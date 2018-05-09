Airbnb創辦人的獨門學習法：在意想不到的領域求教權威

文：莉・蓋勒格（Leigh Gallagher）

永不滿足的學習狂

Airbnb創辦人暨執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）的學習法有一大關鍵原則：尋找專家時，要發揮創意，而且要在意想不到的領域找尋權威。例如，切斯基找上中央情報局前局長喬治．泰內特（George Tenet）時，不是向他請教信任和安全，而是討論文化，他心想：「在每個人都是間諜的地方，你如何讓大家致力投入工作？」。至於餐旅業，他不是去請教萬豪或希爾頓等集團大老，而是跑去名廚開的French Laundry餐廳，研究那家傳奇餐廳如何善待顧客及擺盤。在招募人才方面，他認為招聘人員雖然是很明顯的領域專家，但更好的請教對象應該是那些靠挖掘人才為生的人，例如為體育界挖掘明日之星的球探，或是太陽馬戲團的領導者。我和切斯基討論這個主題時，他聊到一半，突然停下來看著我說，我也是他請教的對象。「其實我也從這裡學習，」他指著我的筆記說：「如果我想學習如何面試應徵者，最明顯的學習對象是其他的高階管理者，但是更好的請教對象其實是記者。」

此外，求教的對象也不必是在世之人。切斯基從閱讀兩大偶像的傳記中，獲得了一些最寶貴的心得：華德．迪士尼（Walt Disney）和賈伯斯。他也從巴頓將軍、前國防部長麥納馬拉等歷史人物，數十位管理權威的著作（他最喜歡安迪．葛洛夫的《葛洛夫給經理人的第一課》（High Output Management）），以及《康乃爾餐旅季刊》之類的專業資源中學到很多。切斯基平日的閱讀量很大，但光那樣說，還不足以描述他的求知欲。每年他都會帶全家去度假，通常是在年節時，他的充電方式就是趁放假時盡量讀書。他的母親黛波說，放假時他總是「手不釋卷」。「全家吃飯的時候，他也在看書。」放假時，他會趁機草擬每年寫給員工的信，「一寫就是好幾個小時、好幾天，寫個不停，」黛波說：「他還會唸給我們聽，我們都覺得已經夠好了，他還會再修改個五十遍。」

另一個關鍵的請教對象就是巴菲特。切斯基和巴菲特曾稍微討論過如何在波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway） 舉行年度股東大會期間，為奧馬哈市（Omaha）擴充足夠的住宿地點。每年的股東大會就像投資界的胡士托音樂節（Woodstock），吸引四萬多名股東湧進奧馬哈市，擠爆當地的旅館。但切斯基也想把巴菲特列為請教對象，所以他主動找上巴菲特，問他能不能去奧馬哈跟他共進午餐。巴菲特答應了，結果那場午餐持續了四個半小時。切斯基說：「本來我以為只見面一小時。我們在他的辦公室裡聊了一小時後，他說：『我們去吃飯吧！』我說好啊，原本我還以為剛剛那一個小時就是午餐。」

那一次見面，切斯基最大的收穫是：不受雜訊干擾很重要。「巴菲特把自己完全放在奧馬哈這個地方，那裡看不到股票報價，看不到電視，他整天都在讀書。他每天可能只開一次會，而且思考極為深入。」回程路上，切斯基把那天的經歷寫成四千字的概要，發給他的管理團隊。其實巴菲特也做過類似的事，他在切斯基那個年紀時，曾經到迪士尼企業總部拜會華德．迪士尼，進行了類似的長談。會後，巴菲特也把過程寫下來。巴菲特說：「我到現在還留著那次的會後心得。」

巴菲特對切斯基和Airbnb留下深刻的印象，「那是非常大的住宿供應機器，也許不是每個人都喜歡。老實說，以我這個年紀和習慣來說，我不太可能去使用Airbnb。但它顯然對房客和房東都有很強的吸引力。」他也覺得Airbnb的社交元素是構成那種吸引力的一大原因，並回想起以前他和家人常在家裡招待訪客，「多年來，有很多人來我家借宿。」他說麥戈文競選總統期間曾經住在他家，其他政壇領袖以及來自蘇丹和世界各地的學生也住過他家。巴菲特說Airbnb「有助於創造有趣的體驗，將會是市場上的一大勢力，但希爾頓、萬豪和其他的旅館連鎖事業也是。」不過，他對Airbnb的成長速度相當佩服，尤其是迅速擴充房源的能力。他說： 「Airbnb有很多優勢，我真希望是我自己想到那個點子。」

