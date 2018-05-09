《知識內容寫作課》：用「3D」打造你的品牌個性與風格路線

文：鄭國威（泛科學總編輯）

品牌個性與風格路線的三種選擇

建立品牌的記憶點，讓大家只要想到某個領域就優先想到你

在接下來這個部分，要跟大家介紹一下：如何選擇自己的品牌形象。

什麼是品牌形象呢？說到個人品牌形象，大家可能會想到最近在網路上品牌形象通常都非常鮮明的很多網紅、很多YouTuber，其實很久以前開始這種名人就一直都有，不過現在出現了很多的網路新名人，這些網路圈出現的新名人到底是怎麼出現的呢？一個很大的關鍵就是很多粉絲喜歡看這些新名人展露某種真實的自我、有趣的個性。

除了知識，你的個性與自我也有吸引力

其實這跟傳播媒體環境的改變有非常緊密的關係。

過去大家可能沒辦法想像，假設像是鄧麗君或是一些超級大咖，會拿著相機自拍，然後把相片上傳到Instagram 或是Facebook，讓網友們來品頭論足，這在以前，大概是不太會發生的事情。

但是到現在大家會發現，每一個明星，不管是主流的明星，還是網路圈的明星，基本上都很習慣透過社群媒體來宣傳，並且用各種方式來讓大家看到所謂的「真實的自己」。

當然，這種真實，很多時候也是一種表演，透過選擇性暴露某種自己的樣貌，讓觀眾看到我們想要讓觀眾、讓社群的追隨者看到的那一面。

打造個人品牌也有點類似這樣子。

在私領域（也就是平常我們自己過的生活），和公領域（也就是我們想要打造的品牌形象），這兩者之間現在出現了一種疊合，公領域跟私領域基本上就疊在一起了。

在社群上，大家也喜歡、也需要你展現出私領域的某些部分，而這會創造吸引力、會強化信任感。

所以要建立個人知識品牌，絕對不只是讓大家看到你是一個單純的專業人士這樣就夠了，絕對不只是說自己是哪個醫院的院長、或者說自己是哪個單位的經理，絕對不只是這種專業的頭銜，甚至這些專業的頭銜不一定會為你帶來粉絲。

相對的，個人知識品牌更要包括了我這個人的性格，我這個人在平常私生活是什麼樣的人？我的個性是如何？這些東西都跟我們打造個人品牌非常有關。

你必須要適度去揭露自己的情感，揭露自己在私生活當中的樣貌，這樣子才可以讓更多人去信任你。如果我們只是死板板地把我們在工作上的場景以及頭銜拿出來跟大家溝通的話，其實大家是沒有什麼興趣的。

不過不用擔心，即使你是一個內向的人，也有不同的揭露自己個性、建立自己風格的方法，下面我就要跟大家分享，如何建立品牌個性、風格路線？到底有哪些路線風格可以選擇呢？我用三個D來代表這三種路線。

第一種個性風格：Different

第一個D就是Different ，也就是「不同」。跟人家完全不一樣的，也就是反骨型的風格。

什麼是不同？像是有很多的網紅、或者很多的名人，他之所以紅，就是因為他都是做跟別人不一樣的事情。他的性格、她的風格、他說出來的話，以及做的事，對議題的意見，都跟別人有點不一樣，甚至完全不一樣。

舉例來說，像是柯文哲，他在當選市長前，其實也是一個網紅。大家都會把他的語錄發到網路上，然後就會討論這個「怪人」。那為什麼大家會想要討論他呢？因為他講的話非常生猛、與眾不同，即使到了現在當了市長，他講話一樣很生猛。由於太常「失言」，在接受媒體訪問時他曾說「沒有啦，失言跟講實話有時候很難劃分。」每次他講錯話都獲得非常多的關注，正因為那些常常是一般人不敢講、不明講的話。

那為什麼會有一個政治人物，一直講錯話，好像不經大腦思考，可是他明明又是一個IQ那麼高的醫生，那麼聰明的一個人？於是大家就很好奇，甚至也就有許多人喜歡他這樣與眾不同的個性。

所以，我認為這其實是一種選擇，去選擇一種特別另類、不同的類型，讓大家覺得這個人不一樣，這個人跟其他政治人物不一樣。

所以，經營個人知識品牌的個性，也可以從是Different入手，去打造出跟別人不同的感覺。

這時候就要先想一下，你這個專業領域裡面的其他人，大概都是怎麼樣展現自己？其他人都是什麼風格？都是正氣凜然、一副非常專業知性的嗎？然後，如果你選擇Different的個性路線，你就要去做完全不一樣的樣子。

如果這個領域的人都是正氣凜然，那麼你可能就要當一個Rocker，當一個叛逆者。如果這個領域的人都是黑黑暗暗的，你就要把自己弄得很明亮、很乾淨。

創造你與其他人不一樣的反差，讓你的目標讀者眼睛一亮。

所以說在建立第一種與眾不同的形象時，要先找出一個差異點，讓自己像在萬綠叢中一點紅那樣凸顯出來，這是第一個D，Different。

第二種個性風格：Dazzling

第二個D，Dazzling，也就是「亮眼」。所謂的亮眼和剛剛的「不同」有差異，亮眼強調的是個人的表達或表演能力。

像是柯文哲，其實並不是一個表演能力特別好的人，所以他是走向一個Different的路線。而像是很多的網紅，像是「這群人」、「蔡阿嘎」等等，他們的口語表達能力很好，他們的肢體表演能力也非常好，所以他們就可以透過這樣的表演方式讓大家喜歡上。

