣的老人不是問題，沒什麼好恐懼。」

不要總覺得完了、任何時間都可以享受

《聯合報》2011年報導，孫越晚年深受慢性阻塞性肺病之苦，曾經有37年，他每天抽兩包菸，他開玩笑說，從小就很沒出息地「立志長大要抽菸」，16歲當兵，發軍餉就馬上買菸，演講中他還秀出多張劇照，戲裡戲外都菸不離手。

直到他1984年在高雄拍戲，一個鏡頭結束後準備點菸，看到一旁有學生走過，他腦海突然有個聲音：「孫越，吸菸對人有害，你能不能吸呢？」

突然的靈光讓孫越「醒了」，他想起聖經裡的一句話：「凡事都可行，但不都有益處；凡事都可行，但不都造就人。」抽菸雖是個人自由，但同時也傷害人，於是他不僅把菸戒了，還成為董氏基金會終身義工，為台灣菸害防制法立法奔波請命，也用自身例子苦勸菸槍戒菸。

孫越常說，他的菸戒得太晚，菸毒早侵犯肺臟，讓他不僅得了肺腺癌，且長期受慢性阻塞性肺病（COPD）所苦，常喘不過氣來，必須定時拍痰，且抵抗力變弱，可能小病就會引發肺炎，甚至一年要進急診好幾次。

80歲以後的孫越更常到醫院報到，不論是肺氣腫發作、尿道結石等各種老年症頭輪流出現，心臟還裝了四根支架，置換人工關節，數度進出手術室。

《基督教今日報》報導，即使在醫院，孫越告訴自己要努力「找有趣的事情」，生病也無需大驚小怪，只要是人都會生病。

「不要總覺得完了、我跟從前不一樣了。記住，任何的時間都能享受！」



「自己要找樂趣，跟醫生聊天，跟護理師聊天…在很多事情中間，你去找那個趣味。」似乎生病也是一種享受。

《聯合報》報導，孫越和張小燕、陶大偉三人相知多年，堪稱演藝圈「鐵三角」，陶大偉2012年因肺癌病逝，當時張小燕和孫越哀痛逾恆，孫越兩年前還在臉書發長文悼念老友，如今孫越跟著離開，張小燕心中的痛苦可想而知。

孫越重要殊榮：

1969年以《揚子江風雲》獲第7屆金馬獎最佳男配角

1983年以《搭錯車》獲第20屆金馬獎最佳男主角

2009年獲聘總統府國策顧問

2010年獲第47屆金馬獎特別貢獻獎

2011年榮獲總統馬英九贈勳、獲頒二等景星勳章

經典語錄：

公益廣告「留一盞燈，給最後回家的人」

公益廣告「捐血一袋，救人一命」

公益廣告「夜深了，趕快回家吧」

公益廣告「我不認識您，但是我謝謝您」

咖啡廣告「好東西要跟好朋友分享」

個人語錄「您好，我是你的老朋友孫越」

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核稿編輯：楊之瑜