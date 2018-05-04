中國海軍直逼澳洲海岸，澳法聯手能擋中資投入太平洋島國？

文：Bernard Lagan《泰晤士報》

譯：觀念座標

中國正打算在瓜達康納爾島（Guadalcanal）建築一座機場、機場維修站、以及購物中心，其影響力可因此深入太平洋，引起澳大利亞的憂心。

瓜達康納爾屬於貧窮的索羅門群島。地理位置位在澳大利亞東北方2,000英哩。此島是二次世界大戰重要戰役的發生點：當年同盟國軍隊為了抵禦日軍繼續進逼太平洋地區，在這裡打了一場重大的戰役。

1942年，日本在瓜達康納爾島興建了一座飛機場，同盟國決定奪回此一重要的戰略據點，在此地打了六個月的戰爭，超過7,000名同盟國的軍人陣亡，日軍則有三萬人陣亡。

澳洲政府憂心，中資在太平洋國家所興建的基礎設施，將會被北京作為軍事用途。澳洲政府今年才剛剛支付了一億澳幣，協助索羅門群島興建一條與雪梨連結的海底網路線，以避免該項工程遭中國的華為公司承攬。

雪梨的智庫，勞伊研究所（Lowy Institute）的太平洋島嶼計畫主持人普萊克（Jonathan Pryke）表示：「（中資進入瓜島）引起警覺。這個基礎建設計畫相當大，而且可以有雙重用途，雖然沒有人表示那就是北京的用意，但北京可以隨時改變心意（把它改為軍事用途）。」

索羅門群島是主權國家，由六個大島、900個小島所組成。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5月1日與澳洲政府首長會面，中資在太平洋各島投資，尤其是曾由法、英共同治理過的萬那杜（Vanuatu），將是雙方會談的重點之一。

澳洲才在上個月警告萬那杜，不該允許中國在該島建築永久性的軍事設施，因為這樣代表中國海軍將會進入珊瑚海（Coral Sea），直逼澳洲東北海岸。北京已在萬那杜砸下重金，興築一個海軍艦艇碼頭、改建國家機場，總值高達數億美金。中國還答應要為萬那杜總理夏洛特・薩爾維（Charlot Salwai）興建一座新的官邸。

澳洲國防部長克里斯多福・派恩（Christopher Pyne）表示，他知道中國在太平洋區域的活動顯著增加，並說澳洲想跟法國一起在太平洋地區合作。據信，此語的意義是澳洲希望法國增加它在太平洋地區的活動。2016年，澳洲購買了法國的潛水艇，總價高達320億歐元。

法國在太平洋地區的利益廣泛，西起新喀里多尼亞（New Caledonia），東至法屬玻里尼西亞（French Polynesia）都有駐點，軍事人員有3,000人。

中國已在南海幾座具有爭議的小島上建軍，雖然中國表示在南海所做的一切都無關軍事野心，然而衛星照片顯示，中國已經安裝了軍事用的雷達站、地堡、武器系統。據了解，中國在瓜達康納爾的接頭人，是該島省長安東尼・維克（Anthony Veke）、礦物局長多弗西亞（Bradley Tovosia）。維克省長表示：中資的基建計畫仍在「早期發展階段。」

文章來源：Australia fears China’s military might on Pacific isle（The Times）

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