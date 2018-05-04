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【圖表】從漫威18部電影票房表現，看出台北與北美大不同
我們想讓你知道的是
漫威電影10年來，已經出品18部電影，現在正在上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》則是第19部電影。過去這18部電影的票房成績，表現有好壞。本文回顧這幾部電影的票房成績排名，從中看出台北觀眾的喜好，以及台北與北美兩區觀眾的喜好差異。
根據台北票房觀測站的資料，《復仇者聯盟3：無限之戰》開演六天後，台北票房就已經破億。
這是漫威十年來所拍的第19部電影，經過了十年的經營，外加幾乎所有漫威英雄都會在這部電影登場。在這樣的行銷宣傳下，這部電影目前在世界各地都開出漂亮的票房。
不過，漫威過去的18部電影，也不是每部都有這麼搶眼的成績。
以向來都有統計數據的台北票房來比較，其中票房最好跟最差的電影，差距將近十倍。最差的是《無敵浩克》（2008年上映），賣出兩千八百多萬票房；最好的是《復仇者聯盟1》（2012年上映），賣出兩億三千多萬票房。
|漫威電影台北票房排名
|排行
|電影
|累積票房（台幣）
|上映年份
|1
|復仇者聯盟1
|2億3794萬9916
|2012
|2
|鋼鐵人3
|2億3098萬0554
|2013
|3
|復仇者聯盟2：奧創紀元
|2億424萬9883
|2015
|4
|美國隊長3：英雄內戰
|1億8367萬9600
|2016
|5
|鋼鐵人2
|1億3008萬5082
|2010
|6
|蟻人
|1億2773萬5969
|2015
|7
|雷神索爾2：黑暗世界
|1億2018萬2004
|2013
|8
|黑豹
|1億1728萬5840
|2018
|9
|美國隊長2：酷寒戰士
|1億1623萬4859
|2014
|10
|奇異博士
|1億1555萬9271
|2016
|11
|雷神索爾3：諸神黃昏
|1億1035萬3983
|2017
|12
|蜘蛛人：返校日
|1億494萬1823
|2017
|13
|雷神索爾1
|8589萬7206
|2011
|14
|鋼鐵人1
|8348萬0694
|2008
|15
|美國隊長1
|6174萬1274
|2011
|16
|星際異攻隊2
|5561萬3890
|2017
|17
|星際異攻隊1
|4395萬3273
|2014
|18
|無敵浩克
|2893萬6859
|2008
|資料來源：台灣電影年鑑、台北票房觀測站（2017上映電影）
而鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾的首部電影，在台北票房都沒賣超過一億元。
這樣的表現，可能是初期台灣觀眾比較不熟悉漫威創造的英雄角色，那時候大多數人比較熟悉的超級英雄，大多是由DC（DC Comics）所創造，例如超人與蝙蝠俠等，也早已有相關電影在台灣上映。
不過，比較晚期上映的《星際異攻隊》，票房表現卻也不太亮眼。這可能與影片風格及角色性格有關，《星際異攻隊》成員是由一群宇宙罪犯組成，不像是典型的英雄形象；而影片內容則是偏向美式幽默與惡搞風格。
台北與北美票房比較
將這18部電影的台北票房排行，與北美票房比較，也可以看出不同地區觀眾的喜好差異。下圖是漫威這18部電影，台北票房排名與北美票房排名的比較。
從中能看出《無敵浩克》在兩個地區的票房排名都是墊底。
其餘的電影，在台北與北美的排名，則是大不相同。其中《鋼鐵人2》、《蟻人》與《雷神索爾2：黑暗世界》是差異較大的兩部，他們在台北票房，都排行在前十名內，但是在北美則排在十名之外，《蟻人》甚至是北美排行倒數第三。
而《星際異攻隊》第1、2集的情形，則是相反過來，在北美排名前十名，但在台北票房是排行倒數第二與第三名，這個差異可能跟前面提到的電影風格有關。
從上面的資料來看，有許多英雄登場的電影，在台北跟北美都能獲得不錯的票房。而各英雄的獨立電影，則不一定都能受到兩個地區的觀眾喜好。
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資料來源：
核稿編輯：楊之瑜