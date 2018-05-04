【圖表】從漫威18部電影票房表現，看出台北與北美大不同

根據台北票房觀測站的資料，《復仇者聯盟3：無限之戰》開演六天後，台北票房就已經破億。

這是漫威十年來所拍的第19部電影，經過了十年的經營，外加幾乎所有漫威英雄都會在這部電影登場。在這樣的行銷宣傳下，這部電影目前在世界各地都開出漂亮的票房。

不過，漫威過去的18部電影，也不是每部都有這麼搶眼的成績。

以向來都有統計數據的台北票房來比較，其中票房最好跟最差的電影，差距將近十倍。最差的是《無敵浩克》（2008年上映），賣出兩千八百多萬票房；最好的是《復仇者聯盟1》（2012年上映），賣出兩億三千多萬票房。

漫威電影台北票房排名 排行 電影 累積票房（台幣） 上映年份 1 復仇者聯盟1 2億3794萬9916 2012 2 鋼鐵人3 2億3098萬0554 2013 3 復仇者聯盟2：奧創紀元 2億424萬9883 2015 4 美國隊長3：英雄內戰 1億8367萬9600 2016 5 鋼鐵人2 1億3008萬5082 2010 6 蟻人 1億2773萬5969 2015 7 雷神索爾2：黑暗世界 1億2018萬2004 2013 8 黑豹 1億1728萬5840 2018 9 美國隊長2：酷寒戰士 1億1623萬4859 2014 10 奇異博士 1億1555萬9271 2016 11 雷神索爾3：諸神黃昏 1億1035萬3983 2017 12 蜘蛛人：返校日 1億494萬1823 2017 13 雷神索爾1 8589萬7206 2011 14 鋼鐵人1 8348萬0694 2008 15 美國隊長1 6174萬1274 2011 16 星際異攻隊2 5561萬3890 2017 17 星際異攻隊1 4395萬3273 2014 18 無敵浩克 2893萬6859 2008 資料來源：台灣電影年鑑、台北票房觀測站（2017上映電影）

而鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾的首部電影，在台北票房都沒賣超過一億元。

這樣的表現，可能是初期台灣觀眾比較不熟悉漫威創造的英雄角色，那時候大多數人比較熟悉的超級英雄，大多是由DC（DC Comics）所創造，例如超人與蝙蝠俠等，也早已有相關電影在台灣上映。

不過，比較晚期上映的《星際異攻隊》，票房表現卻也不太亮眼。這可能與影片風格及角色性格有關，《星際異攻隊》成員是由一群宇宙罪犯組成，不像是典型的英雄形象；而影片內容則是偏向美式幽默與惡搞風格。

台北與北美票房比較

將這18部電影的台北票房排行，與北美票房比較，也可以看出不同地區觀眾的喜好差異。下圖是漫威這18部電影，台北票房排名與北美票房排名的比較。

從中能看出《無敵浩克》在兩個地區的票房排名都是墊底。

其餘的電影，在台北與北美的排名，則是大不相同。其中《鋼鐵人2》、《蟻人》與《雷神索爾2：黑暗世界》是差異較大的兩部，他們在台北票房，都排行在前十名內，但是在北美則排在十名之外，《蟻人》甚至是北美排行倒數第三。

而《星際異攻隊》第1、2集的情形，則是相反過來，在北美排名前十名，但在台北票房是排行倒數第二與第三名，這個差異可能跟前面提到的電影風格有關。

從上面的資料來看，有許多英雄登場的電影，在台北跟北美都能獲得不錯的票房。而各英雄的獨立電影，則不一定都能受到兩個地區的觀眾喜好。

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核稿編輯：楊之瑜