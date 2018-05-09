訂Airbnb一定有風險，包括意料之外的歧視與不平等

文：莉・蓋勒格（Leigh Gallagher）

意料之外的歧視與不平等

Airbnb花很多時間改善信任和安全機制，因為公司創辦人從一開始就知道住民宿一定有風險，他們知道想辦法降低風險是吸引大家使用平台的關鍵。但他們沒有料到的是，還有一種常見的不良行為：種族歧視。

2011年，哈佛商學院企管助理教授邁克．盧卡（Michael Luca）開始研究線上市集。這些年來，線上市集逐漸從以前的匿名平台（例如eBay、Amazon、Priceline），轉變成迅速成長的共享經濟平台，而且用戶的身分日益重要。盧卡對於這種轉變深感好奇，尤其他看到後來出現的新平台大量運用個資和相片來培養信任時，對這種做法特別感興趣。那些工具雖然有助於達成一些不錯的目標（例如培養信任及責任感），但他也懷疑那些工具同時製造了意想不到的後果：促進歧視。於是，他和研究團隊到Airbnb網站上做實驗（Airbnb是這類平台中規模最大，而且又要求用戶貼出大張照片）。結果發現，即使住宿地點和品質相當，非黑人房東的收費可以比黑人房東多12％左右。此外，當民宿地點不佳時，黑人房東必須降價的幅度也比非黑人多。

妙的是，這篇研究於2014年首度發表時，並未引起關注。但後來媒體披露後，Airbnb馬上質疑研究已有兩年之久，Airbnb在三萬五千個城市都有營運，該研究卻只挑一個城市做實驗。Airbnb也說，研究人員在收集資料時，做了「主觀或不準確的判斷」。於是，盧卡和團隊在兩年後又做了一次研究，這次他們只比較黑人房客和白人房客的訂房接受率。他們建立了二十個房客檔案，其中十人「有明顯的黑人姓名」，另十人「有明顯的白人姓名」，個人檔案上的其他特質都完全一樣。他們向五個城市的多位房東發出六千四百封訊息，詢問未來兩個月的某週末能否訂房。結果應證了他們的懷疑：有黑人姓名的房客獲得接納的比率，比白人姓名的房客低了16％。其他的因素都維持不變時（例如房東的種族或性別、房價、共用住屋或整棟出租），差異依然存在。研究人員寫道：「整體來說，我們發現房東普遍歧視有明顯黑人姓名的房客。」

研究人員之所以鎖定Airbnb，是因為Airbnb是共享經濟的「典型」案例。但他們也提到，之前的研究發現，Craigslist.com等其他線上出租網站也有類似的現象。「如今有一小部分、但逐漸增加的文獻顯示，網路平台上確實有種族歧視現象。我們的研究結果為這些文獻增添了新頁，我們也認為這種現象可能加劇。」

這次研究吸引了較多的關注。幾個月後，全國公共廣播電台（NPR）在某集節目中探討這項研究，整個議題突然開始受到大量關注。2016年4月，一段節目鎖定芝加哥的非裔商業顧問奎提娜．克林騰登（Quirtina Crittenden）的經歷。她在廣播節目中透露，她用本名上Airbnb租屋時常被拒絕，但只要改名為提娜（Tina），並把大頭照改成風景照，就不會被拒。她在Twitter上發起#Airbnbwhileblack（黑人遇上Airbnb）的標籤，引起了廣泛的討論。

克林騰登的故事在交通尖峰時段播出，有數百萬名聽眾收聽。節目播出後，整件事瞬間爆紅，並吸引了更多的後續報導。Twitter上也擁入大量帶有#AirbnbWhileBlack標籤的推文，很多人紛紛上Twitter分享類似的故事。

幾週後，二十五歲住在華盛頓特區的黑人雷瑞戈里．塞爾登（Gregory Selden）對Airbnb提告，聲稱費城的房東原本拒絕他的訂房要求，但後來他改用兩個偽造的白人檔案訂房時，就被接受。在那起訴訟案中，他聲稱Airbnb違反民權法案，而且不回應他的投訴。塞爾登說，他拿偽造身分的訂房結果去質疑那位房東時，房東甚至回他：「像你這種人根本是自己害自己。」

幾週後，一名黑人女性想在北卡羅來納州的夏洛特市訂房，房東答應她了，但後來又取消她的訂房，還發一封內文充滿了髒話的訊息給她，房東寫道：「我就是討厭『歧視黑人的稱呼』，所以我要取消妳的訂房。親愛的，這裡是南方，你們滾去別的地方吧。」

這時種族歧視的爭議已經全面爆發，Airbnb迅速發表聲明表示，他們對此感到「驚駭」，並向所有的用戶證實，這種言語和行徑已經違反公司政策，也違背「我們相信的一切」。翌日，Airbnb創辦人暨執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）發出一則措辭強烈的推文：「北卡羅來納州發生的事件令人不安，也無法接受，Airbnb不容許種族主義和歧視存在，那位房東已遭到終身停權。」後續幾週，切斯基一再公開表示，對於如何把這個議題處理得更好，Airbnb想要、也需要大家的協助和意見。Airbnb強調：「我們沒有一切的答案。」所以他們想廣徵各方意見，也會主動徵詢各界專家。他們想傳達的主旨是：種族偏見是我們共同的問題，Airbnb也需要你的幫助。

那週稍後，市場上出現了兩家新創公司，分別叫做「Noirbnb」（黑色民宿）和「Innclusive」（包容民宿），是專為有色人種設立的住宿平台。

相關書摘 ►Airbnb創辦人的獨門學習法：在意想不到的領域求教權威

書籍介紹

本文摘錄自《Airbnb創業生存法則：多次啟動、敏捷應變、超速成長的新世代商業模式》，天下雜誌出版

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作者：莉・蓋勒格（Leigh Gallagher）

譯者：洪慧芳

打造平台商業模式，機會看似人人有，成功卻極為少見

關鍵在如何撐過管理書不談、草創後不斷救火的發展階段

第一本創辦人授權、一手解析Airbnb十年超過三百億美元

急速擴張背後屢次捲土重來、設計體驗、戰山寨、挑戰既得利益

每一階段都是數位經濟時代創造成長的實戰新指南

三張充氣床墊，撐起橫跨全球三百萬房源的大帝國。

Airbnb不只是罕見共享經濟成功案例，更改變了整個產業與我們的生活方式。

它的爆紅固然有很多偶然、充滿戲劇性，卻能為現今多變快速的數位世代提供了實用的創業經驗參考。

共享經濟X平台模式X跨國市集X流行風潮

本書作者Fortune財星雜誌資深主編莉・蓋勒格從Airbnb剛展露頭角就持續追蹤，不僅一手採訪創辦的鐵三角團隊，更融合LinkedIn創辦人霍夫曼等新創投資家的解析，首度揭露這家超級平台企業亮眼成績背後不為人知的挑戰，他們如何運用技術與設計力凝聚人情味、創造獨一無二的歸屬感，以及團隊如何思考、應對每個階段無前例可循的難題與挫敗，是新創與管理難得的分享：

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Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