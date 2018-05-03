【插畫】又到了四年一度懲罰上一任的時候了

樂高 Tommy 湯米

每到選舉，人們就會開始檢視批評自己四年（或八年）前選出的人，是怎麼樣的不好，常想不通自己當初投下的那一票，今天怎麼會變成自己討厭的2.0或是3.0。

其實政治是一門很專業的工作，再小的政策都牽一髮而動全身，但有時候人們都會單用自己的好惡來評斷，導致投票的目的，都只是用來懲罰上一個候選人。

把壞人拉下來爽快歸爽快，但若習慣了這樣的思維，久而久之就會形成一個只會比大聲的民粹社會，讓理應是百年大計的國家發展方針，破碎成一個個零碎又互相衝突的片斷，這樣的國家，當然不會進步。

講到政策，許多人可能要說「反正政見都是騙人的」，但如果我們一直用這樣的低標來檢視候選人，當然就會不停選出低能的政治人物，選民該做的，應該是仔細分析政見和候選人過往的經歷，把自己的一票投給最有願景和執行力的人。

讓只會說空話的政客意識到自己的招數不管用，我們就不必每四年都要後悔一次。

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責任編輯：丁肇九

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