認識切斯基的人幾乎都普遍認為，他有極度的好奇心，隨時渴望吸收新知。「切斯基的最大優點是，他是學習機器，」霍夫曼說：「那是每個成功創業者都具備的技能，我稱之為『無限學習者』，切斯基就是典型的例子。」霍夫曼回憶，Airbnb剛創立的那幾年，有一次他在台上訪問切斯基。活動結束後，他們一起下台，還沒走完樓梯，切斯基就轉頭問霍夫曼，剛剛的訪問有沒有什麼需要改進的地方，霍夫曼說：「我們才剛談完，但他第一個想到的就是徵詢意見。」

切斯基隨時都在寫筆記，紅衫的林君叡說：「他第一次聽到新概念時，可能什麼都不會說，但他常用Evernote記錄東西。如果你提到有趣的事物，他會寫下來。回去後，他會回顧筆記，好好思考，並找人討論，等你下次再見到他時，他已經得出一套自己的看法了。」林君叡和其他人都認為，堅持不懈的學習心態，是切斯基能夠大幅擴張Airbnb的主因。「沒錯，他是產品導向的，他堅持一定要提供卓越的顧客價值主張，」林君叡說：「不過，我們認識的很多人也很在意那點，但他們都無法像切斯基那樣大幅擴張。」

安德森指出，切斯基與眾不同的一點是，他很樂於接受挑戰。「我和切斯基討論時，從來不會聽到他說： 『天啊，麻煩大了，應付不完。』他總是在找下一個新概念。」

eBay的杜納霍說：「他是學習狂。」

切斯基除了熱愛學習，也熱愛分享學習心得。例如，拜會巴菲特後，寫下四千字心得，寄給員工，這種事情很常見。2015年起，多數的週日夜晚，他都會寫一封信給全體員工，談他學到的新東西或正在思考的議題，或是他想傳達的原則。他說：「在大公司裡，你必須很擅長演講或寫作，因為那會變成你的管理工具。創業初期，只有四個人圍著一張餐桌，所以互動方式不一樣。」他最早寫給員工的長信，是一篇連載三週的文章。那篇文章的主題也很貼切：如何學習。

切斯基顯然先天就有超凡的專注力。母親黛波說： 「你從他小時候就看得出來，他解決任何事情時，都是全力以赴。」切斯基的童年過得很普通，他在紐約州的尼斯卡永納成長，那裡屬於斯克內克塔迪（Schenectady）郊區，父母都是社工人員，妹妹艾莉森是青少年雜誌出版商Tiger Beat Media的主編，最近剛離職自己創業。切斯基的第一個嗜好是打曲棍球，他從三歲開始溜冰，不久就立志當下一位韋恩．格雷茨基（Wayne Gretzky）。某年聖誕節，他收到的禮物是曲棍球球具。他堅持戴著球棍、護具、冰鞋、頭盔，全副武裝上床睡覺。他的母親說：「我們說他那樣看起來很像甲殼類動物。」

後來，當他明顯看出自己無法成為下一個格雷茨基時（切斯基說：「運動是唯一能讓你迅速知道個人極限的事情。」），他開始愛上藝術。早年他喜愛繪製及設計Nike球鞋，他從那些塗鴉中逐漸展露出插畫天分。高中時，美術老師告訴他的父母，這小孩有潛力靠藝術出名。切斯基竭盡心力地繪製作品，常在地方的美術館內一待就是好幾個小時，努力地模仿那些畫作。某年，他們全家去佛羅倫斯度假，他站在大衛像前面八個小時，

用心地描繪那尊雕像。「我們都說：『我們想去看別的東西了。』」他的母親說：「但不管我們做什麼，他有自己的想法，他覺得有些事情非做不可。」

他在RISD開始展露出領導潛力，一開始他是在曲棍球隊裡和傑比亞一起發揮創意，推廣RISD的運動聯賽，後來在畢業典禮上代表畢業生做了令人難忘的畢業演講。可想而知，切斯基為了那場演講投入很多心力，他看遍各種畢業演講影片。畢業典禮前一天，為了讓自己平靜下來，他站在講台上好幾個小時，看著工作人員布置會場，逐一擺放數千張椅子。他的母親說：「誰會那樣做？」

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書籍介紹

本文摘錄自《Airbnb創業生存法則：多次啟動、敏捷應變、超速成長的新世代商業模式》，天下雜誌出版

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作者：莉・蓋勒格（Leigh Gallagher）

譯者：洪慧芳

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本書作者Fortune財星雜誌資深主編莉・蓋勒格從Airbnb剛展露頭角就持續追蹤，不僅一手採訪創辦的鐵三角團隊，更融合LinkedIn創辦人霍夫曼等新創投資家的解析，首度揭露這家超級平台企業亮眼成績背後不為人知的挑戰，他們如何運用技術與設計力凝聚人情味、創造獨一無二的歸屬感，以及團隊如何思考、應對每個階段無前例可循的難題與挫敗，是新創與管理難得的分享：

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Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