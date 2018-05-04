從印度哲學看《一級玩家》：為什麼虛擬世界再美好，人還是要活在現實中？

前言

今天看了《一級玩家》這部電影，裡面對於虛擬世界的解釋、強大的動畫看了很過癮，不過其中劇情的整體導向更讓我從一開始就覺得要先這篇文章：不論虛擬世界做得多好，真實世界永遠是人類最重要的現實。 套一句整部電影最後的結尾：「現實世界很可怕，又很痛苦，但他是唯一可以讓你好好吃一頓飯的地方。」

跳開傳統討論「AI能否取代人類」、「虛擬能否取代真實」的論戰，這篇文章我想要從印度哲學的角度談談，為什麼人類一定需要真實世界，而這個核心觀點與「吃一頓飯」有至關重要的聯繫。或者說，到什麼樣的地步，我們才可以擺脫對「現實世界」、也就是「物質世界」的依賴呢？

印度哲學中的生物學

印度哲學也有類似「界門綱目科屬種」分類方式，具體來說這套方式叫做「界、趣、處、生」，四者之間沒有絕對的上下關係，但其中最常被提到的是「趣」、或者叫做「道」。比如佛法中所說生命的六「道」，或是耆那教也就這麼認為，主張生命分成不同的六種屬性。

「趣」是一種分類方式，另一種分類方式是「界」：上述的這些印度哲學認為生物分成三界：欲界、色界和無色界，這三種分類方式是從該生物的生理、心理和日常經驗狀態來分類的。六道比較常聽到，三界就比較少了：以致於我偶而在電視台上面看到命理老師講到「欲界」的時候會寫成「御界」。阿他們之所以會談到欲界，主要的原因是說到四面佛：他們認為四面佛是印度的梵天，而梵天的欲界的主人。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 3.0 梵天

人類的生物屬性

印度哲學認為人類、所有的人類，都屬於欲界的生命。之所以稱之為「欲」，是因為這一類眾生都有一個特性：需要透過物質享受來照顧自己的肉體，這種物質專有名詞稱為「段食」，包括聲音（音樂）、味道（香味）、食物、觸感（有些學者認為這包括性愛）等等，至於視覺經驗到的美色與帥氣算不算在段食裡面，早期各派學者沒有定論。

中期印度哲學中形上學的大作—《俱舍論》中說：「如是段食唯在欲界，離段食貪生上界故，唯欲界繫。」換句話說，對段食的渴求與需要，正是欲界生命、包括人類的共通特性。也就是說，只要身為一般的人類，那就必須透過現實世界中的物質享受，來滿足自我。（但這是可以逆轉的）。

那麼，為什麼我們需要段食呢？段食起兩種作用，《俱舍論》說：「一、初食時能除飢渴，二、消化已資根及大。」而為什麼人類會對段食感到飢渴呢？因為我們的肉體有需求：「謂有根身，段食於彼能為資益。」（出處同前）。

吾之大患，以吾有身.......？

這句話其實出自《道德經》，但在現在這個主題上，對人類來說，是類似的道理：正是因為我們具備這個肉體，所以我們一定需要物質的享受，來滿足我們的感官：換句話說，只要虛擬世界還無法滿足我們的感官（更具體指的是五感）的渴求，並且透過這個經驗來長養肉體，那人類永遠都無法活在虛擬世界中。

所以，電影結尾說的那句至關真實：正因為我們人類需要段食，而只有現實世界能滿足我們所需的段食，包括那一頓飯。

最後，我們有沒有可能擺脫這個對物質享受的需求？

根據印度哲學來看，是非常有可能的：透過一系列「專注力」（專有名詞稱為三摩地（Samati）或禪那（Dyanna），有時候也稱為瑜伽（Yoga），視不同情況而定，）的訓練，能夠讓我們擺脫肉體對物質享受追求的藩籬。

你是不是也常常聽過、聽到許多印度的瑜伽大師可以不吃不喝、以空氣生存之類的新聞？不論他們的文化、宗教、知識背景是什麼，他們大都是曾經投入於這種專注力訓練的人。所以說，從印度哲學的角度來看：要擺脫物質現實對我們的限制是有可能的，但只有當內心到達極高的專注力時才可能達成，但那又是別的議題了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航