他們有的人會唱歌、有的人會作圖、有的人會設計，他們非常善於在大眾面前表達他們自己，他們說話十分有魅力，他們能夠用最吸睛的方式讓自己成為目光焦點。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

但是，這個路線是比較靠天吃飯的，如果你先天上沒有這個條件，沒有天生的表演能力，通常就比較難做到。

當然後天的鍛煉還是有可能達到的，不過這對大部分的專業人士來說，可能是比較挑戰的。

但相對的，如果你真的是一個外貌、體型、表演能力、傳達能力都是有條件的人，其實可以考慮這個路線。好好的把自己的優勢展現出來。

第三種個性風格：Deep

再來要介紹第三個D，Deep ，這第三個D，其實也是三個D裡面，最多專業人士選擇的路線。

為什麼呢？因為第一個Different，有時候好像要偽裝自己，偽裝一個跟自己完全不同的形象，好像有點難度。第二個Dazzling，好像又要能歌善舞、口條流利，對很多人來說也很有挑戰。但是第三個D，Deep，就是深，要呈現出一個很深度的專業知識的角色，這對專業人士來說，相對容易做到。

所謂的深入、深度是什麼意思呢？

簡單來說，今天假設你是一位皮膚科醫師，你想要打造個人專業品牌，讓更多人認識你，那你就不能說你只是一位皮膚科醫師，因為皮膚科醫師還真的蠻多的，這時候，你應該可以設定自己是一位「對於青春痘最瞭解」的皮膚科醫師，並且你的知識寫作都一直專注於寫青春痘相關的議題，其他的議題你就是不寫或少寫。

那這樣我不是就很侷限討論的範圍嗎？這是故意的！我們要故意去侷限自己的討論範圍，這就是為了要打造自己的個人形象。

我們必須在消費者的心目中，產生一個定錨的效果，讓大家想到這件事情，就想到你，例如想到青春痘就想到你，不會想到別的皮膚科醫師。

進一步舉例，例如說你今天是一個心理師，你也想要打造自己的個人品牌，你當然原本可以做各個領域的諮商與探討，但是要自己設定好一個切得很細的路線，或許是設定自己只討論年長者相關的心理狀態，這時候就可以讓你的品牌變得非常明確，大家知道你就是年長者的心理權威。

不要擔心如果自己切得很細，以後要怎麼擴展？你要擔心的是，如果一開始就放得太開，你可能完全沒有辦法讓大家注意到你！

所以一開始要把自己的路線設得很窄，你雖然知道的很多，但是你就是限制自己，只談這個路線，而且要愈挖愈深，把這個路線挖到無人能及的深度，讓讀者知道，這個主題只有找你談才是最專業的。這時候，你在這個路線上就掌握到了品牌的獨特性。

要注意到，不要一開始把戰場擴得很廣，雖然說你可能知道的很多，你覺得什麼都可以談，還是要讓自己的知識品牌更專注。

當然，不管是Different、Dazzling、Deep，不是說這三個路線只能選一種路線，這三個路線也可以綜合利用，就看你有沒有綜合的能力。

但是無論如何，起碼要掌握一種風格路線，創造出你的個性，讓你成為這個領域的專家、大師、目光焦點，成為其中一個領域的達人級人物，建立大家對你的記憶點。

泛科學作者問答

如何展現與眾不同的品牌風格？（火星軍情局）

覺得大眾對科學的印象就是無聊難懂？那火星人跟你聊科學會不會更有趣一點？咦咦咦！？你是否也突然驚覺，換個虛擬角色竟然會讓人覺得更有親和力，但這樣一來又要怎麼不失專業呢？

以下極機密情報僅公開給閱讀本書的藍星人，離開這個場域，火星軍情局一概不會承認洩漏過以下情報（大概吧？）。

像這樣「搞不清楚地球是怎麼回事的火星人」的網路人格是很有趣的，利用這樣的人格也很宅很有趣，但要怎樣讓人也願意相信這個虛擬人格的專業呢？其實就是建立品牌個性，將火星軍情局的角色塑造成對資訊執著、會查證，內容有相當的正確性，並對此堅持的人格。 當在寫真正的專業文章時，還是要注意深度以及內容主軸。閒聊打屁可建立社群感情，但信任來自有料的書寫。 因為沒有真人人格對應，在跟網友討論議題時，可能會有部分的人不能接受這樣的方式，或是因此有不太正經的回應。這是以這方式經營內容時需要注意的地方。

書籍介紹

本文摘錄自《知識內容寫作課：寫一篇真材實料的網路爆紅好文章》，PCuSER電腦人文化出版

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作者：鄭國威

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Photo Credit: PCuSER電腦人文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航